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العثور على جثمان ابن حفيدة روبرت كينيدي المفقود

بعد أيام من استخراج جثة الأم بالقرب من أحد الشواطئ

عثر مجموعة من الغواصين على جثمان جدعون ماكين، ابن حفيدة السناتور الأمريكي الراحل روبرت كينيدي.

وأفادت قناة CNN، بأنه تم العثور على جثة الطفل يوم الأربعاء في خليج تشيزابيك.

واختفى جدعون البالغ من العمر ثماني سنوات مع والدته مايف كينيدي تاونسند ماكين البالغة من العمر 41 عامًا، في 2 أبريل.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، استقل الصبي ووالدته قاربًا لإخراج كرة سقطت في الماء أثناء اللعب في فناء منزلهما الواقع على الشاطئ، لكن الرياح حملت القارب إلى خليج مفتوح، بعيدًا عن الساحل، ولم يتمكنا من العودة.

وفي يوم 3 أبريل، تم العثور على القارب مقلوبًا على بعد عدة كيلومترات من منزل العائلة. وفي اليوم التالي، تم وقف عملية البحث والإنقاذ، واعتبرتهما السلطات من الأموات.

وفي 6 أبريل وفقًا لروسيا اليوم، تم العثور على جثة الأم بالقرب من أحد شواطئ خليج تشيزابيك.

جثمان جدعون ماكين السناتور الأمريكي الراحل روبرت كينيدي

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العثور على جثمان ابن حفيدة روبرت كينيدي المفقود
سبق

عثر مجموعة من الغواصين على جثمان جدعون ماكين، ابن حفيدة السناتور الأمريكي الراحل روبرت كينيدي.

وأفادت قناة CNN، بأنه تم العثور على جثة الطفل يوم الأربعاء في خليج تشيزابيك.

واختفى جدعون البالغ من العمر ثماني سنوات مع والدته مايف كينيدي تاونسند ماكين البالغة من العمر 41 عامًا، في 2 أبريل.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، استقل الصبي ووالدته قاربًا لإخراج كرة سقطت في الماء أثناء اللعب في فناء منزلهما الواقع على الشاطئ، لكن الرياح حملت القارب إلى خليج مفتوح، بعيدًا عن الساحل، ولم يتمكنا من العودة.

وفي يوم 3 أبريل، تم العثور على القارب مقلوبًا على بعد عدة كيلومترات من منزل العائلة. وفي اليوم التالي، تم وقف عملية البحث والإنقاذ، واعتبرتهما السلطات من الأموات.

وفي 6 أبريل وفقًا لروسيا اليوم، تم العثور على جثة الأم بالقرب من أحد شواطئ خليج تشيزابيك.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
02:25 PM

العثور على جثمان ابن حفيدة روبرت كينيدي المفقود

بعد أيام من استخراج جثة الأم بالقرب من أحد الشواطئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عثر مجموعة من الغواصين على جثمان جدعون ماكين، ابن حفيدة السناتور الأمريكي الراحل روبرت كينيدي.

وأفادت قناة CNN، بأنه تم العثور على جثة الطفل يوم الأربعاء في خليج تشيزابيك.

واختفى جدعون البالغ من العمر ثماني سنوات مع والدته مايف كينيدي تاونسند ماكين البالغة من العمر 41 عامًا، في 2 أبريل.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، استقل الصبي ووالدته قاربًا لإخراج كرة سقطت في الماء أثناء اللعب في فناء منزلهما الواقع على الشاطئ، لكن الرياح حملت القارب إلى خليج مفتوح، بعيدًا عن الساحل، ولم يتمكنا من العودة.

وفي يوم 3 أبريل، تم العثور على القارب مقلوبًا على بعد عدة كيلومترات من منزل العائلة. وفي اليوم التالي، تم وقف عملية البحث والإنقاذ، واعتبرتهما السلطات من الأموات.

وفي 6 أبريل وفقًا لروسيا اليوم، تم العثور على جثة الأم بالقرب من أحد شواطئ خليج تشيزابيك.

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