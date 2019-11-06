النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة.. إصابة 8 أشخاص باختناق وإخلاء 23 بعد اندلاع حريق في شقة بالشوقية

فريق تحقيق باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية

أصيب ثمانية أشخاص باختناق اثر اندلاع حريق بغرفة داخل شقة تابعة لعمارة مكونة من أربعة أدوار بحي الشوقية، فيما أخلى الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة 23 شخصاً من داخل العمارة، وتم إخماد الحريق من قبل فرق الإطفاء.

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه ورد بلاغ مساء اليوم مفاده وقوع حادث حريق في شقة بحي الشوقية، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة بداخل شقة تقع بالدور الثاني من عمارة مكونة من أربعة أدوار مأهولة بالساكنين يقدر عددهم بحوالي (٢٣) شخصاً جرى إخلاؤهم عن طريق وحدات الإنقاذ نتيجة لكثافة الأدخنة الناجمة عن الاشتعال، تمت السيطرة على الحادث وإخماده.

وأضاف الشريف: نجم عن الحادث إصابة ثلاثة أشخاص من الساكنين باختناق جرى نقلهم للمستشفى وحالتهم مستقرة، فيما تلقى خمسة أشخاص العلاج في الموقع نتيجة إصابتهم بحالة هلع وخوف وغادروا الموقع وهم بصحة جيدة.

وأشار المتحدث إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقاً مع الجهات المعنية، فيما أهاب الدفاع المدني بضرورة التأكد من صلاحية الأجهزة الكهربائية المستخدمة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس ومراعاة عدم زيادة الأحمال الكهربائية أثناء استخدام التوصيلات الكهربائية، راجين من الله السلامة للجميع.

مكة امكرمة الدفاع المدني المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمكة نايف الشريف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة.. إصابة 8 أشخاص باختناق وإخلاء 23 بعد اندلاع حريق في شقة بالشوقية
سبق

أصيب ثمانية أشخاص باختناق اثر اندلاع حريق بغرفة داخل شقة تابعة لعمارة مكونة من أربعة أدوار بحي الشوقية، فيما أخلى الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة 23 شخصاً من داخل العمارة، وتم إخماد الحريق من قبل فرق الإطفاء.

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه ورد بلاغ مساء اليوم مفاده وقوع حادث حريق في شقة بحي الشوقية، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة بداخل شقة تقع بالدور الثاني من عمارة مكونة من أربعة أدوار مأهولة بالساكنين يقدر عددهم بحوالي (٢٣) شخصاً جرى إخلاؤهم عن طريق وحدات الإنقاذ نتيجة لكثافة الأدخنة الناجمة عن الاشتعال، تمت السيطرة على الحادث وإخماده.

وأضاف الشريف: نجم عن الحادث إصابة ثلاثة أشخاص من الساكنين باختناق جرى نقلهم للمستشفى وحالتهم مستقرة، فيما تلقى خمسة أشخاص العلاج في الموقع نتيجة إصابتهم بحالة هلع وخوف وغادروا الموقع وهم بصحة جيدة.

وأشار المتحدث إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقاً مع الجهات المعنية، فيما أهاب الدفاع المدني بضرورة التأكد من صلاحية الأجهزة الكهربائية المستخدمة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس ومراعاة عدم زيادة الأحمال الكهربائية أثناء استخدام التوصيلات الكهربائية، راجين من الله السلامة للجميع.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
10:03 PM

مكة.. إصابة 8 أشخاص باختناق وإخلاء 23 بعد اندلاع حريق في شقة بالشوقية

فريق تحقيق باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
5,529

أصيب ثمانية أشخاص باختناق اثر اندلاع حريق بغرفة داخل شقة تابعة لعمارة مكونة من أربعة أدوار بحي الشوقية، فيما أخلى الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة 23 شخصاً من داخل العمارة، وتم إخماد الحريق من قبل فرق الإطفاء.

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه ورد بلاغ مساء اليوم مفاده وقوع حادث حريق في شقة بحي الشوقية، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة بداخل شقة تقع بالدور الثاني من عمارة مكونة من أربعة أدوار مأهولة بالساكنين يقدر عددهم بحوالي (٢٣) شخصاً جرى إخلاؤهم عن طريق وحدات الإنقاذ نتيجة لكثافة الأدخنة الناجمة عن الاشتعال، تمت السيطرة على الحادث وإخماده.

وأضاف الشريف: نجم عن الحادث إصابة ثلاثة أشخاص من الساكنين باختناق جرى نقلهم للمستشفى وحالتهم مستقرة، فيما تلقى خمسة أشخاص العلاج في الموقع نتيجة إصابتهم بحالة هلع وخوف وغادروا الموقع وهم بصحة جيدة.

وأشار المتحدث إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقاً مع الجهات المعنية، فيما أهاب الدفاع المدني بضرورة التأكد من صلاحية الأجهزة الكهربائية المستخدمة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس ومراعاة عدم زيادة الأحمال الكهربائية أثناء استخدام التوصيلات الكهربائية، راجين من الله السلامة للجميع.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,809
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,005
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,410
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,645

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة