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"جوازات المدينة " تدشن خدمة الاتصال المرئي "عن بعد" لخدمة المواطنين والمقيمين

لعرض المشكلات التي يواجهونها في معاملاتهم دون تحميلهم مشقة السفر للمقر الرئيس

دشنت المديرية العامة للجوازات خدمة (الاتصال المرئي) بجميع فروعها، سعياً منها لمواكبة التطورات التقنية المتسارعه تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث قامت جوازات منطقة المدينة المنورة بمتابعة من مدير جوازات المنطقة اللواء بدر بن معيوف المطيري، اليوم الأحد، بتدشين الخدمة عن طريق استقبال أول حالة لمواطن يرغب بالتواصل مع مدير عام الجوازات عبر الاتصال المرئي (عن بعد) لعرض مشكلته لإيجاد الحلول المناسبة.

وتفصيلاً، أوضح مدير قسم العلاقات والإعلام بجوزات منطقة المدينة المنورة المقدم سليمان الحربي أن خدمة الاتصال المرئي تهدف للتيسير والتسهيل على المواطنين والمقيمين لعرض ملحوظاتهم والمشكلات التي يواجهونها في معاملاتهم دون تحميلهم مشقة وعناء السفر للمقر الرئيس بالمديرية العامة للجوازات بالرياض وذلك بالتنسيق والتوجه لقسم العلاقات والإعلام بالمنطقة أو عن طريق الإيميل الرسمي للمنطقة madinapassport@gdp.Gov.sa.

وأضاف أن هذه الخدمة تأتي امتداداً لقنوات التواصل الأخرى للمديرية العامة للجوازات كالبريد الإلكتروني gdp.gov.sa@ ٩٩٢ والموقع الإلكتروني www.gdp.gov.sa وكذلك حسابات الجوازات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعية ومركز الاتصال الموحد ٩٩٢ وتلقي الاتصالات والرد على استفسارات وملاحظات ومقترحات المستفيدين من خدمات الجوازات.

المديرية العامة للجوازات جوازات المدينة المنورة الاتصال المرئي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جوازات المدينة " تدشن خدمة الاتصال المرئي "عن بعد" لخدمة المواطنين والمقيمين
سبق

دشنت المديرية العامة للجوازات خدمة (الاتصال المرئي) بجميع فروعها، سعياً منها لمواكبة التطورات التقنية المتسارعه تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث قامت جوازات منطقة المدينة المنورة بمتابعة من مدير جوازات المنطقة اللواء بدر بن معيوف المطيري، اليوم الأحد، بتدشين الخدمة عن طريق استقبال أول حالة لمواطن يرغب بالتواصل مع مدير عام الجوازات عبر الاتصال المرئي (عن بعد) لعرض مشكلته لإيجاد الحلول المناسبة.

وتفصيلاً، أوضح مدير قسم العلاقات والإعلام بجوزات منطقة المدينة المنورة المقدم سليمان الحربي أن خدمة الاتصال المرئي تهدف للتيسير والتسهيل على المواطنين والمقيمين لعرض ملحوظاتهم والمشكلات التي يواجهونها في معاملاتهم دون تحميلهم مشقة وعناء السفر للمقر الرئيس بالمديرية العامة للجوازات بالرياض وذلك بالتنسيق والتوجه لقسم العلاقات والإعلام بالمنطقة أو عن طريق الإيميل الرسمي للمنطقة madinapassport@gdp.Gov.sa.

وأضاف أن هذه الخدمة تأتي امتداداً لقنوات التواصل الأخرى للمديرية العامة للجوازات كالبريد الإلكتروني gdp.gov.sa@ ٩٩٢ والموقع الإلكتروني www.gdp.gov.sa وكذلك حسابات الجوازات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعية ومركز الاتصال الموحد ٩٩٢ وتلقي الاتصالات والرد على استفسارات وملاحظات ومقترحات المستفيدين من خدمات الجوازات.
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
12:54 AM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:28 AM

"جوازات المدينة " تدشن خدمة الاتصال المرئي "عن بعد" لخدمة المواطنين والمقيمين

لعرض المشكلات التي يواجهونها في معاملاتهم دون تحميلهم مشقة السفر للمقر الرئيس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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دشنت المديرية العامة للجوازات خدمة (الاتصال المرئي) بجميع فروعها، سعياً منها لمواكبة التطورات التقنية المتسارعه تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث قامت جوازات منطقة المدينة المنورة بمتابعة من مدير جوازات المنطقة اللواء بدر بن معيوف المطيري، اليوم الأحد، بتدشين الخدمة عن طريق استقبال أول حالة لمواطن يرغب بالتواصل مع مدير عام الجوازات عبر الاتصال المرئي (عن بعد) لعرض مشكلته لإيجاد الحلول المناسبة.

وتفصيلاً، أوضح مدير قسم العلاقات والإعلام بجوزات منطقة المدينة المنورة المقدم سليمان الحربي أن خدمة الاتصال المرئي تهدف للتيسير والتسهيل على المواطنين والمقيمين لعرض ملحوظاتهم والمشكلات التي يواجهونها في معاملاتهم دون تحميلهم مشقة وعناء السفر للمقر الرئيس بالمديرية العامة للجوازات بالرياض وذلك بالتنسيق والتوجه لقسم العلاقات والإعلام بالمنطقة أو عن طريق الإيميل الرسمي للمنطقة madinapassport@gdp.Gov.sa.

وأضاف أن هذه الخدمة تأتي امتداداً لقنوات التواصل الأخرى للمديرية العامة للجوازات كالبريد الإلكتروني gdp.gov.sa@ ٩٩٢ والموقع الإلكتروني www.gdp.gov.sa وكذلك حسابات الجوازات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعية ومركز الاتصال الموحد ٩٩٢ وتلقي الاتصالات والرد على استفسارات وملاحظات ومقترحات المستفيدين من خدمات الجوازات.

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