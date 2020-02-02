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"المياه الآسنة" تحاصر منازل أهالي أحد الشوارع بمخطط الشرائع

أصبحت مرتعاً للناموس ومخاوف أن تؤثر على أساسات المنازل

أبدى سكان أحد الشوارع في "مخطط 7" بالشرائع استغرابهم من استمرار بقاء المياه الآسنة بشارعهم، والتي تخرج من تحت الأرض دون معرفة مصدرها أو سبب خروجها؛ مسببة تلوث الشارع ومشكلة مرتعاً خصباً للبعوض وما قد تسببه من نقل للأمراض.

وحاول أهالي البيوت الملاصقة للمياه استخدام طرق كثيرة لتجفيفها، منها فتح إحدى نقاط الصرف لخروج المياه، إلا أن المشكلة لا زالت قائمة؛ مما استدعى تدخل إحدى معدات الأمانة وشفط المياه لكنها عادت للظهور مرة أخرى.

وطالب أهالي الشارع الجهة ذات العلاقة بإصلاح الضرر الواقع، مؤكدين لـ"سبق" أن إحدى الجهات المعنية باشرت الموقع قبل عدة أسابيع، ولازالت المشكلة قائمة حتى اللحظة، مبدين تخوفهم من تضرر منازلهم من تلك المياه وما قد تسببه من آثار على أساسات المنازل.

المياه الآسنة مخطط الشرائع

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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"المياه الآسنة" تحاصر منازل أهالي أحد الشوارع بمخطط الشرائع
سبق

أبدى سكان أحد الشوارع في "مخطط 7" بالشرائع استغرابهم من استمرار بقاء المياه الآسنة بشارعهم، والتي تخرج من تحت الأرض دون معرفة مصدرها أو سبب خروجها؛ مسببة تلوث الشارع ومشكلة مرتعاً خصباً للبعوض وما قد تسببه من نقل للأمراض.

وحاول أهالي البيوت الملاصقة للمياه استخدام طرق كثيرة لتجفيفها، منها فتح إحدى نقاط الصرف لخروج المياه، إلا أن المشكلة لا زالت قائمة؛ مما استدعى تدخل إحدى معدات الأمانة وشفط المياه لكنها عادت للظهور مرة أخرى.

وطالب أهالي الشارع الجهة ذات العلاقة بإصلاح الضرر الواقع، مؤكدين لـ"سبق" أن إحدى الجهات المعنية باشرت الموقع قبل عدة أسابيع، ولازالت المشكلة قائمة حتى اللحظة، مبدين تخوفهم من تضرر منازلهم من تلك المياه وما قد تسببه من آثار على أساسات المنازل.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
08:10 PM

"المياه الآسنة" تحاصر منازل أهالي أحد الشوارع بمخطط الشرائع

أصبحت مرتعاً للناموس ومخاوف أن تؤثر على أساسات المنازل

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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أبدى سكان أحد الشوارع في "مخطط 7" بالشرائع استغرابهم من استمرار بقاء المياه الآسنة بشارعهم، والتي تخرج من تحت الأرض دون معرفة مصدرها أو سبب خروجها؛ مسببة تلوث الشارع ومشكلة مرتعاً خصباً للبعوض وما قد تسببه من نقل للأمراض.

وحاول أهالي البيوت الملاصقة للمياه استخدام طرق كثيرة لتجفيفها، منها فتح إحدى نقاط الصرف لخروج المياه، إلا أن المشكلة لا زالت قائمة؛ مما استدعى تدخل إحدى معدات الأمانة وشفط المياه لكنها عادت للظهور مرة أخرى.

وطالب أهالي الشارع الجهة ذات العلاقة بإصلاح الضرر الواقع، مؤكدين لـ"سبق" أن إحدى الجهات المعنية باشرت الموقع قبل عدة أسابيع، ولازالت المشكلة قائمة حتى اللحظة، مبدين تخوفهم من تضرر منازلهم من تلك المياه وما قد تسببه من آثار على أساسات المنازل.

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