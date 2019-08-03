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وزير الدفاع الأمريكي يؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا

أعرب عن رغبته في تنفيذ هذا التحرُّك خلال وقت قريب نسبيًّا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم السبت؛ أنه يؤيد فكرة نشر صواريخ متوسطة المدى تطلق من الأرض في القارة الآسيوية.

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، فقد أكد "إسبر" أنه يؤيّد تنفيذ هذه الخطوة "في وقت قريب نسبيًّا".

وقال: أفضّل أن يكون ذلك في غضون أشهر.. لكن هذه الأمور تأخذ وقتًا أطول مما هو متوقع في الغالب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الدفاع الأمريكي يؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا
سبق

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم السبت؛ أنه يؤيد فكرة نشر صواريخ متوسطة المدى تطلق من الأرض في القارة الآسيوية.

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، فقد أكد "إسبر" أنه يؤيّد تنفيذ هذه الخطوة "في وقت قريب نسبيًّا".

وقال: أفضّل أن يكون ذلك في غضون أشهر.. لكن هذه الأمور تأخذ وقتًا أطول مما هو متوقع في الغالب.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
01:55 PM

وزير الدفاع الأمريكي يؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا

أعرب عن رغبته في تنفيذ هذا التحرُّك خلال وقت قريب نسبيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم السبت؛ أنه يؤيد فكرة نشر صواريخ متوسطة المدى تطلق من الأرض في القارة الآسيوية.

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، فقد أكد "إسبر" أنه يؤيّد تنفيذ هذه الخطوة "في وقت قريب نسبيًّا".

وقال: أفضّل أن يكون ذلك في غضون أشهر.. لكن هذه الأمور تأخذ وقتًا أطول مما هو متوقع في الغالب.

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