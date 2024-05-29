النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدية عنيزة" تُجهّز "سحابة العيد" ببرامج ومسابقات وأوبريت مفاجأة

"العتيبي": ثلاثة مواقع للفعاليات المتنوعة

تستعد بلدية عنيزة لإقامة فعاليات عيد الفطر بمركز الملك فهد الحضاري ومواقع أخرى، وذلك لمدة ثلاثة أيام.

ويأتي احتفال العيد ولأول مرة هذا العام بتنظيم من البلدية، حيث تكفلت بتنظيم حفل العيد وعمل الفعاليات المتنوعة لأهالي المحافظة وزوارها، وستكون الاحتفالات بعنوان "عنيزة سحابة عيد"، عبر باقة برامج مرضية لجميع الشرائح العمرية، وفي عدة مواقع لدعم الحراك الترفيهي والسياحي.

وزار محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم الموقع الحضاري، وكان في استقباله رئيس البلدية المهندس خلف العتيبي وفريق العمل، حيث وقف على الاستعدادات وتجهيز البنية التحتية في ميدان الحفل والمسرح ومقاعد الحضور، إضافة إلى التجهيزات في الصالة المغلقة ومضمار المشي ومواقع عربات الأطعمة.

وقال المهندس "العتيبي" إن المهرجان هذا العام سيأتي بثوب مختلف من ناحية تجديد الفعاليات وتنوعها، والعمل على إرضاء كل الأذواق، والاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر عبر تشكيل فرق العمل واللجان العاملة، واشتمل ذلك على تزيين الشوارع والطرقات لاستقبال هذه المناسبة.

وأضاف أن الحفل الرسمي سيكون ثاني أيام العيد ويشتمل على أوبريت سيكون مفاجأة للزوار، حيث يحمل شعار الحفل "عنيزة سحابة عيد" وقصائد شعرية وفقرات متنوعة إضافة إلى الكثير من الفعاليات.

وأشار إلى أن هناك مسابقات وجوائز وإهداءات، كما أن المواقع التي ستحتضن الفعاليات ثلاث مواقع: الموقع الرئيسي مركز الملك فهد الحضاري، ومصلى العيد بالحمراء، وساحة السوق".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بلدية عنيزة" تُجهّز "سحابة العيد" ببرامج ومسابقات وأوبريت مفاجأة
سبق

تستعد بلدية عنيزة لإقامة فعاليات عيد الفطر بمركز الملك فهد الحضاري ومواقع أخرى، وذلك لمدة ثلاثة أيام.

ويأتي احتفال العيد ولأول مرة هذا العام بتنظيم من البلدية، حيث تكفلت بتنظيم حفل العيد وعمل الفعاليات المتنوعة لأهالي المحافظة وزوارها، وستكون الاحتفالات بعنوان "عنيزة سحابة عيد"، عبر باقة برامج مرضية لجميع الشرائح العمرية، وفي عدة مواقع لدعم الحراك الترفيهي والسياحي.

وزار محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم الموقع الحضاري، وكان في استقباله رئيس البلدية المهندس خلف العتيبي وفريق العمل، حيث وقف على الاستعدادات وتجهيز البنية التحتية في ميدان الحفل والمسرح ومقاعد الحضور، إضافة إلى التجهيزات في الصالة المغلقة ومضمار المشي ومواقع عربات الأطعمة.

وقال المهندس "العتيبي" إن المهرجان هذا العام سيأتي بثوب مختلف من ناحية تجديد الفعاليات وتنوعها، والعمل على إرضاء كل الأذواق، والاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر عبر تشكيل فرق العمل واللجان العاملة، واشتمل ذلك على تزيين الشوارع والطرقات لاستقبال هذه المناسبة.

وأضاف أن الحفل الرسمي سيكون ثاني أيام العيد ويشتمل على أوبريت سيكون مفاجأة للزوار، حيث يحمل شعار الحفل "عنيزة سحابة عيد" وقصائد شعرية وفقرات متنوعة إضافة إلى الكثير من الفعاليات.

وأشار إلى أن هناك مسابقات وجوائز وإهداءات، كما أن المواقع التي ستحتضن الفعاليات ثلاث مواقع: الموقع الرئيسي مركز الملك فهد الحضاري، ومصلى العيد بالحمراء، وساحة السوق".

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
03:39 PM

"بلدية عنيزة" تُجهّز "سحابة العيد" ببرامج ومسابقات وأوبريت مفاجأة

"العتيبي": ثلاثة مواقع للفعاليات المتنوعة

A A A
بدر العتيبي - عنيزة
0
42

تستعد بلدية عنيزة لإقامة فعاليات عيد الفطر بمركز الملك فهد الحضاري ومواقع أخرى، وذلك لمدة ثلاثة أيام.

ويأتي احتفال العيد ولأول مرة هذا العام بتنظيم من البلدية، حيث تكفلت بتنظيم حفل العيد وعمل الفعاليات المتنوعة لأهالي المحافظة وزوارها، وستكون الاحتفالات بعنوان "عنيزة سحابة عيد"، عبر باقة برامج مرضية لجميع الشرائح العمرية، وفي عدة مواقع لدعم الحراك الترفيهي والسياحي.

وزار محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم الموقع الحضاري، وكان في استقباله رئيس البلدية المهندس خلف العتيبي وفريق العمل، حيث وقف على الاستعدادات وتجهيز البنية التحتية في ميدان الحفل والمسرح ومقاعد الحضور، إضافة إلى التجهيزات في الصالة المغلقة ومضمار المشي ومواقع عربات الأطعمة.

وقال المهندس "العتيبي" إن المهرجان هذا العام سيأتي بثوب مختلف من ناحية تجديد الفعاليات وتنوعها، والعمل على إرضاء كل الأذواق، والاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر عبر تشكيل فرق العمل واللجان العاملة، واشتمل ذلك على تزيين الشوارع والطرقات لاستقبال هذه المناسبة.

وأضاف أن الحفل الرسمي سيكون ثاني أيام العيد ويشتمل على أوبريت سيكون مفاجأة للزوار، حيث يحمل شعار الحفل "عنيزة سحابة عيد" وقصائد شعرية وفقرات متنوعة إضافة إلى الكثير من الفعاليات.

وأشار إلى أن هناك مسابقات وجوائز وإهداءات، كما أن المواقع التي ستحتضن الفعاليات ثلاث مواقع: الموقع الرئيسي مركز الملك فهد الحضاري، ومصلى العيد بالحمراء، وساحة السوق".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,087
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,965
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,204
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,617

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة