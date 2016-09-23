النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العجالين" : اليوم الوطني ذكرى قصة أبطال صنعوا تاريخ المجد

رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين وولي العهد

رفع أبناء حزام بن خزام العجالين الدوسري أحد رواد الرياض وفرسان الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- في فتح الرياض، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وإلى صاحب السمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه وإلى أفراد الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة الذكرى 91 لليوم الوطني للمملكة.

وقال رئيس مركز الفرشة حزام بن عبدالعزيز العجالين في الأفلاج "سابقاً": نحتفل برحلة كفاح المؤسس التي صنعت تاريخ مجد الوطن، ونفتخر بمناسبة عزيزة وغالية على كل الشعب السعودي ذكرى توحيد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وبنائه هذا الكيان الشامخ ومواصلة أبنائه من بعده مسيرة البناء والتنمية التي شملت كل مناحي الحياة.

وأضاف : اليوم الوطني المجيد هو ذلك اليوم الذي نتذكر فيه ما فعله الأبطال من تضحيات بالغالي والنفيس والأرواح في سبيل توحيد هذه البلاد التي كانت ولا تزال قلب الأمة الإسلامية النابض.

وتابع : اليوم الوطني مفخرة لنا أبناء الوطن بهذا التطور والنهضة الكبيرة في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظها الله -.

فيما أكد رئيس مركز الفرشة بمحافظة الأفلاج خزام بن عبدالعزيز بن حزام أن اليوم الوطني هو مناسبة غالية على كل مواطن في مملكتنا الغالية نتذكر خلاله بطولات المؤسس والأجداد في تأسيس مملكتنا الغالية رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات والتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، داعياً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة.

ورفع العميد سعود بن عبدالعزيز بن حزام العجالين أطيب التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده اﻷمين بمناسبة ذكرى توحيد الوطن الغالي مشيراً إلى أن اليوم الوطني ليس مجرد رفع الأعلام ومظاهر أخرى فحسب، بل هو حب الوطن الذي يترجمه الإخلاص في العمل والحفاظ على مكتسباته والفخر بمنجزاته، سائلين الله أن يديم على هذا الوطن الأمن والرقي والاستقرار.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"العجالين" : اليوم الوطني ذكرى قصة أبطال صنعوا تاريخ المجد
سبق

رفع أبناء حزام بن خزام العجالين الدوسري أحد رواد الرياض وفرسان الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- في فتح الرياض، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وإلى صاحب السمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه وإلى أفراد الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة الذكرى 91 لليوم الوطني للمملكة.

وقال رئيس مركز الفرشة حزام بن عبدالعزيز العجالين في الأفلاج "سابقاً": نحتفل برحلة كفاح المؤسس التي صنعت تاريخ مجد الوطن، ونفتخر بمناسبة عزيزة وغالية على كل الشعب السعودي ذكرى توحيد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وبنائه هذا الكيان الشامخ ومواصلة أبنائه من بعده مسيرة البناء والتنمية التي شملت كل مناحي الحياة.

وأضاف : اليوم الوطني المجيد هو ذلك اليوم الذي نتذكر فيه ما فعله الأبطال من تضحيات بالغالي والنفيس والأرواح في سبيل توحيد هذه البلاد التي كانت ولا تزال قلب الأمة الإسلامية النابض.

وتابع : اليوم الوطني مفخرة لنا أبناء الوطن بهذا التطور والنهضة الكبيرة في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظها الله -.

فيما أكد رئيس مركز الفرشة بمحافظة الأفلاج خزام بن عبدالعزيز بن حزام أن اليوم الوطني هو مناسبة غالية على كل مواطن في مملكتنا الغالية نتذكر خلاله بطولات المؤسس والأجداد في تأسيس مملكتنا الغالية رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات والتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، داعياً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة.

ورفع العميد سعود بن عبدالعزيز بن حزام العجالين أطيب التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده اﻷمين بمناسبة ذكرى توحيد الوطن الغالي مشيراً إلى أن اليوم الوطني ليس مجرد رفع الأعلام ومظاهر أخرى فحسب، بل هو حب الوطن الذي يترجمه الإخلاص في العمل والحفاظ على مكتسباته والفخر بمنجزاته، سائلين الله أن يديم على هذا الوطن الأمن والرقي والاستقرار.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
09:13 PM

"العجالين" : اليوم الوطني ذكرى قصة أبطال صنعوا تاريخ المجد

رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين وولي العهد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
2
117

رفع أبناء حزام بن خزام العجالين الدوسري أحد رواد الرياض وفرسان الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- في فتح الرياض، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وإلى صاحب السمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه وإلى أفراد الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة الذكرى 91 لليوم الوطني للمملكة.

وقال رئيس مركز الفرشة حزام بن عبدالعزيز العجالين في الأفلاج "سابقاً": نحتفل برحلة كفاح المؤسس التي صنعت تاريخ مجد الوطن، ونفتخر بمناسبة عزيزة وغالية على كل الشعب السعودي ذكرى توحيد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وبنائه هذا الكيان الشامخ ومواصلة أبنائه من بعده مسيرة البناء والتنمية التي شملت كل مناحي الحياة.

وأضاف : اليوم الوطني المجيد هو ذلك اليوم الذي نتذكر فيه ما فعله الأبطال من تضحيات بالغالي والنفيس والأرواح في سبيل توحيد هذه البلاد التي كانت ولا تزال قلب الأمة الإسلامية النابض.

وتابع : اليوم الوطني مفخرة لنا أبناء الوطن بهذا التطور والنهضة الكبيرة في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظها الله -.

فيما أكد رئيس مركز الفرشة بمحافظة الأفلاج خزام بن عبدالعزيز بن حزام أن اليوم الوطني هو مناسبة غالية على كل مواطن في مملكتنا الغالية نتذكر خلاله بطولات المؤسس والأجداد في تأسيس مملكتنا الغالية رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات والتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، داعياً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة.

ورفع العميد سعود بن عبدالعزيز بن حزام العجالين أطيب التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده اﻷمين بمناسبة ذكرى توحيد الوطن الغالي مشيراً إلى أن اليوم الوطني ليس مجرد رفع الأعلام ومظاهر أخرى فحسب، بل هو حب الوطن الذي يترجمه الإخلاص في العمل والحفاظ على مكتسباته والفخر بمنجزاته، سائلين الله أن يديم على هذا الوطن الأمن والرقي والاستقرار.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,902
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,726
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,909
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,242

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة