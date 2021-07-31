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جازان.. الإطاحة بعصابة السطو على المنازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية

مكوّنة من 4 يمنيين.. بلغت قيمة المسروقات أكثر من 150 ألف ريال

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة ودوريات الأمن من القبض على (4) أشخاص؛ مقيمَيْن ومخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدَيْن الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا جرائم سطو على منازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية، حيث بلغت قيمة المسروقات أكثر من (150) ألف ريال، وجرى توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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جازان.. الإطاحة بعصابة السطو على المنازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة ودوريات الأمن من القبض على (4) أشخاص؛ مقيمَيْن ومخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدَيْن الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا جرائم سطو على منازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية، حيث بلغت قيمة المسروقات أكثر من (150) ألف ريال، وجرى توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
10:27 AM

جازان.. الإطاحة بعصابة السطو على المنازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية

مكوّنة من 4 يمنيين.. بلغت قيمة المسروقات أكثر من 150 ألف ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة ودوريات الأمن من القبض على (4) أشخاص؛ مقيمَيْن ومخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدَيْن الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا جرائم سطو على منازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية، حيث بلغت قيمة المسروقات أكثر من (150) ألف ريال، وجرى توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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