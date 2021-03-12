خطة لوقف إطلاق النار باليمن.. ومبعوث أمريكا: دعم السعودية أساسي لمهمتنا

دعا "طهران" لوقف دعمها لـ"الحوثيين" وقال: الإيرانيون يلعبون دورًا سلبيًا للغاية

قال المبعوث الأميركي الخاص باليمن تيم لندركينغ، اليوم الجمعة، إن خطة متماسكة لوقف إطلاق النار في اليمن مطروحة الآن على حركة الحوثيين المتحالفة مع إيران، مشيراً إلى أنه تلقى كل الدعم من التحالف العربي في اليمن، معتبرًا أن الدعم السعودي أمر مهم وأساسي لمهمتنا في اليمن.

وأضاف "ليندركينغ"، أن حركة الحوثي تعطي أولوية للهجوم العسكري لانتزاع السيطرة على مأرب، محذراً من أنه دون إحراز تقدم في وقف إطلاق النار، "سيدخل اليمن في صراع وانعدام استقرار أكبر"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة استأنفت تمويل المساعدات الإنسانية لشمال اليمن، بحسب "العربية.نت".

وقف الهجمات على المدنيين

ودعا المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، الثلاثاء، ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، إلى وقف هجماتها على السعودية.

وقال "ليندركينغ"، خلال مؤتمر صحافي: "نحث الحوثيين على وقف تقدمهم صوب مأرب، ووقف هجماتهم على السعودية، والعودة إلى المفاوضات".

وأكد أن بلاده "لن تسمح باستهداف السعودية"، مؤكدًا على ضرورة تعزيز قدراتها من أجل الدفاع عن نفسها، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أن هجمات الحوثيين على أهداف مدنية تظهر أنهم لا يريدون السلام.

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، إن الإيرانيين يلعبون دورًا سلبيًا للغاية في اليمن، داعيًا طهران إلى وقف الدعم القاتل لميليشيات الحوثي.

وكشف "ليندركينغ" أن أمريكا تستخدم "بشكل نشط" قنوات خلفية للتواصل مع قادة ميليشيات الحوثي في اليمن، مؤكدًا أن الدبلوماسية هي الطريق الأمثل لحل الأزمة في اليمن.

وأعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن عن أمله في بناء دعم دولي للتوصل إلى حل سياسي دائم مع تقديم الإغاثة للشعب اليمني، مؤكدًا أن هناك حاجة ملحة من أجل حل الصراع في اليمن وتنسيق الجهود الإنسانية هناك.

وأبدى "ليندركينغ" استعداده للعمل مع السعودية والحكومة اليمنية والشركاء من أجل حل النزاع في اليمن، مشيرًا في هذا السياق إلى لقاءات عقدها مع عدد من المسؤولين السعوديين واليمنيين، إذ تم الاتفاق خلالها على ضرورة إنهاء النزاع، على حد تعبيره.