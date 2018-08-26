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أمانة عسير وبلدياتها تُعيد تأهيل الطرق والأرصفة في محافظات المنطقة

في إطار أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

تواصل أمانة منطقة عسير والبلديات الـ33 التابعة لها، أعمالها الميدانية في إطار معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت الأمانة أنه تم خلال الشهر المنصرم معالجة 96.333 ألف متر طولي للدهانات والعلامات المرورية والخطوط الأرضية؛ فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلال معالجة 87.404 ألف م2 لحفر الشوارع والتشققات في مواقع مختلفة وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها.

وأشارت إلى أعمال الصيانة وإعادة التأهيل في مختلف محافظات منطقة عسير، شملت صيانة التجهيزات الداخلية لـ4.222 عمود إنارة وفانوسًا وإصلاح الأرصفة المتهالكة بمساحة 70.540 ألف م2، وإزالة وتحسين 6.046 من الحواجز الخرسانية، ورفع 112.882م3 من مخلفات البناء والهدم؛ علاوة على معالجة ما يتجاوز 5.786م2 من الكتابات المشوهة على الجدران، ورفع 412 مركبة تالفة ومعالجة 4.263 حاوية نفايات.

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أمانة عسير وبلدياتها تُعيد تأهيل الطرق والأرصفة في محافظات المنطقة
سبق

تواصل أمانة منطقة عسير والبلديات الـ33 التابعة لها، أعمالها الميدانية في إطار معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت الأمانة أنه تم خلال الشهر المنصرم معالجة 96.333 ألف متر طولي للدهانات والعلامات المرورية والخطوط الأرضية؛ فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلال معالجة 87.404 ألف م2 لحفر الشوارع والتشققات في مواقع مختلفة وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها.

وأشارت إلى أعمال الصيانة وإعادة التأهيل في مختلف محافظات منطقة عسير، شملت صيانة التجهيزات الداخلية لـ4.222 عمود إنارة وفانوسًا وإصلاح الأرصفة المتهالكة بمساحة 70.540 ألف م2، وإزالة وتحسين 6.046 من الحواجز الخرسانية، ورفع 112.882م3 من مخلفات البناء والهدم؛ علاوة على معالجة ما يتجاوز 5.786م2 من الكتابات المشوهة على الجدران، ورفع 412 مركبة تالفة ومعالجة 4.263 حاوية نفايات.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
11:36 AM

أمانة عسير وبلدياتها تُعيد تأهيل الطرق والأرصفة في محافظات المنطقة

في إطار أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
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تواصل أمانة منطقة عسير والبلديات الـ33 التابعة لها، أعمالها الميدانية في إطار معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت الأمانة أنه تم خلال الشهر المنصرم معالجة 96.333 ألف متر طولي للدهانات والعلامات المرورية والخطوط الأرضية؛ فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلال معالجة 87.404 ألف م2 لحفر الشوارع والتشققات في مواقع مختلفة وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها.

وأشارت إلى أعمال الصيانة وإعادة التأهيل في مختلف محافظات منطقة عسير، شملت صيانة التجهيزات الداخلية لـ4.222 عمود إنارة وفانوسًا وإصلاح الأرصفة المتهالكة بمساحة 70.540 ألف م2، وإزالة وتحسين 6.046 من الحواجز الخرسانية، ورفع 112.882م3 من مخلفات البناء والهدم؛ علاوة على معالجة ما يتجاوز 5.786م2 من الكتابات المشوهة على الجدران، ورفع 412 مركبة تالفة ومعالجة 4.263 حاوية نفايات.

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