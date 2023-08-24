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متحدث الطيران المدني ينفي إلغاء رحلات بمطار حائل

قال: تمت  إضافة وجهات جديدة يُعلن عنها في وقتها

نفى المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني، إبراهيم الروساء، ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء بعض الرحلات من مطار حائل.

وقال بتغريدة له: "غير صحيح إطلاقاً ما يُتداول عن إلغاء أو رفض الرحلات من مطار حائل".

وأضاف: "بل على النقيض من ذلك تماماً، فثمة مشاورات واجتماعات منذ فترة لإضافة وجهات جديدة سيُعلن عنها في وقتها".

وأوضح: "أن مطار حائل الدولي أصبح بالمرتبة الثالثة على مستوى مطارات المملكة من حيث زيادة عدد الرحلات في عام 2019م".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث الطيران المدني ينفي إلغاء رحلات بمطار حائل
سبق

نفى المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني، إبراهيم الروساء، ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء بعض الرحلات من مطار حائل.

وقال بتغريدة له: "غير صحيح إطلاقاً ما يُتداول عن إلغاء أو رفض الرحلات من مطار حائل".

وأضاف: "بل على النقيض من ذلك تماماً، فثمة مشاورات واجتماعات منذ فترة لإضافة وجهات جديدة سيُعلن عنها في وقتها".

وأوضح: "أن مطار حائل الدولي أصبح بالمرتبة الثالثة على مستوى مطارات المملكة من حيث زيادة عدد الرحلات في عام 2019م".

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
04:36 PM

متحدث الطيران المدني ينفي إلغاء رحلات بمطار حائل

قال: تمت  إضافة وجهات جديدة يُعلن عنها في وقتها

A A A
خالد السليمي - حائل
0
1,625

نفى المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني، إبراهيم الروساء، ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء بعض الرحلات من مطار حائل.

وقال بتغريدة له: "غير صحيح إطلاقاً ما يُتداول عن إلغاء أو رفض الرحلات من مطار حائل".

وأضاف: "بل على النقيض من ذلك تماماً، فثمة مشاورات واجتماعات منذ فترة لإضافة وجهات جديدة سيُعلن عنها في وقتها".

وأوضح: "أن مطار حائل الدولي أصبح بالمرتبة الثالثة على مستوى مطارات المملكة من حيث زيادة عدد الرحلات في عام 2019م".

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