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في العاصمة ماليه.. المالديف تعلن عن أول حالة وفاة بكورونا

الصحة: كانت لسيدة تبلغ من العمر 83 عامًا.. تعافى 17 شخصًا

أعلنت جمهورية المالديف، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا.

وأفاد وزير الصحة عبد الله أمين، بأن أول حالة وفاة بكورونا في البلاد سجلت في العاصمة ماليه، وهي سيدة تبلغ من العمر 83 عامًا.

وأشار إلى تعافي 17 شخصًا من أصل 278 إصابة سجلت في البلاد حتى اليوم.

وحتى صباح اليوم الخميس، تجاوز إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم 3 ملايين و221 ألفًا، أما حالات الوفاة فبلغت 228 ألفًا و263، وحالات الشفاء مليون و5229 وفق أرقام موقع "WorldoMeter".

المالديف فيروس كورونا الجديد

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في العاصمة ماليه.. المالديف تعلن عن أول حالة وفاة بكورونا
سبق

أعلنت جمهورية المالديف، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا.

وأفاد وزير الصحة عبد الله أمين، بأن أول حالة وفاة بكورونا في البلاد سجلت في العاصمة ماليه، وهي سيدة تبلغ من العمر 83 عامًا.

وأشار إلى تعافي 17 شخصًا من أصل 278 إصابة سجلت في البلاد حتى اليوم.

وحتى صباح اليوم الخميس، تجاوز إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم 3 ملايين و221 ألفًا، أما حالات الوفاة فبلغت 228 ألفًا و263، وحالات الشفاء مليون و5229 وفق أرقام موقع "WorldoMeter".

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
09:36 PM

في العاصمة ماليه.. المالديف تعلن عن أول حالة وفاة بكورونا

الصحة: كانت لسيدة تبلغ من العمر 83 عامًا.. تعافى 17 شخصًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت جمهورية المالديف، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا.

وأفاد وزير الصحة عبد الله أمين، بأن أول حالة وفاة بكورونا في البلاد سجلت في العاصمة ماليه، وهي سيدة تبلغ من العمر 83 عامًا.

وأشار إلى تعافي 17 شخصًا من أصل 278 إصابة سجلت في البلاد حتى اليوم.

وحتى صباح اليوم الخميس، تجاوز إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم 3 ملايين و221 ألفًا، أما حالات الوفاة فبلغت 228 ألفًا و263، وحالات الشفاء مليون و5229 وفق أرقام موقع "WorldoMeter".

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