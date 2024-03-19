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خادم الحرمين الشريفين يشكر أبطال الصحة ويصف جهودهم بـ"الجليلة"

قال: "يبذلون نفوسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة"

تضمنت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- التي وجهها اليوم للمواطنين والمقيمين، إشادة بالجهود التي يبذلها العاملون في القطاع الصحي.

الكلمة شملت العرفان بعطاء وإخلاص وتفاني العاملين في الصفوف الأمامية من الممارسين الصحيين، ويعكس هذا تقدير خادم الحرمين الشريفين لهم ومبادرته إلى تكريمهم باهتمام وأبوة حانية.

وقال -حفظه الله - في كلمته: إن القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة، تبذل كل إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وقدم الملك سلمان بن عبدالعزيز شكره لكل الجهات الحكومية على جهودها، وقال :نخص العاملين في المجال الصحي، أولئك الذي يقدمون جهوداً جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، باذلين نفوسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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خادم الحرمين الشريفين يشكر أبطال الصحة ويصف جهودهم بـ"الجليلة"
سبق

تضمنت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- التي وجهها اليوم للمواطنين والمقيمين، إشادة بالجهود التي يبذلها العاملون في القطاع الصحي.

الكلمة شملت العرفان بعطاء وإخلاص وتفاني العاملين في الصفوف الأمامية من الممارسين الصحيين، ويعكس هذا تقدير خادم الحرمين الشريفين لهم ومبادرته إلى تكريمهم باهتمام وأبوة حانية.

وقال -حفظه الله - في كلمته: إن القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة، تبذل كل إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وقدم الملك سلمان بن عبدالعزيز شكره لكل الجهات الحكومية على جهودها، وقال :نخص العاملين في المجال الصحي، أولئك الذي يقدمون جهوداً جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، باذلين نفوسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
10:17 PM

خادم الحرمين الشريفين يشكر أبطال الصحة ويصف جهودهم بـ"الجليلة"

قال: "يبذلون نفوسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة"

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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741

تضمنت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- التي وجهها اليوم للمواطنين والمقيمين، إشادة بالجهود التي يبذلها العاملون في القطاع الصحي.

الكلمة شملت العرفان بعطاء وإخلاص وتفاني العاملين في الصفوف الأمامية من الممارسين الصحيين، ويعكس هذا تقدير خادم الحرمين الشريفين لهم ومبادرته إلى تكريمهم باهتمام وأبوة حانية.

وقال -حفظه الله - في كلمته: إن القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة، تبذل كل إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وقدم الملك سلمان بن عبدالعزيز شكره لكل الجهات الحكومية على جهودها، وقال :نخص العاملين في المجال الصحي، أولئك الذي يقدمون جهوداً جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، باذلين نفوسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة.

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