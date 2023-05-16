الأفلاج تسجّل سابع إصابة بـ"كورونا"

سجلت محافظة الأفلاج، اليوم، حالة إصابة سابعة بفيروس كورونا لمواطن قدم من مدينة الرياض.
وقالت مصادر لـ"سبق": الحالة التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم السبت في الأفلاج "ليلى" سُجلت لمواطن سعودي قادم من مدينة الرياض.
سجلت محافظة الأفلاج، اليوم، حالة إصابة سابعة بفيروس كورونا لمواطن قدم من مدينة الرياض.
وقالت مصادر لـ"سبق": الحالة التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم السبت في الأفلاج "ليلى" سُجلت لمواطن سعودي قادم من مدينة الرياض.فيروس كورونا الجديد
سجلت محافظة الأفلاج، اليوم، حالة إصابة سابعة بفيروس كورونا لمواطن قدم من مدينة الرياض.
وقالت مصادر لـ"سبق": الحالة التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم السبت في الأفلاج "ليلى" سُجلت لمواطن سعودي قادم من مدينة الرياض.
سجلت محافظة الأفلاج، اليوم، حالة إصابة سابعة بفيروس كورونا لمواطن قدم من مدينة الرياض.
وقالت مصادر لـ"سبق": الحالة التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم السبت في الأفلاج "ليلى" سُجلت لمواطن سعودي قادم من مدينة الرياض.