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وفق الإجراءات الاحترازية.. "تعليم تربة" يفتح أبوابه لاستقبال "الابتدائي" و"الروضة" حضورياً

"آل قراش" تفقّد سير العمل بالمدارس وآليات تحقّق التباعد الجسدي بين الطلاب

انطلقت صباح اليوم الدراسة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بمختلف مدارس المملكة، وفق إجراءات احترازية صحية وآمنة تمثلت في ارتداء الكمامة وترك مسافات التباعد الجسدي.

وتفقّد محافظ تربة عبدالله آل قراش؛ سير العمل خلال جولة قام بها صباح اليوم في بعض المدارس، واطلع على كيفية تنفيذ الخطط الميدانية لاستقبال الطلاب وطريقة دخولهم للفصول التعليمية بمسارات متنوعة تحقق التباعد الجسدي.

وأشاد آل قراش؛ بالجهود المبذولة من مكتب التعليم والمدارس لتحقيق الأهداف المرجوة التي رسمتها وزارتا "التعليم" و"الصحة" لضمان عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعدهم الدراسية.

وفي سياق، متصل وقف مدير تعليم تربة سعود بن محمد البقمي؛ على بعض المدارس وكلّف المشرفين والمشرفات للوقوف أيضاً على المدارس؛ لمتابعة سير العمل واستقبال الطلاب والطالبات العائدين للمدارس بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

وكان مكتب تعليم تربة قد أنهى استعداداته وجاهزيته لانطلاق العودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، ضمن خطة تكاملية معتمدة تحظى بالمتابعة المستمرة للوقوف على سير العمل وفق خطة تكاملية معتمدة.

وعملت الإدارة أيضاً على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة للإجراءات الاحترازية لتمكين 5468 طالباً وطالبة و891 معلماً ومعلمة بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال من العودة الآمنة على أكمل وجه في بيئة تعليمية وصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفق الإجراءات الاحترازية.. "تعليم تربة" يفتح أبوابه لاستقبال "الابتدائي" و"الروضة" حضورياً
سبق

انطلقت صباح اليوم الدراسة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بمختلف مدارس المملكة، وفق إجراءات احترازية صحية وآمنة تمثلت في ارتداء الكمامة وترك مسافات التباعد الجسدي.

وتفقّد محافظ تربة عبدالله آل قراش؛ سير العمل خلال جولة قام بها صباح اليوم في بعض المدارس، واطلع على كيفية تنفيذ الخطط الميدانية لاستقبال الطلاب وطريقة دخولهم للفصول التعليمية بمسارات متنوعة تحقق التباعد الجسدي.

وأشاد آل قراش؛ بالجهود المبذولة من مكتب التعليم والمدارس لتحقيق الأهداف المرجوة التي رسمتها وزارتا "التعليم" و"الصحة" لضمان عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعدهم الدراسية.

وفي سياق، متصل وقف مدير تعليم تربة سعود بن محمد البقمي؛ على بعض المدارس وكلّف المشرفين والمشرفات للوقوف أيضاً على المدارس؛ لمتابعة سير العمل واستقبال الطلاب والطالبات العائدين للمدارس بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

وكان مكتب تعليم تربة قد أنهى استعداداته وجاهزيته لانطلاق العودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، ضمن خطة تكاملية معتمدة تحظى بالمتابعة المستمرة للوقوف على سير العمل وفق خطة تكاملية معتمدة.

وعملت الإدارة أيضاً على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة للإجراءات الاحترازية لتمكين 5468 طالباً وطالبة و891 معلماً ومعلمة بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال من العودة الآمنة على أكمل وجه في بيئة تعليمية وصحية.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
09:30 AM
اخر تعديل
23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
04:13 PM

وفق الإجراءات الاحترازية.. "تعليم تربة" يفتح أبوابه لاستقبال "الابتدائي" و"الروضة" حضورياً

"آل قراش" تفقّد سير العمل بالمدارس وآليات تحقّق التباعد الجسدي بين الطلاب

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متعب البقمي - تربة
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1,506

انطلقت صباح اليوم الدراسة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بمختلف مدارس المملكة، وفق إجراءات احترازية صحية وآمنة تمثلت في ارتداء الكمامة وترك مسافات التباعد الجسدي.

وتفقّد محافظ تربة عبدالله آل قراش؛ سير العمل خلال جولة قام بها صباح اليوم في بعض المدارس، واطلع على كيفية تنفيذ الخطط الميدانية لاستقبال الطلاب وطريقة دخولهم للفصول التعليمية بمسارات متنوعة تحقق التباعد الجسدي.

وأشاد آل قراش؛ بالجهود المبذولة من مكتب التعليم والمدارس لتحقيق الأهداف المرجوة التي رسمتها وزارتا "التعليم" و"الصحة" لضمان عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعدهم الدراسية.

وفي سياق، متصل وقف مدير تعليم تربة سعود بن محمد البقمي؛ على بعض المدارس وكلّف المشرفين والمشرفات للوقوف أيضاً على المدارس؛ لمتابعة سير العمل واستقبال الطلاب والطالبات العائدين للمدارس بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

وكان مكتب تعليم تربة قد أنهى استعداداته وجاهزيته لانطلاق العودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، ضمن خطة تكاملية معتمدة تحظى بالمتابعة المستمرة للوقوف على سير العمل وفق خطة تكاملية معتمدة.

وعملت الإدارة أيضاً على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة للإجراءات الاحترازية لتمكين 5468 طالباً وطالبة و891 معلماً ومعلمة بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال من العودة الآمنة على أكمل وجه في بيئة تعليمية وصحية.

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