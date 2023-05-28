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أرامكو تُعلن عن تحديد سعر بروبان يونيو عند 430 دولارًا للطن

سعر الشركة معيار قياسي لمبيعات الشرق الأوسط من الغاز المسال

قالت أرامكو اليوم الثلاثاء إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يونيو عند 430 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 525 دولارًا في مايو.

ووفق "رويترز"؛ فسعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

وحددت الشركة سعر البوتان عند 415 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 530 دولارًا في الشهر السابق.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أرامكو تُعلن عن تحديد سعر بروبان يونيو عند 430 دولارًا للطن
سبق

قالت أرامكو اليوم الثلاثاء إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يونيو عند 430 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 525 دولارًا في مايو.

ووفق "رويترز"؛ فسعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

وحددت الشركة سعر البوتان عند 415 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 530 دولارًا في الشهر السابق.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
11:55 AM

أرامكو تُعلن عن تحديد سعر بروبان يونيو عند 430 دولارًا للطن

سعر الشركة معيار قياسي لمبيعات الشرق الأوسط من الغاز المسال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت أرامكو اليوم الثلاثاء إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يونيو عند 430 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 525 دولارًا في مايو.

ووفق "رويترز"؛ فسعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

وحددت الشركة سعر البوتان عند 415 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 530 دولارًا في الشهر السابق.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,010
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,917
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,177
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,539

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