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واشنطن تعلن حالة الطوارئ.. أمريكا تعيش أخطر أسبوع وتوقعات بأعمال شغب وعنف

أعلنت العاصمة الأمريكية واشنطن، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، حالة الطوارئ بعد المعلومات الأخيرة التي تلقتها السلطات الأمنية عن وجود مخططات خطيرة لبعض المتطرفين من مناصري الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأعلن البيت الأبيض موافقة الرئيس دونالد ترامب؛ على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة، بعد أن نقل مسؤولون للإدارة الامريكية عن وجود مخططات لاحتجاجات مسلحة أمام الإدارات الحكومية في جميع الولايات المتحدة مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ويتوقع أن تشهد الولايات المتحدة، مطلع الأسبوع المقبل، انطلاق الاحتجاجات المسلحة حتى 20 يناير الجاري موعد تنصيب الرئيس الجديد.

ولم يخفِ بعض المسؤولين الأمنيين خلال حديثهم لوسائل إعلام أمريكية تخوفهم من حدوث أعمال شغبٍ وعنفٍ خلال الأسبوع المقبل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن تعلن حالة الطوارئ.. أمريكا تعيش أخطر أسبوع وتوقعات بأعمال شغب وعنف
سبق

أعلنت العاصمة الأمريكية واشنطن، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، حالة الطوارئ بعد المعلومات الأخيرة التي تلقتها السلطات الأمنية عن وجود مخططات خطيرة لبعض المتطرفين من مناصري الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأعلن البيت الأبيض موافقة الرئيس دونالد ترامب؛ على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة، بعد أن نقل مسؤولون للإدارة الامريكية عن وجود مخططات لاحتجاجات مسلحة أمام الإدارات الحكومية في جميع الولايات المتحدة مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ويتوقع أن تشهد الولايات المتحدة، مطلع الأسبوع المقبل، انطلاق الاحتجاجات المسلحة حتى 20 يناير الجاري موعد تنصيب الرئيس الجديد.

ولم يخفِ بعض المسؤولين الأمنيين خلال حديثهم لوسائل إعلام أمريكية تخوفهم من حدوث أعمال شغبٍ وعنفٍ خلال الأسبوع المقبل.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
08:15 AM

واشنطن تعلن حالة الطوارئ.. أمريكا تعيش أخطر أسبوع وتوقعات بأعمال شغب وعنف

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خالد علي - الرياض
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أعلنت العاصمة الأمريكية واشنطن، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، حالة الطوارئ بعد المعلومات الأخيرة التي تلقتها السلطات الأمنية عن وجود مخططات خطيرة لبعض المتطرفين من مناصري الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأعلن البيت الأبيض موافقة الرئيس دونالد ترامب؛ على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة، بعد أن نقل مسؤولون للإدارة الامريكية عن وجود مخططات لاحتجاجات مسلحة أمام الإدارات الحكومية في جميع الولايات المتحدة مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ويتوقع أن تشهد الولايات المتحدة، مطلع الأسبوع المقبل، انطلاق الاحتجاجات المسلحة حتى 20 يناير الجاري موعد تنصيب الرئيس الجديد.

ولم يخفِ بعض المسؤولين الأمنيين خلال حديثهم لوسائل إعلام أمريكية تخوفهم من حدوث أعمال شغبٍ وعنفٍ خلال الأسبوع المقبل.

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