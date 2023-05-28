وحددت الشركة سعر البوتان عند 415 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 530 دولارًا في الشهر السابق.

ووفق "رويترز"؛ فسعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

قالت أرامكو اليوم الثلاثاء إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يونيو عند 430 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 525 دولارًا في مايو.

أرامكو تُعلن عن تحديد سعر بروبان يونيو عند 430 دولارًا للطن صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-28 قالت أرامكو اليوم الثلاثاء إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يونيو عند 430 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 525 دولارًا في مايو. ووفق "رويترز"؛ فسعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا. وحددت الشركة سعر البوتان عند 415 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 530 دولارًا في الشهر السابق.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440 11:55 AM

أرامكو تُعلن عن تحديد سعر بروبان يونيو عند 430 دولارًا للطن سعر الشركة معيار قياسي لمبيعات الشرق الأوسط من الغاز المسال





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قالت أرامكو اليوم الثلاثاء إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يونيو عند 430 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 525 دولارًا في مايو.

ووفق "رويترز"؛ فسعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

وحددت الشركة سعر البوتان عند 415 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 530 دولارًا في الشهر السابق.