صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة ودوريات الأمن من القبض على (4) أشخاص؛ مقيمَيْن ومخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدَيْن الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا جرائم سطو على منازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية، حيث بلغت قيمة المسروقات أكثر من (150) ألف ريال، وجرى توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

جازان.. الإطاحة بعصابة السطو على المنازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-31 صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة ودوريات الأمن من القبض على (4) أشخاص؛ مقيمَيْن ومخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدَيْن الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا جرائم سطو على منازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية، حيث بلغت قيمة المسروقات أكثر من (150) ألف ريال، وجرى توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 10:27 AM

جازان.. الإطاحة بعصابة السطو على المنازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية مكوّنة من 4 يمنيين.. بلغت قيمة المسروقات أكثر من 150 ألف ريال





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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة ودوريات الأمن من القبض على (4) أشخاص؛ مقيمَيْن ومخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدَيْن الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا جرائم سطو على منازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية، حيث بلغت قيمة المسروقات أكثر من (150) ألف ريال، وجرى توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.