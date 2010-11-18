النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الغامدي": ملتقى أنطاليا يدفع بتخطي المليون طن واردات خضروات وفواكه

جاء بمشاركة الملحقية التجارية في تركيا

أكد رئيس الوفد السعودي رئيس لجنة تجار الخضار والفواكه بالغرفة التجارة الصناعة بجدة سحيم بن سعيد الغامدي أن المجال الزراعي یشھد نمواً متزایداً في حجم الصادرات التركية للسعودية والتي بلغت العام الماضي ما یقارب ٩٠٠ ألف طن من الخضار والفواكه للمملكة، ويمكن أن يتخطى حاجز المليون طن في المستقبل.

وقد شارك وفد سعودي في فعاليات الملتقى الاستثماري الثالث لدول الشرق الأوسط للخضروات والفواكه بمدينة نأطاليا بتركيا بحضور الملحق التجاري في سفارة خادم الحرمین الشریفین في تركیا فواز بن رافعة الغامدي وینظمه مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية ووكالة التطوير للإقليم الغربي للبحر الأبيض المتوسط (داكا) على مدى ٤ أیام.

وعن أعمال الملتقى العربي قال الغامدي إن هذا اللقاء هو الثالث بيننا، فالتطورات التجارية بين المملكة وبين تركيا في تقدم مزدهر جدًا، وبالتعاون مع رجال الأعمال السعوديين والأتراك بمشاركة الملحقية التجارية وتوقع الغامدي أن ينمو التبادل الزراعي إلى مستوى 35 % أكثر مما هو عليه الآن .

وأشار الغامدي إلى أن المنتج التركى وبعض المنتجات من دول مجاورة أثبتت فاعليتها وجودتها ونظافتها وسرعة التنفيذ والوصول والشحن المبسط غير المكلف وجودة البضاعة بجميع أنواعها، وأهمها الطماطم والخيار والحمضيات، فتحتل المنتجات التركية المرتبة الأولى تليها جمهورية مصر العربية.

وأضاف الغامدي أن هناك بعض المشاكل مع المنتجات اللبنانية، لأن بها بعض الكيماويات ونطالب المزارعين في لبنان الشقيق أن ينتبهوا إلى هذه الأمور، فالمعايير السعودية تمنع تمامًا رش الخضار والفاكهة بالمبيدات وغيرها فوق المعدل الطبيعي، وبين أن هناك إشرافاً ومراقبة من السعودية لكل المنتجات التي تدخل السعودية، وقد أعدنا استيراد الجوافة والفراولة من مصر بعد منعها بسبب أن بعضها يسقى بماء الصرف، ولكن الآن لا يدخل أي منتج من فاكهة أو خضار إلا بعد التأكد تمامًا من خلوه من الكيماوي.

وأشار الغامي أن المملكة تستهلك كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، فجدة وحدها تستهلك 200 ألف طن خضار، ولكن متوسط استهلاك المملكة ككل 500 ألف طن خضار .

ومن ناحيته أوضح كبير مستشاري مكتب الاستثمار التركي التابع لرئاسة الجمهورية التركية بالرياض مصطفى كوكصو أن ھدف الملتقى ھو جمع المستثمرين في قطاع الخضروات والفواكه لبحث فرص الاستثمار وتنميتها ومناقشة العوائق الموجودة والعمل على تذلیلھا بمشاركة مختلف الجھات المعنیة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"الغامدي": ملتقى أنطاليا يدفع بتخطي المليون طن واردات خضروات وفواكه
سبق

أكد رئيس الوفد السعودي رئيس لجنة تجار الخضار والفواكه بالغرفة التجارة الصناعة بجدة سحيم بن سعيد الغامدي أن المجال الزراعي یشھد نمواً متزایداً في حجم الصادرات التركية للسعودية والتي بلغت العام الماضي ما یقارب ٩٠٠ ألف طن من الخضار والفواكه للمملكة، ويمكن أن يتخطى حاجز المليون طن في المستقبل.

وقد شارك وفد سعودي في فعاليات الملتقى الاستثماري الثالث لدول الشرق الأوسط للخضروات والفواكه بمدينة نأطاليا بتركيا بحضور الملحق التجاري في سفارة خادم الحرمین الشریفین في تركیا فواز بن رافعة الغامدي وینظمه مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية ووكالة التطوير للإقليم الغربي للبحر الأبيض المتوسط (داكا) على مدى ٤ أیام.

وعن أعمال الملتقى العربي قال الغامدي إن هذا اللقاء هو الثالث بيننا، فالتطورات التجارية بين المملكة وبين تركيا في تقدم مزدهر جدًا، وبالتعاون مع رجال الأعمال السعوديين والأتراك بمشاركة الملحقية التجارية وتوقع الغامدي أن ينمو التبادل الزراعي إلى مستوى 35 % أكثر مما هو عليه الآن .

وأشار الغامدي إلى أن المنتج التركى وبعض المنتجات من دول مجاورة أثبتت فاعليتها وجودتها ونظافتها وسرعة التنفيذ والوصول والشحن المبسط غير المكلف وجودة البضاعة بجميع أنواعها، وأهمها الطماطم والخيار والحمضيات، فتحتل المنتجات التركية المرتبة الأولى تليها جمهورية مصر العربية.

وأضاف الغامدي أن هناك بعض المشاكل مع المنتجات اللبنانية، لأن بها بعض الكيماويات ونطالب المزارعين في لبنان الشقيق أن ينتبهوا إلى هذه الأمور، فالمعايير السعودية تمنع تمامًا رش الخضار والفاكهة بالمبيدات وغيرها فوق المعدل الطبيعي، وبين أن هناك إشرافاً ومراقبة من السعودية لكل المنتجات التي تدخل السعودية، وقد أعدنا استيراد الجوافة والفراولة من مصر بعد منعها بسبب أن بعضها يسقى بماء الصرف، ولكن الآن لا يدخل أي منتج من فاكهة أو خضار إلا بعد التأكد تمامًا من خلوه من الكيماوي.

وأشار الغامي أن المملكة تستهلك كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، فجدة وحدها تستهلك 200 ألف طن خضار، ولكن متوسط استهلاك المملكة ككل 500 ألف طن خضار .

ومن ناحيته أوضح كبير مستشاري مكتب الاستثمار التركي التابع لرئاسة الجمهورية التركية بالرياض مصطفى كوكصو أن ھدف الملتقى ھو جمع المستثمرين في قطاع الخضروات والفواكه لبحث فرص الاستثمار وتنميتها ومناقشة العوائق الموجودة والعمل على تذلیلھا بمشاركة مختلف الجھات المعنیة.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
05:43 PM

"الغامدي": ملتقى أنطاليا يدفع بتخطي المليون طن واردات خضروات وفواكه

جاء بمشاركة الملحقية التجارية في تركيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
105

أكد رئيس الوفد السعودي رئيس لجنة تجار الخضار والفواكه بالغرفة التجارة الصناعة بجدة سحيم بن سعيد الغامدي أن المجال الزراعي یشھد نمواً متزایداً في حجم الصادرات التركية للسعودية والتي بلغت العام الماضي ما یقارب ٩٠٠ ألف طن من الخضار والفواكه للمملكة، ويمكن أن يتخطى حاجز المليون طن في المستقبل.

وقد شارك وفد سعودي في فعاليات الملتقى الاستثماري الثالث لدول الشرق الأوسط للخضروات والفواكه بمدينة نأطاليا بتركيا بحضور الملحق التجاري في سفارة خادم الحرمین الشریفین في تركیا فواز بن رافعة الغامدي وینظمه مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية ووكالة التطوير للإقليم الغربي للبحر الأبيض المتوسط (داكا) على مدى ٤ أیام.

وعن أعمال الملتقى العربي قال الغامدي إن هذا اللقاء هو الثالث بيننا، فالتطورات التجارية بين المملكة وبين تركيا في تقدم مزدهر جدًا، وبالتعاون مع رجال الأعمال السعوديين والأتراك بمشاركة الملحقية التجارية وتوقع الغامدي أن ينمو التبادل الزراعي إلى مستوى 35 % أكثر مما هو عليه الآن .

وأشار الغامدي إلى أن المنتج التركى وبعض المنتجات من دول مجاورة أثبتت فاعليتها وجودتها ونظافتها وسرعة التنفيذ والوصول والشحن المبسط غير المكلف وجودة البضاعة بجميع أنواعها، وأهمها الطماطم والخيار والحمضيات، فتحتل المنتجات التركية المرتبة الأولى تليها جمهورية مصر العربية.

وأضاف الغامدي أن هناك بعض المشاكل مع المنتجات اللبنانية، لأن بها بعض الكيماويات ونطالب المزارعين في لبنان الشقيق أن ينتبهوا إلى هذه الأمور، فالمعايير السعودية تمنع تمامًا رش الخضار والفاكهة بالمبيدات وغيرها فوق المعدل الطبيعي، وبين أن هناك إشرافاً ومراقبة من السعودية لكل المنتجات التي تدخل السعودية، وقد أعدنا استيراد الجوافة والفراولة من مصر بعد منعها بسبب أن بعضها يسقى بماء الصرف، ولكن الآن لا يدخل أي منتج من فاكهة أو خضار إلا بعد التأكد تمامًا من خلوه من الكيماوي.

وأشار الغامي أن المملكة تستهلك كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، فجدة وحدها تستهلك 200 ألف طن خضار، ولكن متوسط استهلاك المملكة ككل 500 ألف طن خضار .

ومن ناحيته أوضح كبير مستشاري مكتب الاستثمار التركي التابع لرئاسة الجمهورية التركية بالرياض مصطفى كوكصو أن ھدف الملتقى ھو جمع المستثمرين في قطاع الخضروات والفواكه لبحث فرص الاستثمار وتنميتها ومناقشة العوائق الموجودة والعمل على تذلیلھا بمشاركة مختلف الجھات المعنیة.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,669
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,957
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,586
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,512

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

ماجد البريكان
دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

يحيى رفاعي
حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

عبدالغني الشيخ
لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة