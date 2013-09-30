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الأردن تسجل رقماً قياسياً بعدد إصابات فيروس كورونا

1776 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت الأردن 1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 11825 إصابة.
وقال وزير الصحة الاردني الدكتور سعد جابر؛ إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 11 أردنيا قادمين من الخارج، و1765 حالة محلية، مشيرا إلى تسجيل 130 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4631 حالة، كما سُجلت 4 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 61 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الأردن تسجل رقماً قياسياً بعدد إصابات فيروس كورونا
سبق

سجلت الأردن 1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 11825 إصابة.
وقال وزير الصحة الاردني الدكتور سعد جابر؛ إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 11 أردنيا قادمين من الخارج، و1765 حالة محلية، مشيرا إلى تسجيل 130 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4631 حالة، كما سُجلت 4 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 61 حالة.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
05:35 PM

الأردن تسجل رقماً قياسياً بعدد إصابات فيروس كورونا

1776 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الأردن 1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 11825 إصابة.
وقال وزير الصحة الاردني الدكتور سعد جابر؛ إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 11 أردنيا قادمين من الخارج، و1765 حالة محلية، مشيرا إلى تسجيل 130 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4631 حالة، كما سُجلت 4 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 61 حالة.

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