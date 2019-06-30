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"البيئة" تعلن بدء تدريب المرأة على تربية النحل ومنتجاته

لمدة 45 يوماً بمنطقتي الرياض وجازان.. برامج علمية وعملية

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، تدريب عدد من النساء والفتيات في مجال تربية النحل ومنتجاته، بمنطقتي الرياض وجازان تستمر لـ45 يوماً؛ وذلك بهدف المساهمة في دعم المرأة في هذا المجال من خلال برامج علمية وعملية تساعدهم للتأهيل في سوق العمل.

وأوضح مدير عام إدارة المناحل وإنتاج العسل بالوزارة المهندس عبدالله الحوتان، أن الدورة تهدف لزيادة عدد ممارسي المهنة في المملكة من كلا الجنسين وتحسين أدائهم وتشجيعهم وتحفيزهم، إضافة إلى دعم المرأة في مجال تربية النحل ومنتجاته، وذلك من خلال برامج علمية وعملية تأهلهم لسوق العمل.

وأضاف المهندس "الحوتان" أن برنامج الدورة يشتمل على أهم المعارف والمهارات حول أنواع النحل وسلالاته المختلفة، وأدوات النحالة الحديثة والعمليات النحلية والمنتجات المختلفة التي تنتجها النحلة (العسل، حبوب اللقاح، سم النحل، صمغ النحل، غذاء الملكات، شمع النحل، الطرود، الحضنة)، إضافة إلى طرق التربية التقليدية والحديثة والصناعات المرتبطة غير المباشرة، والمعارف والمهارات حول تربية الملكات وإنتاج الطرود، وكذلك التلقيح الصناعي لملكات النحل، وتشخيص أمراض وآفات النحل وعلاجها، وأخيراً تسويق وإنتاج الأدوات وتقديم الاستشارات النحلية.

وأشار "الحوتان" إلى أن النجاح الذي تحقق في مجال تربية النحل وإنتاج العسل جاء من خلال التوجيهات والتشجيع الدائم الذي يلقاه مربو النحل والمهتمون بهذا القطاع من حكومتنا الرشيدة. متطلعاً لزيادتها عن طريق تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في مجال (طرود النحل، وحبوب اللقاح، وسم النحل، وصمغ النحل، وغذاء الملكات، وشمع النحل، وأدوات النحل والخلايا الخشبية)، خصوصاً أن العسل المُنتج في السعودية يتصدر المراتب الأولى عالمياً في مسابقات خاصة بعسل النحل؛ نظراً لجودته وجدوى الاستثمار فيه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تعلن بدء تدريب المرأة على تربية النحل ومنتجاته
سبق

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، تدريب عدد من النساء والفتيات في مجال تربية النحل ومنتجاته، بمنطقتي الرياض وجازان تستمر لـ45 يوماً؛ وذلك بهدف المساهمة في دعم المرأة في هذا المجال من خلال برامج علمية وعملية تساعدهم للتأهيل في سوق العمل.

وأوضح مدير عام إدارة المناحل وإنتاج العسل بالوزارة المهندس عبدالله الحوتان، أن الدورة تهدف لزيادة عدد ممارسي المهنة في المملكة من كلا الجنسين وتحسين أدائهم وتشجيعهم وتحفيزهم، إضافة إلى دعم المرأة في مجال تربية النحل ومنتجاته، وذلك من خلال برامج علمية وعملية تأهلهم لسوق العمل.

وأضاف المهندس "الحوتان" أن برنامج الدورة يشتمل على أهم المعارف والمهارات حول أنواع النحل وسلالاته المختلفة، وأدوات النحالة الحديثة والعمليات النحلية والمنتجات المختلفة التي تنتجها النحلة (العسل، حبوب اللقاح، سم النحل، صمغ النحل، غذاء الملكات، شمع النحل، الطرود، الحضنة)، إضافة إلى طرق التربية التقليدية والحديثة والصناعات المرتبطة غير المباشرة، والمعارف والمهارات حول تربية الملكات وإنتاج الطرود، وكذلك التلقيح الصناعي لملكات النحل، وتشخيص أمراض وآفات النحل وعلاجها، وأخيراً تسويق وإنتاج الأدوات وتقديم الاستشارات النحلية.

وأشار "الحوتان" إلى أن النجاح الذي تحقق في مجال تربية النحل وإنتاج العسل جاء من خلال التوجيهات والتشجيع الدائم الذي يلقاه مربو النحل والمهتمون بهذا القطاع من حكومتنا الرشيدة. متطلعاً لزيادتها عن طريق تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في مجال (طرود النحل، وحبوب اللقاح، وسم النحل، وصمغ النحل، وغذاء الملكات، وشمع النحل، وأدوات النحل والخلايا الخشبية)، خصوصاً أن العسل المُنتج في السعودية يتصدر المراتب الأولى عالمياً في مسابقات خاصة بعسل النحل؛ نظراً لجودته وجدوى الاستثمار فيه.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
03:50 PM

"البيئة" تعلن بدء تدريب المرأة على تربية النحل ومنتجاته

لمدة 45 يوماً بمنطقتي الرياض وجازان.. برامج علمية وعملية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، تدريب عدد من النساء والفتيات في مجال تربية النحل ومنتجاته، بمنطقتي الرياض وجازان تستمر لـ45 يوماً؛ وذلك بهدف المساهمة في دعم المرأة في هذا المجال من خلال برامج علمية وعملية تساعدهم للتأهيل في سوق العمل.

وأوضح مدير عام إدارة المناحل وإنتاج العسل بالوزارة المهندس عبدالله الحوتان، أن الدورة تهدف لزيادة عدد ممارسي المهنة في المملكة من كلا الجنسين وتحسين أدائهم وتشجيعهم وتحفيزهم، إضافة إلى دعم المرأة في مجال تربية النحل ومنتجاته، وذلك من خلال برامج علمية وعملية تأهلهم لسوق العمل.

وأضاف المهندس "الحوتان" أن برنامج الدورة يشتمل على أهم المعارف والمهارات حول أنواع النحل وسلالاته المختلفة، وأدوات النحالة الحديثة والعمليات النحلية والمنتجات المختلفة التي تنتجها النحلة (العسل، حبوب اللقاح، سم النحل، صمغ النحل، غذاء الملكات، شمع النحل، الطرود، الحضنة)، إضافة إلى طرق التربية التقليدية والحديثة والصناعات المرتبطة غير المباشرة، والمعارف والمهارات حول تربية الملكات وإنتاج الطرود، وكذلك التلقيح الصناعي لملكات النحل، وتشخيص أمراض وآفات النحل وعلاجها، وأخيراً تسويق وإنتاج الأدوات وتقديم الاستشارات النحلية.

وأشار "الحوتان" إلى أن النجاح الذي تحقق في مجال تربية النحل وإنتاج العسل جاء من خلال التوجيهات والتشجيع الدائم الذي يلقاه مربو النحل والمهتمون بهذا القطاع من حكومتنا الرشيدة. متطلعاً لزيادتها عن طريق تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في مجال (طرود النحل، وحبوب اللقاح، وسم النحل، وصمغ النحل، وغذاء الملكات، وشمع النحل، وأدوات النحل والخلايا الخشبية)، خصوصاً أن العسل المُنتج في السعودية يتصدر المراتب الأولى عالمياً في مسابقات خاصة بعسل النحل؛ نظراً لجودته وجدوى الاستثمار فيه.

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200 مليون

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