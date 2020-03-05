الصحة: "العالمي لطب الحشود" هو من يحدد خطر كورونا ويعلِّق الدراسة

العبدالعالي": سيتم اتخاذ القرار المناسب حولها

تصويرعبدالله النحيط: كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي، عن أن "المركز العالمي لطب الحشود" هو من يحدد حجم المخاطر من فيروس ⁧‫كورونا‬⁩، وتبعاً لتلك المخاطر سيتم اتخاذ القرار المناسب حول ⁧‫تعليق الدراسة‬⁩.

جاء ذلك في إجابته عن أسئلة الصحفيين من مقر غرفة العمليات والسيطرة بهيئة الغذاء والدواء، والتي تضم 17 عضواً من مختلف الوزارات.