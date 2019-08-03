أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم السبت؛ أنه يؤيد فكرة نشر صواريخ متوسطة المدى تطلق من الأرض في القارة الآسيوية. ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، فقد أكد "إسبر" أنه يؤيّد تنفيذ هذه الخطوة "في وقت قريب نسبيًّا". وقال: أفضّل أن يكون ذلك في غضون أشهر.. لكن هذه الأمور تأخذ وقتًا أطول مما هو متوقع في الغالب.

وزير الدفاع الأمريكي يؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-03 أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم السبت؛ أنه يؤيد فكرة نشر صواريخ متوسطة المدى تطلق من الأرض في القارة الآسيوية.



ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، فقد أكد "إسبر" أنه يؤيّد تنفيذ هذه الخطوة "في وقت قريب نسبيًّا".



وقال: أفضّل أن يكون ذلك في غضون أشهر.. لكن هذه الأمور تأخذ وقتًا أطول مما هو متوقع في الغالب.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440 01:55 PM

وزير الدفاع الأمريكي يؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا أعرب عن رغبته في تنفيذ هذا التحرُّك خلال وقت قريب نسبيًّا





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أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم السبت؛ أنه يؤيد فكرة نشر صواريخ متوسطة المدى تطلق من الأرض في القارة الآسيوية.



ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، فقد أكد "إسبر" أنه يؤيّد تنفيذ هذه الخطوة "في وقت قريب نسبيًّا".



وقال: أفضّل أن يكون ذلك في غضون أشهر.. لكن هذه الأمور تأخذ وقتًا أطول مما هو متوقع في الغالب.