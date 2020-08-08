النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1492 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1469 إصابة

الهلال "يفرمل" النصر.. الأهلي ينتفض.. والاتحاد يعود لدوامة الأحزان

وسط غياب الجماهير.. "حمدالله" غاب في "الديربي".. هدف "قوميز" الأفضل

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال (54 نقطة) تمسكه بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بل ووسع الفارق مع أقرب منافس له، وهو الغريم التقليدي النصر الوصيف (45 نقطة) إلى 9 نقاط.


وجاءت جولة العودة والتي تحمل الرقم 23 بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر (بسبب جائحة فيروس كورونا)، وحملت مسمى "عيدنا عيدين" بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وخروجه من المستشفى معافى ولله الحمد، بالإضافة لفرحة عيد الأضحى المبارك.


كما حظيت جولة "عيدنا عيدين" بممر شرفي لأبطال الصحة والقطاعات الأمنية؛ تقديراً لدورهم العظيم في الوقوف في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.
"سبق" تقرأ أهم أوراق الجولة 23 من الدوري:

صدارة الهلال وتراجع النصر

ضرب الهلال أكثر من عصفور بحجر واحده في هذه الجولة، بعد أن أسقط النصر في ديربي الرياض برباعية، حيث واصل تمسكه بالصدارة، ووسع الفارق إلى تسع نقاط، وبات قريباً من تحقيق اللقب الاستثنائي، لكن حظوظ النصر ما زالت قائمة في المنافسة في حال تعثر الهلال في الجولات المقبلة.

الأهلي ينتفض والاتحاد يترنح

واصل الأهلي انتفاضته وحقق فوزاً مهماً على نظيره الحزم برباعية (الثالث - 40 نقطة)، رغم المستوى الفني المتواضع إلا أن الكتيبة الخضراء تسير نحو الصدار ة بهدوء.
في المقابل عاد الجار والغريم التقليدي الاتحاد (13- 23 نقطة) إلى دوامة الخسائر، حينما سقط خارج أرضه أمام أبها، وجدد جراح محبيه، وبات مهدداً حقيقياً نحو الهبوط.


"حمدالله " يتصدر و"قوميز" يطارده

ما زال مهاجم النصر المغربي عبد الرزاق حمدالله يتصدر قائمة الهدافين (18 هدفاً) رغم غيابه عن التسجيل في "ديربي العاصمة"، وسط مطاردة من مهاجم الهلال الفرنسي قوميز (16 هدفاً) ومهاجم الأهلي السوري عمر السومة (14 هدفاً).


وكان هدف "قوميز" الرابع في مرمى النصر، قد حصد الأفضلية في هذه الجولة، بعد أن تم اختياره كأجمل الأهداف من قبل اللجنة الفنية في رابطة الدوري.


الإثارة تتجدد في "ديربي جدة"

من المنتظر أن يحظى "ديربي جدة"، غداً الأحد في افتتاح الجولة 24، باهتمام جماهيري واسع، حيث يسعى الأهلي لمواصلة زحفه نحو الصدارة، بينما يأمل الاتحاد تحسين مركزه في سلم الترتيب ومصالحة جماهيره، حيث بات (يحوم) في دائرة خطر الهبوط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الهلال "يفرمل" النصر.. الأهلي ينتفض.. والاتحاد يعود لدوامة الأحزان
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال (54 نقطة) تمسكه بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بل ووسع الفارق مع أقرب منافس له، وهو الغريم التقليدي النصر الوصيف (45 نقطة) إلى 9 نقاط.


وجاءت جولة العودة والتي تحمل الرقم 23 بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر (بسبب جائحة فيروس كورونا)، وحملت مسمى "عيدنا عيدين" بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وخروجه من المستشفى معافى ولله الحمد، بالإضافة لفرحة عيد الأضحى المبارك.


كما حظيت جولة "عيدنا عيدين" بممر شرفي لأبطال الصحة والقطاعات الأمنية؛ تقديراً لدورهم العظيم في الوقوف في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.
"سبق" تقرأ أهم أوراق الجولة 23 من الدوري:

صدارة الهلال وتراجع النصر

ضرب الهلال أكثر من عصفور بحجر واحده في هذه الجولة، بعد أن أسقط النصر في ديربي الرياض برباعية، حيث واصل تمسكه بالصدارة، ووسع الفارق إلى تسع نقاط، وبات قريباً من تحقيق اللقب الاستثنائي، لكن حظوظ النصر ما زالت قائمة في المنافسة في حال تعثر الهلال في الجولات المقبلة.

الأهلي ينتفض والاتحاد يترنح

واصل الأهلي انتفاضته وحقق فوزاً مهماً على نظيره الحزم برباعية (الثالث - 40 نقطة)، رغم المستوى الفني المتواضع إلا أن الكتيبة الخضراء تسير نحو الصدار ة بهدوء.
في المقابل عاد الجار والغريم التقليدي الاتحاد (13- 23 نقطة) إلى دوامة الخسائر، حينما سقط خارج أرضه أمام أبها، وجدد جراح محبيه، وبات مهدداً حقيقياً نحو الهبوط.


"حمدالله " يتصدر و"قوميز" يطارده

ما زال مهاجم النصر المغربي عبد الرزاق حمدالله يتصدر قائمة الهدافين (18 هدفاً) رغم غيابه عن التسجيل في "ديربي العاصمة"، وسط مطاردة من مهاجم الهلال الفرنسي قوميز (16 هدفاً) ومهاجم الأهلي السوري عمر السومة (14 هدفاً).


وكان هدف "قوميز" الرابع في مرمى النصر، قد حصد الأفضلية في هذه الجولة، بعد أن تم اختياره كأجمل الأهداف من قبل اللجنة الفنية في رابطة الدوري.


الإثارة تتجدد في "ديربي جدة"

من المنتظر أن يحظى "ديربي جدة"، غداً الأحد في افتتاح الجولة 24، باهتمام جماهيري واسع، حيث يسعى الأهلي لمواصلة زحفه نحو الصدارة، بينما يأمل الاتحاد تحسين مركزه في سلم الترتيب ومصالحة جماهيره، حيث بات (يحوم) في دائرة خطر الهبوط.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
04:59 PM

الهلال "يفرمل" النصر.. الأهلي ينتفض.. والاتحاد يعود لدوامة الأحزان

وسط غياب الجماهير.. "حمدالله" غاب في "الديربي".. هدف "قوميز" الأفضل

A A A
أحمد سرور - الرياض
3
1,427

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال (54 نقطة) تمسكه بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بل ووسع الفارق مع أقرب منافس له، وهو الغريم التقليدي النصر الوصيف (45 نقطة) إلى 9 نقاط.


وجاءت جولة العودة والتي تحمل الرقم 23 بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر (بسبب جائحة فيروس كورونا)، وحملت مسمى "عيدنا عيدين" بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وخروجه من المستشفى معافى ولله الحمد، بالإضافة لفرحة عيد الأضحى المبارك.


كما حظيت جولة "عيدنا عيدين" بممر شرفي لأبطال الصحة والقطاعات الأمنية؛ تقديراً لدورهم العظيم في الوقوف في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.
"سبق" تقرأ أهم أوراق الجولة 23 من الدوري:

صدارة الهلال وتراجع النصر

ضرب الهلال أكثر من عصفور بحجر واحده في هذه الجولة، بعد أن أسقط النصر في ديربي الرياض برباعية، حيث واصل تمسكه بالصدارة، ووسع الفارق إلى تسع نقاط، وبات قريباً من تحقيق اللقب الاستثنائي، لكن حظوظ النصر ما زالت قائمة في المنافسة في حال تعثر الهلال في الجولات المقبلة.

الأهلي ينتفض والاتحاد يترنح

واصل الأهلي انتفاضته وحقق فوزاً مهماً على نظيره الحزم برباعية (الثالث - 40 نقطة)، رغم المستوى الفني المتواضع إلا أن الكتيبة الخضراء تسير نحو الصدار ة بهدوء.
في المقابل عاد الجار والغريم التقليدي الاتحاد (13- 23 نقطة) إلى دوامة الخسائر، حينما سقط خارج أرضه أمام أبها، وجدد جراح محبيه، وبات مهدداً حقيقياً نحو الهبوط.


"حمدالله " يتصدر و"قوميز" يطارده

ما زال مهاجم النصر المغربي عبد الرزاق حمدالله يتصدر قائمة الهدافين (18 هدفاً) رغم غيابه عن التسجيل في "ديربي العاصمة"، وسط مطاردة من مهاجم الهلال الفرنسي قوميز (16 هدفاً) ومهاجم الأهلي السوري عمر السومة (14 هدفاً).


وكان هدف "قوميز" الرابع في مرمى النصر، قد حصد الأفضلية في هذه الجولة، بعد أن تم اختياره كأجمل الأهداف من قبل اللجنة الفنية في رابطة الدوري.


الإثارة تتجدد في "ديربي جدة"

من المنتظر أن يحظى "ديربي جدة"، غداً الأحد في افتتاح الجولة 24، باهتمام جماهيري واسع، حيث يسعى الأهلي لمواصلة زحفه نحو الصدارة، بينما يأمل الاتحاد تحسين مركزه في سلم الترتيب ومصالحة جماهيره، حيث بات (يحوم) في دائرة خطر الهبوط.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,740
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,189
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,978
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,471

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة