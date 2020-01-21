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"رومانية".. "حظاً سعيداً" لـ"رازفان" في القادم.. نهاية درامية لـ"الهلال" أمام الفيصلي

اهتمت صحيفة "digisport" الرومانية بالنتيجة التي آلت إليها مباراة الهلال ضد الفيصلي مساء أمس الاثنين في الدوري.

وكانت المباراة المؤجلة من الجولة 12 التي جمعت الهلال بالفيصلي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ليفقد الهلال نقطتين في ظل صراعه المحموم على الصدارة مع النصر.

وعنونت الصحيفة تقريرها بـ"حظًا سعيدًا لرزفان في المرات القادمة .. ماذا حدث لفريقه الهلال في مباراته الأخيرة؟".

وتابعت حديثها بأن الهلال تقدم عن طريق الإيطالي جيوفينكو قبل أن يتعادل محترف الفيصلي هايلاند سريعاً، لكن كارلوس إدواردو سجل هدفًا قاتلًا قبل النهاية بدقيقتين .

وأكملت: "بينما يستعد رازفان لتحقيق انتصار آخر فاجأ نفس اللاعب الفيصلاوي هايلاند المدرب ولاعبيه وجماهير فريقه بهدف تعادل قاتل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع".

وقالت إن الحكم توقف عند احتساب الهدف لوجود شبهة تسلل بحسب الصحيفة الرومانية، قبل أن يقرر احتسابه في النهاية.

مباراة الهلال الفيصلي رازفان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رومانية".. "حظاً سعيداً" لـ"رازفان" في القادم.. نهاية درامية لـ"الهلال" أمام الفيصلي
سبق

اهتمت صحيفة "digisport" الرومانية بالنتيجة التي آلت إليها مباراة الهلال ضد الفيصلي مساء أمس الاثنين في الدوري.

وكانت المباراة المؤجلة من الجولة 12 التي جمعت الهلال بالفيصلي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ليفقد الهلال نقطتين في ظل صراعه المحموم على الصدارة مع النصر.

وعنونت الصحيفة تقريرها بـ"حظًا سعيدًا لرزفان في المرات القادمة .. ماذا حدث لفريقه الهلال في مباراته الأخيرة؟".

وتابعت حديثها بأن الهلال تقدم عن طريق الإيطالي جيوفينكو قبل أن يتعادل محترف الفيصلي هايلاند سريعاً، لكن كارلوس إدواردو سجل هدفًا قاتلًا قبل النهاية بدقيقتين .

وأكملت: "بينما يستعد رازفان لتحقيق انتصار آخر فاجأ نفس اللاعب الفيصلاوي هايلاند المدرب ولاعبيه وجماهير فريقه بهدف تعادل قاتل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع".

وقالت إن الحكم توقف عند احتساب الهدف لوجود شبهة تسلل بحسب الصحيفة الرومانية، قبل أن يقرر احتسابه في النهاية.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
03:15 PM

"رومانية".. "حظاً سعيداً" لـ"رازفان" في القادم.. نهاية درامية لـ"الهلال" أمام الفيصلي

A A A
محمد السيّد - الرياض
3
2,160

اهتمت صحيفة "digisport" الرومانية بالنتيجة التي آلت إليها مباراة الهلال ضد الفيصلي مساء أمس الاثنين في الدوري.

وكانت المباراة المؤجلة من الجولة 12 التي جمعت الهلال بالفيصلي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ليفقد الهلال نقطتين في ظل صراعه المحموم على الصدارة مع النصر.

وعنونت الصحيفة تقريرها بـ"حظًا سعيدًا لرزفان في المرات القادمة .. ماذا حدث لفريقه الهلال في مباراته الأخيرة؟".

وتابعت حديثها بأن الهلال تقدم عن طريق الإيطالي جيوفينكو قبل أن يتعادل محترف الفيصلي هايلاند سريعاً، لكن كارلوس إدواردو سجل هدفًا قاتلًا قبل النهاية بدقيقتين .

وأكملت: "بينما يستعد رازفان لتحقيق انتصار آخر فاجأ نفس اللاعب الفيصلاوي هايلاند المدرب ولاعبيه وجماهير فريقه بهدف تعادل قاتل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع".

وقالت إن الحكم توقف عند احتساب الهدف لوجود شبهة تسلل بحسب الصحيفة الرومانية، قبل أن يقرر احتسابه في النهاية.

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