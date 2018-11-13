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"أمل جدة" ينظم المؤتمر الدولي الخامس لمجمع الأمل

بشعار "نحو صحة نفسية أفضل للأطفال واليافعين"

ينظم مجمع الأمل للصحة النفسية بجدة ممثلاً بخدمات علاج الإدمان، المؤتمر الدولي الخامس لمجمع الأمل تحت شعار "نحو صحة نفسية أفضل للأطفال واليافعين"، بمشاركة الجمعية الدولية لطب الإدمان والأكاديميين والممارسين الصحيين، وذلك خلال الفترة من 7- 9 ربيع الأول الجاري بفندق الإنتركونتيننتال بجدة.


وأوضح رئيس المؤتمر المشرف العام على مجمع الأمل للصحة النفسية الدكتور نواف بن عبدالعزيز الحارثي، أن المؤتمر سيناقش على مدى ثلاثة أيام ومن خلال 33 محاضرة ، و 33 ورشة عمل يقدمها أكثر من 60 مختصًا من الولايات المتحدة وبريطانيا ولبنان ومصر ودول الخليج العربي، على الكشف المبكر وتشخيص الاضطرابات النفسية والإدمانية في مرحلة الطفولة والمراهقة، ودور الديناميكيات النفسية والاجتماعية والأسرية، والقضايا الأخلاقية والقانونية المرتبطة بالأطفال والمراهقين الذين يعانون بسبب الاضطرابات النفسية بما في ذلك الكشف المبكر والتشخيص والتدابير الوقائية، إضافة إلى حالات الطفولة والمراهقة الأخرى التي قد تكون موضع اهتمام سريري (مثل قضايا الإساءة والإهمال والهوية).


وأضاف رئيس المؤتمر أن البرنامج يتضمن ورش العمل لتدريب المحترفين الذين يعملون مع الأطفال والمراهقين في الممارسة السريرية والمدارس ومراكز الاحتياجات الخاصة، حيث يتم توفير الخدمات للأطفال والمراهقين، وسيتيح البرنامج فرصًا وافرة للمشاركين للتواصل ومناقشة مختلف اضطرابات الصحة السلوكية في جميع أنحاء المنطقة.


يُذكر أن المؤتمر الدولي الخامس لمجمع الأمل يهدف إلى تحديث المعرفة القائمة على الأدلة وتحسين مهارات الممارسين في مجال الأطفال والمراهقين كالاضطرابات النفسية وغيرها، علاوة على تبادل الخبرة بين الممارسين ذوي الخبرة.

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"أمل جدة" ينظم المؤتمر الدولي الخامس لمجمع الأمل
سبق

ينظم مجمع الأمل للصحة النفسية بجدة ممثلاً بخدمات علاج الإدمان، المؤتمر الدولي الخامس لمجمع الأمل تحت شعار "نحو صحة نفسية أفضل للأطفال واليافعين"، بمشاركة الجمعية الدولية لطب الإدمان والأكاديميين والممارسين الصحيين، وذلك خلال الفترة من 7- 9 ربيع الأول الجاري بفندق الإنتركونتيننتال بجدة.


وأوضح رئيس المؤتمر المشرف العام على مجمع الأمل للصحة النفسية الدكتور نواف بن عبدالعزيز الحارثي، أن المؤتمر سيناقش على مدى ثلاثة أيام ومن خلال 33 محاضرة ، و 33 ورشة عمل يقدمها أكثر من 60 مختصًا من الولايات المتحدة وبريطانيا ولبنان ومصر ودول الخليج العربي، على الكشف المبكر وتشخيص الاضطرابات النفسية والإدمانية في مرحلة الطفولة والمراهقة، ودور الديناميكيات النفسية والاجتماعية والأسرية، والقضايا الأخلاقية والقانونية المرتبطة بالأطفال والمراهقين الذين يعانون بسبب الاضطرابات النفسية بما في ذلك الكشف المبكر والتشخيص والتدابير الوقائية، إضافة إلى حالات الطفولة والمراهقة الأخرى التي قد تكون موضع اهتمام سريري (مثل قضايا الإساءة والإهمال والهوية).


وأضاف رئيس المؤتمر أن البرنامج يتضمن ورش العمل لتدريب المحترفين الذين يعملون مع الأطفال والمراهقين في الممارسة السريرية والمدارس ومراكز الاحتياجات الخاصة، حيث يتم توفير الخدمات للأطفال والمراهقين، وسيتيح البرنامج فرصًا وافرة للمشاركين للتواصل ومناقشة مختلف اضطرابات الصحة السلوكية في جميع أنحاء المنطقة.


يُذكر أن المؤتمر الدولي الخامس لمجمع الأمل يهدف إلى تحديث المعرفة القائمة على الأدلة وتحسين مهارات الممارسين في مجال الأطفال والمراهقين كالاضطرابات النفسية وغيرها، علاوة على تبادل الخبرة بين الممارسين ذوي الخبرة.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
11:47 PM

"أمل جدة" ينظم المؤتمر الدولي الخامس لمجمع الأمل

بشعار "نحو صحة نفسية أفضل للأطفال واليافعين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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ينظم مجمع الأمل للصحة النفسية بجدة ممثلاً بخدمات علاج الإدمان، المؤتمر الدولي الخامس لمجمع الأمل تحت شعار "نحو صحة نفسية أفضل للأطفال واليافعين"، بمشاركة الجمعية الدولية لطب الإدمان والأكاديميين والممارسين الصحيين، وذلك خلال الفترة من 7- 9 ربيع الأول الجاري بفندق الإنتركونتيننتال بجدة.


وأوضح رئيس المؤتمر المشرف العام على مجمع الأمل للصحة النفسية الدكتور نواف بن عبدالعزيز الحارثي، أن المؤتمر سيناقش على مدى ثلاثة أيام ومن خلال 33 محاضرة ، و 33 ورشة عمل يقدمها أكثر من 60 مختصًا من الولايات المتحدة وبريطانيا ولبنان ومصر ودول الخليج العربي، على الكشف المبكر وتشخيص الاضطرابات النفسية والإدمانية في مرحلة الطفولة والمراهقة، ودور الديناميكيات النفسية والاجتماعية والأسرية، والقضايا الأخلاقية والقانونية المرتبطة بالأطفال والمراهقين الذين يعانون بسبب الاضطرابات النفسية بما في ذلك الكشف المبكر والتشخيص والتدابير الوقائية، إضافة إلى حالات الطفولة والمراهقة الأخرى التي قد تكون موضع اهتمام سريري (مثل قضايا الإساءة والإهمال والهوية).


وأضاف رئيس المؤتمر أن البرنامج يتضمن ورش العمل لتدريب المحترفين الذين يعملون مع الأطفال والمراهقين في الممارسة السريرية والمدارس ومراكز الاحتياجات الخاصة، حيث يتم توفير الخدمات للأطفال والمراهقين، وسيتيح البرنامج فرصًا وافرة للمشاركين للتواصل ومناقشة مختلف اضطرابات الصحة السلوكية في جميع أنحاء المنطقة.


يُذكر أن المؤتمر الدولي الخامس لمجمع الأمل يهدف إلى تحديث المعرفة القائمة على الأدلة وتحسين مهارات الممارسين في مجال الأطفال والمراهقين كالاضطرابات النفسية وغيرها، علاوة على تبادل الخبرة بين الممارسين ذوي الخبرة.

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