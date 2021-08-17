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"إغاثي" الملك يواصل تقديم المساعدات للمتضرّرين من الفيضانات بالسودان

دشن حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية للكبار في موريتانيا

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الفيضانات بمحلية الفاو التابعة لولاية القضارف بجمهورية السودان الشقيقة، وذلك بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية.

وشملت المساعدات المقدمة 500 سلة غذائية و291 حقيبة إيوائية، استهدفت عدة مواقع بمحلية الفاو، استفاد منها 3.000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للوقوف مع الدول والشعوب الشقيقة والصديقة بمختلف الأزمات والمحن.

على جانب آخر دشّن المركز بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، أمس الأول، حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية للكبار في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة؛ حيث أجرى الفريق الطبي التطوعي منذ بدء الحملة 30 عملية متخصصة بالمسالك البولية، تكللت جميعها بالنجاح.

ويتضمّن برنامج الحملة إقامة دورات تدريبية بهدف بناء قدرات الهلال الأحمر الموريتاني والدفاع المدني، يستفيد منه أكثر من 300 متطوع محلي، ويشمل البرنامج التعريف بإصابات الحوادث المرورية وإخلاء المصابين "دعم الحياة"، ومكافحة الحرائق، وإدارة الأزمات والكوارث، وإخلاء الطوارئ للمنشآت العامة، وتقييم السلامة والمخاطر بالمنشآت العامة.

يذكر أن المشروع يعدّ من المشروعات الإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة في المركز في العديد من الدول ذات الاحتياج بهدف تقديم العلاج للمرضى من العائلات ذوي الدخل المحدود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي" الملك يواصل تقديم المساعدات للمتضرّرين من الفيضانات بالسودان
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الفيضانات بمحلية الفاو التابعة لولاية القضارف بجمهورية السودان الشقيقة، وذلك بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية.

وشملت المساعدات المقدمة 500 سلة غذائية و291 حقيبة إيوائية، استهدفت عدة مواقع بمحلية الفاو، استفاد منها 3.000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للوقوف مع الدول والشعوب الشقيقة والصديقة بمختلف الأزمات والمحن.

على جانب آخر دشّن المركز بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، أمس الأول، حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية للكبار في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة؛ حيث أجرى الفريق الطبي التطوعي منذ بدء الحملة 30 عملية متخصصة بالمسالك البولية، تكللت جميعها بالنجاح.

ويتضمّن برنامج الحملة إقامة دورات تدريبية بهدف بناء قدرات الهلال الأحمر الموريتاني والدفاع المدني، يستفيد منه أكثر من 300 متطوع محلي، ويشمل البرنامج التعريف بإصابات الحوادث المرورية وإخلاء المصابين "دعم الحياة"، ومكافحة الحرائق، وإدارة الأزمات والكوارث، وإخلاء الطوارئ للمنشآت العامة، وتقييم السلامة والمخاطر بالمنشآت العامة.

يذكر أن المشروع يعدّ من المشروعات الإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة في المركز في العديد من الدول ذات الاحتياج بهدف تقديم العلاج للمرضى من العائلات ذوي الدخل المحدود.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
05:51 PM

"إغاثي" الملك يواصل تقديم المساعدات للمتضرّرين من الفيضانات بالسودان

دشن حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية للكبار في موريتانيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الفيضانات بمحلية الفاو التابعة لولاية القضارف بجمهورية السودان الشقيقة، وذلك بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية.

وشملت المساعدات المقدمة 500 سلة غذائية و291 حقيبة إيوائية، استهدفت عدة مواقع بمحلية الفاو، استفاد منها 3.000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للوقوف مع الدول والشعوب الشقيقة والصديقة بمختلف الأزمات والمحن.

على جانب آخر دشّن المركز بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، أمس الأول، حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية للكبار في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة؛ حيث أجرى الفريق الطبي التطوعي منذ بدء الحملة 30 عملية متخصصة بالمسالك البولية، تكللت جميعها بالنجاح.

ويتضمّن برنامج الحملة إقامة دورات تدريبية بهدف بناء قدرات الهلال الأحمر الموريتاني والدفاع المدني، يستفيد منه أكثر من 300 متطوع محلي، ويشمل البرنامج التعريف بإصابات الحوادث المرورية وإخلاء المصابين "دعم الحياة"، ومكافحة الحرائق، وإدارة الأزمات والكوارث، وإخلاء الطوارئ للمنشآت العامة، وتقييم السلامة والمخاطر بالمنشآت العامة.

يذكر أن المشروع يعدّ من المشروعات الإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة في المركز في العديد من الدول ذات الاحتياج بهدف تقديم العلاج للمرضى من العائلات ذوي الدخل المحدود.

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