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وزير العدل: كلمة خادم الحرمين تعزز مسؤولية الأفراد في اتباع إجراءات الوقاية

ثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - حول جائحة كورونا.

وقال: "إن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - جاءت في وقتها والعالم أجمع يشهد مرحلة صعبة بعد جائحة كورونا التي سنتجاوزها بإذن الله وتوفيقه ثم بدعم قيادتنا الرشيدة وحرصها على صحة من يعيش في هذا الوطن المبارك".

وأردف: "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - طمأن الجميع بأن المملكة مستمرة بعون الله وتوفيقه في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة وحرصه الشديد على توفير الاحتياجات المعيشية للمواطن والمقيم، وهو ما يدعو للفخر والاعتزاز والاطمئنان للجميع بأن جائحة كورونا ستكون من الماضي بإذن الله بتكاتف المجتمع وتلاحمه وثقته في قيادته الحكيمة".

وذكر أن كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - شددت على أن المرحلة القادمة ستكون أكثر صعوبة مما يعزز مسؤولية الأفراد في اتباع إجراءات الوقاية والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

وأكد معاليه أن منسوبي ومنسوبات وزارة العدل يعملون بشكل مستمر ومكثف لخدمة المستفيدين والمتقاضين والعمل جارٍ على استكمال المتطلبات الفنية لتسخير إمكانات الوزارة الرقمية وتقديم كل الخدمات العدلية عن بعد في إجراءات إلكترونية ميسرة تمكن المستفيدين من إنجاز تعاملاتهم العدلية وهم في منازلهم.

ونوه معاليه بجهود منسوبي الجهات الحكومية كافة في هذه المرحلة الصعبة ولاسيما منسوبي وزارة الصحة الذين يعملون ليلاً ونهارًا، ويسهرون على رعاية المواطنين والمقيمين والحرص على سلامتهم.

ودعا معالي وزير العدل في ختام حديثه - الله عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن ينفع بالجهود لتجاوز هذه الجائحة بعون الله وتوفيقه وأن يحفظ الوطن ومواطنيه والأمة الإسلامية جمعاء.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان فيروس كورونا الجديد وزير العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير العدل: كلمة خادم الحرمين تعزز مسؤولية الأفراد في اتباع إجراءات الوقاية
سبق

ثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - حول جائحة كورونا.

وقال: "إن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - جاءت في وقتها والعالم أجمع يشهد مرحلة صعبة بعد جائحة كورونا التي سنتجاوزها بإذن الله وتوفيقه ثم بدعم قيادتنا الرشيدة وحرصها على صحة من يعيش في هذا الوطن المبارك".

وأردف: "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - طمأن الجميع بأن المملكة مستمرة بعون الله وتوفيقه في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة وحرصه الشديد على توفير الاحتياجات المعيشية للمواطن والمقيم، وهو ما يدعو للفخر والاعتزاز والاطمئنان للجميع بأن جائحة كورونا ستكون من الماضي بإذن الله بتكاتف المجتمع وتلاحمه وثقته في قيادته الحكيمة".

وذكر أن كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - شددت على أن المرحلة القادمة ستكون أكثر صعوبة مما يعزز مسؤولية الأفراد في اتباع إجراءات الوقاية والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

وأكد معاليه أن منسوبي ومنسوبات وزارة العدل يعملون بشكل مستمر ومكثف لخدمة المستفيدين والمتقاضين والعمل جارٍ على استكمال المتطلبات الفنية لتسخير إمكانات الوزارة الرقمية وتقديم كل الخدمات العدلية عن بعد في إجراءات إلكترونية ميسرة تمكن المستفيدين من إنجاز تعاملاتهم العدلية وهم في منازلهم.

ونوه معاليه بجهود منسوبي الجهات الحكومية كافة في هذه المرحلة الصعبة ولاسيما منسوبي وزارة الصحة الذين يعملون ليلاً ونهارًا، ويسهرون على رعاية المواطنين والمقيمين والحرص على سلامتهم.

ودعا معالي وزير العدل في ختام حديثه - الله عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن ينفع بالجهود لتجاوز هذه الجائحة بعون الله وتوفيقه وأن يحفظ الوطن ومواطنيه والأمة الإسلامية جمعاء.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
01:06 AM

وزير العدل: كلمة خادم الحرمين تعزز مسؤولية الأفراد في اتباع إجراءات الوقاية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - حول جائحة كورونا.

وقال: "إن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - جاءت في وقتها والعالم أجمع يشهد مرحلة صعبة بعد جائحة كورونا التي سنتجاوزها بإذن الله وتوفيقه ثم بدعم قيادتنا الرشيدة وحرصها على صحة من يعيش في هذا الوطن المبارك".

وأردف: "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - طمأن الجميع بأن المملكة مستمرة بعون الله وتوفيقه في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة وحرصه الشديد على توفير الاحتياجات المعيشية للمواطن والمقيم، وهو ما يدعو للفخر والاعتزاز والاطمئنان للجميع بأن جائحة كورونا ستكون من الماضي بإذن الله بتكاتف المجتمع وتلاحمه وثقته في قيادته الحكيمة".

وذكر أن كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - شددت على أن المرحلة القادمة ستكون أكثر صعوبة مما يعزز مسؤولية الأفراد في اتباع إجراءات الوقاية والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

وأكد معاليه أن منسوبي ومنسوبات وزارة العدل يعملون بشكل مستمر ومكثف لخدمة المستفيدين والمتقاضين والعمل جارٍ على استكمال المتطلبات الفنية لتسخير إمكانات الوزارة الرقمية وتقديم كل الخدمات العدلية عن بعد في إجراءات إلكترونية ميسرة تمكن المستفيدين من إنجاز تعاملاتهم العدلية وهم في منازلهم.

ونوه معاليه بجهود منسوبي الجهات الحكومية كافة في هذه المرحلة الصعبة ولاسيما منسوبي وزارة الصحة الذين يعملون ليلاً ونهارًا، ويسهرون على رعاية المواطنين والمقيمين والحرص على سلامتهم.

ودعا معالي وزير العدل في ختام حديثه - الله عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن ينفع بالجهود لتجاوز هذه الجائحة بعون الله وتوفيقه وأن يحفظ الوطن ومواطنيه والأمة الإسلامية جمعاء.

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