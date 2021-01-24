النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 4838 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 6296 خلال الـ24 ساعة الماضية

الحكومة الأردنية تدين استهداف ميليشيا الحوثي المنطقة الصناعية في جازان

شدّدت على التضامن والوقوف المطلق إلى جانب السعودية

أدانت الحكومة الأردنية، أمس، استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المناطق المدنية بالمملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي استهدف المنطقة الصناعية في جازان، وطائرتَيْن مُسيّرتَيْن مُفخختَيْن تمّ اعتراضهما من قِبل قوات التحالف.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول؛ إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية، واستهداف أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، مشدداً على تضامن ووقوف بلاده المطلق إلى جانب المملكة في وجه كل ما يُهدّد أمنها وأمن شعبها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحكومة الأردنية تدين استهداف ميليشيا الحوثي المنطقة الصناعية في جازان
سبق

أدانت الحكومة الأردنية، أمس، استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المناطق المدنية بالمملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي استهدف المنطقة الصناعية في جازان، وطائرتَيْن مُسيّرتَيْن مُفخختَيْن تمّ اعتراضهما من قِبل قوات التحالف.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول؛ إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية، واستهداف أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، مشدداً على تضامن ووقوف بلاده المطلق إلى جانب المملكة في وجه كل ما يُهدّد أمنها وأمن شعبها.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
08:44 AM

الحكومة الأردنية تدين استهداف ميليشيا الحوثي المنطقة الصناعية في جازان

شدّدت على التضامن والوقوف المطلق إلى جانب السعودية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
1
618

أدانت الحكومة الأردنية، أمس، استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المناطق المدنية بالمملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي استهدف المنطقة الصناعية في جازان، وطائرتَيْن مُسيّرتَيْن مُفخختَيْن تمّ اعتراضهما من قِبل قوات التحالف.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول؛ إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية، واستهداف أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، مشدداً على تضامن ووقوف بلاده المطلق إلى جانب المملكة في وجه كل ما يُهدّد أمنها وأمن شعبها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,876
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,673
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,891
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,755

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة