"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة الباحة

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.. تستمر حتى الـ5 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الخامسة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والحجرة، والمخواة، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).