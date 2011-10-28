النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حيلة مبتعثيْن تُوقع بلص حاول سرقتهما بالإكراه في قبضة الشرطة البريطانية

من جنسية عربية وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات وجارٍ البحث عن شريكه

أصدرت محكمة بريطانيا حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات و8 أشهر على لص من جنسية عربية قام وشخص آخر معه مجهول الهوية، بتهديد طالبين سعوديين بالسكن وسرقة محفظة أحدهما.

وكشف المدعي العام فيليب إيفانز، أن الحادثة وقعت في 24 سبتمبر الماضي حين اقترب اللصان من طالبين سعوديين وقاما بالدخول معهما في محادثة قبل أن يخرج المدعى حماد عقلويا سكيناً ويطالب أحدهم بإعطائه المال.

وأشارت التفاصيل إلى أن اللصين قاما بمهاجمة الطالبين وإصابتهما ببعض الجروح وأخذا محفظة أحدهما بالقوة.

واقترح الضحية على اللص أن يقدم له مزيداً من المال مقابل أن يعيد إليه محفظته حيث إن بها مستنداته الرسمية التي تهمه.

وفي أثناء توجههم إلى جهاز صرّاف أحد البنوك القريبة اتصل أحد الطلاب بهاتفه المحمول على الشرطة التي حضرت إلى الموقع وتمكنت من القبض على اللص، فيما تمكّن الآخر من الهرب.

وخلال عمليات تفتيش اللص وجد بحوزته كوكايين، كما اتضح أن له 4 سوابق بالسرقة والضرب؛ إحداها سرقة محفظة امرأة في محطة القطارات.

وأشار المدعي العام إلى أنه تم الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات و8 أشهر، في حين مازال البحث جارياً عن شريكه الآخر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حيلة مبتعثيْن تُوقع بلص حاول سرقتهما بالإكراه في قبضة الشرطة البريطانية
سبق

أصدرت محكمة بريطانيا حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات و8 أشهر على لص من جنسية عربية قام وشخص آخر معه مجهول الهوية، بتهديد طالبين سعوديين بالسكن وسرقة محفظة أحدهما.

وكشف المدعي العام فيليب إيفانز، أن الحادثة وقعت في 24 سبتمبر الماضي حين اقترب اللصان من طالبين سعوديين وقاما بالدخول معهما في محادثة قبل أن يخرج المدعى حماد عقلويا سكيناً ويطالب أحدهم بإعطائه المال.

وأشارت التفاصيل إلى أن اللصين قاما بمهاجمة الطالبين وإصابتهما ببعض الجروح وأخذا محفظة أحدهما بالقوة.

واقترح الضحية على اللص أن يقدم له مزيداً من المال مقابل أن يعيد إليه محفظته حيث إن بها مستنداته الرسمية التي تهمه.

وفي أثناء توجههم إلى جهاز صرّاف أحد البنوك القريبة اتصل أحد الطلاب بهاتفه المحمول على الشرطة التي حضرت إلى الموقع وتمكنت من القبض على اللص، فيما تمكّن الآخر من الهرب.

وخلال عمليات تفتيش اللص وجد بحوزته كوكايين، كما اتضح أن له 4 سوابق بالسرقة والضرب؛ إحداها سرقة محفظة امرأة في محطة القطارات.

وأشار المدعي العام إلى أنه تم الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات و8 أشهر، في حين مازال البحث جارياً عن شريكه الآخر.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
08:49 AM

حيلة مبتعثيْن تُوقع بلص حاول سرقتهما بالإكراه في قبضة الشرطة البريطانية

من جنسية عربية وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات وجارٍ البحث عن شريكه

A A A
خالد علي - جدة
2
2,224

أصدرت محكمة بريطانيا حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات و8 أشهر على لص من جنسية عربية قام وشخص آخر معه مجهول الهوية، بتهديد طالبين سعوديين بالسكن وسرقة محفظة أحدهما.

وكشف المدعي العام فيليب إيفانز، أن الحادثة وقعت في 24 سبتمبر الماضي حين اقترب اللصان من طالبين سعوديين وقاما بالدخول معهما في محادثة قبل أن يخرج المدعى حماد عقلويا سكيناً ويطالب أحدهم بإعطائه المال.

وأشارت التفاصيل إلى أن اللصين قاما بمهاجمة الطالبين وإصابتهما ببعض الجروح وأخذا محفظة أحدهما بالقوة.

واقترح الضحية على اللص أن يقدم له مزيداً من المال مقابل أن يعيد إليه محفظته حيث إن بها مستنداته الرسمية التي تهمه.

وفي أثناء توجههم إلى جهاز صرّاف أحد البنوك القريبة اتصل أحد الطلاب بهاتفه المحمول على الشرطة التي حضرت إلى الموقع وتمكنت من القبض على اللص، فيما تمكّن الآخر من الهرب.

وخلال عمليات تفتيش اللص وجد بحوزته كوكايين، كما اتضح أن له 4 سوابق بالسرقة والضرب؛ إحداها سرقة محفظة امرأة في محطة القطارات.

وأشار المدعي العام إلى أنه تم الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات و8 أشهر، في حين مازال البحث جارياً عن شريكه الآخر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,316
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,725
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,584
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,770

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة