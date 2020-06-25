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رسميًا .. الإيطالي جيوفاني سوليناس مدربًا للعدالة

خلفًا للتونسي "البياوي"

أعلن نادي العدالة، اليوم الخميس، إنهاء إجراءات التعاقد مع المدرب الإيطالي جيوفاني، ليتولى الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للتونسي ناصيف البياوي الذي اعتذر عن تكملة المشوار مع الفريق.

وأوضح النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه: "أنهت إدارة نادي العدالة التعاقد مع المدرب الإيطالي جيوفاني سوليناس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتقوم الإدارة بإنهاء إجراءات قدومه للمملكة ليبدأ مهمته مع الفريق".

يُشار إلى أن المدرب الإيطالي سبق أن أشرف على تدريب عدة أندية أبرزها وفاق سطيف وشباب بلوزداد وشبيبة بجاية الجزائري والفيصلي في مناسبتين أعوام 2014،2017 .

العدالة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًا .. الإيطالي جيوفاني سوليناس مدربًا للعدالة
سبق

أعلن نادي العدالة، اليوم الخميس، إنهاء إجراءات التعاقد مع المدرب الإيطالي جيوفاني، ليتولى الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للتونسي ناصيف البياوي الذي اعتذر عن تكملة المشوار مع الفريق.

وأوضح النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه: "أنهت إدارة نادي العدالة التعاقد مع المدرب الإيطالي جيوفاني سوليناس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتقوم الإدارة بإنهاء إجراءات قدومه للمملكة ليبدأ مهمته مع الفريق".

يُشار إلى أن المدرب الإيطالي سبق أن أشرف على تدريب عدة أندية أبرزها وفاق سطيف وشباب بلوزداد وشبيبة بجاية الجزائري والفيصلي في مناسبتين أعوام 2014،2017 .

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
09:22 PM
اخر تعديل
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
09:36 PM

رسميًا .. الإيطالي جيوفاني سوليناس مدربًا للعدالة

خلفًا للتونسي "البياوي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي العدالة، اليوم الخميس، إنهاء إجراءات التعاقد مع المدرب الإيطالي جيوفاني، ليتولى الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للتونسي ناصيف البياوي الذي اعتذر عن تكملة المشوار مع الفريق.

وأوضح النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه: "أنهت إدارة نادي العدالة التعاقد مع المدرب الإيطالي جيوفاني سوليناس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتقوم الإدارة بإنهاء إجراءات قدومه للمملكة ليبدأ مهمته مع الفريق".

يُشار إلى أن المدرب الإيطالي سبق أن أشرف على تدريب عدة أندية أبرزها وفاق سطيف وشباب بلوزداد وشبيبة بجاية الجزائري والفيصلي في مناسبتين أعوام 2014،2017 .

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