الصحة: "العالمي لطب الحشود" هو من يحدد خطر كورونا ويعلِّق الدراسة

الصحة: "العالمي لطب الحشود" هو من يحدد خطر كورونا ويعلِّق الدراسة
العبدالعالي": سيتم اتخاذ القرار المناسب حولها
تصويرعبدالله النحيط: كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي، عن أن "المركز العالمي لطب الحشود" هو من يحدد حجم المخاطر من فيروس كورونا، وتبعاً لتلك المخاطر سيتم اتخاذ القرار المناسب حول تعليق الدراسة.
جاء ذلك في إجابته عن أسئلة الصحفيين من مقر غرفة العمليات والسيطرة بهيئة الغذاء والدواء، والتي تضم 17 عضواً من مختلف الوزارات.
الصحة: "العالمي لطب الحشود" هو من يحدد خطر كورونا ويعلِّق الدراسة
عيسى الحربيسبق2020-03-05
تصويرعبدالله النحيط: كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي، عن أن "المركز العالمي لطب الحشود" هو من يحدد حجم المخاطر من فيروس كورونا، وتبعاً لتلك المخاطر سيتم اتخاذ القرار المناسب حول تعليق الدراسة.
جاء ذلك في إجابته عن أسئلة الصحفيين من مقر غرفة العمليات والسيطرة بهيئة الغذاء والدواء، والتي تضم 17 عضواً من مختلف الوزارات.
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
08:27 PM
اخر تعديل
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
09:25 PM
الصحة: "العالمي لطب الحشود" هو من يحدد خطر كورونا ويعلِّق الدراسة
تصويرعبدالله النحيط: كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي، عن أن "المركز العالمي لطب الحشود" هو من يحدد حجم المخاطر من فيروس كورونا، وتبعاً لتلك المخاطر سيتم اتخاذ القرار المناسب حول تعليق الدراسة.
جاء ذلك في إجابته عن أسئلة الصحفيين من مقر غرفة العمليات والسيطرة بهيئة الغذاء والدواء، والتي تضم 17 عضواً من مختلف الوزارات.