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مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع أكثر من مليون نسخة

خلال شهر ربيع الآخر بمختلف الأحجام والترجمات والكتب الدينية

أصدر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة تقريراً بإصداراته التي وزعها خلال شهر ربيع الآخر الماضي، بلغت 1.230.949 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية لمختلف الجهات الحكومية.

وأوضح التقرير أنه تم توزيع 1.080.717 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و20.992 نسخة من الأجزاء، و455 نسخة من التسجيلات، و89.021 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و39.764 نسخة من الكتب الدينية.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر ربيع الآخر1441هـ، بلغ 323.548.555 نسخة من مختلف الإصدارات.

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة المنورة

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مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع أكثر من مليون نسخة
سبق

أصدر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة تقريراً بإصداراته التي وزعها خلال شهر ربيع الآخر الماضي، بلغت 1.230.949 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية لمختلف الجهات الحكومية.

وأوضح التقرير أنه تم توزيع 1.080.717 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و20.992 نسخة من الأجزاء، و455 نسخة من التسجيلات، و89.021 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و39.764 نسخة من الكتب الدينية.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر ربيع الآخر1441هـ، بلغ 323.548.555 نسخة من مختلف الإصدارات.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
12:06 PM

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع أكثر من مليون نسخة

خلال شهر ربيع الآخر بمختلف الأحجام والترجمات والكتب الدينية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة تقريراً بإصداراته التي وزعها خلال شهر ربيع الآخر الماضي، بلغت 1.230.949 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية لمختلف الجهات الحكومية.

وأوضح التقرير أنه تم توزيع 1.080.717 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و20.992 نسخة من الأجزاء، و455 نسخة من التسجيلات، و89.021 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و39.764 نسخة من الكتب الدينية.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر ربيع الآخر1441هـ، بلغ 323.548.555 نسخة من مختلف الإصدارات.

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