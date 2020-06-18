تمكن أطباء جراحة التجميل بمستشفى الملك فهد بجازان من استئصال ورم جلدي من فروة الرأس لمريض في العقد الرابع من العمر. وأوضح الفريق الطبي المعالج أن المريض كان يعاني من ورم جلدي بفروة الرأس لفترة طويلة قرابة الخمس سنوات وظهرت خلال الأشهر الستة الأخيرة الآلام الشديدة والتقرحات ونزيف والتهابات مزمنة بفروة الرأس بمساحة تقدر بـ 15 سم * 12 سم. وأضاف أنه وبعد الكشف على المريض بالعيادة الطبية وأخذ العينات المطلوبة للتحليل، وكذلك إجراء الأشعة اللازمة أظهرت النتائج وجود ورم جلدي يستوجب التدخل الجراحي فقد تم إدخال المريض لغرفة العمليات وجرى استئصال الورم وترميمه ونجحت العملية والمريض بوضع صحي مستقر.

بعد معاناة 5 سنوات.. استئصال ورم جلدي من رأس مريض بجازان فهد كاملي سبق 2020-06-18 تمكن أطباء جراحة التجميل بمستشفى الملك فهد بجازان من استئصال ورم جلدي من فروة الرأس لمريض في العقد الرابع من العمر.



وأوضح الفريق الطبي المعالج أن المريض كان يعاني من ورم جلدي بفروة الرأس لفترة طويلة قرابة الخمس سنوات وظهرت خلال الأشهر الستة الأخيرة الآلام الشديدة والتقرحات ونزيف والتهابات مزمنة بفروة الرأس بمساحة تقدر بـ 15 سم * 12 سم.



وأضاف أنه وبعد الكشف على المريض بالعيادة الطبية وأخذ العينات المطلوبة للتحليل، وكذلك إجراء الأشعة اللازمة أظهرت النتائج وجود ورم جلدي يستوجب التدخل الجراحي فقد تم إدخال المريض لغرفة العمليات وجرى استئصال الورم وترميمه ونجحت العملية والمريض بوضع صحي مستقر.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 05:45 PM

بعد معاناة 5 سنوات.. استئصال ورم جلدي من رأس مريض بجازان في عملية جراحية ناجحة أجراها أطباء جراحة التجميل بمستشفى الملك فهد





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تمكن أطباء جراحة التجميل بمستشفى الملك فهد بجازان من استئصال ورم جلدي من فروة الرأس لمريض في العقد الرابع من العمر.



وأوضح الفريق الطبي المعالج أن المريض كان يعاني من ورم جلدي بفروة الرأس لفترة طويلة قرابة الخمس سنوات وظهرت خلال الأشهر الستة الأخيرة الآلام الشديدة والتقرحات ونزيف والتهابات مزمنة بفروة الرأس بمساحة تقدر بـ 15 سم * 12 سم.



وأضاف أنه وبعد الكشف على المريض بالعيادة الطبية وأخذ العينات المطلوبة للتحليل، وكذلك إجراء الأشعة اللازمة أظهرت النتائج وجود ورم جلدي يستوجب التدخل الجراحي فقد تم إدخال المريض لغرفة العمليات وجرى استئصال الورم وترميمه ونجحت العملية والمريض بوضع صحي مستقر.