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شرطة القصيم تطيح بالمتورطين في المشاجرة الجماعية بعنيزة

ضبطت الأسلحة البيضاء.. وستحيل الموقوفين للنيابة العامة

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، أن دوريات الأمن باشرت الليلة الماضية، مشاجرة جماعية بين أفراد من عائلتين أثناء وجودهم في أحد المتنزهات بمحافظة عنيزة.

وقال "السحيباني": تمت السيطرة على المتورطين، وهم (8) رجال، و(5) نساء من الجنسية اليمنية، كما ضُبطت الأسلحة البيضاء التي تم استخدامها في المشاجرة، وتوقيفهم جميعًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شرطة منطقة القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة القصيم تطيح بالمتورطين في المشاجرة الجماعية بعنيزة
سبق

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، أن دوريات الأمن باشرت الليلة الماضية، مشاجرة جماعية بين أفراد من عائلتين أثناء وجودهم في أحد المتنزهات بمحافظة عنيزة.

وقال "السحيباني": تمت السيطرة على المتورطين، وهم (8) رجال، و(5) نساء من الجنسية اليمنية، كما ضُبطت الأسلحة البيضاء التي تم استخدامها في المشاجرة، وتوقيفهم جميعًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
05:16 PM
اخر تعديل
25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
06:13 PM

شرطة القصيم تطيح بالمتورطين في المشاجرة الجماعية بعنيزة

ضبطت الأسلحة البيضاء.. وستحيل الموقوفين للنيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
4
18,857

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، أن دوريات الأمن باشرت الليلة الماضية، مشاجرة جماعية بين أفراد من عائلتين أثناء وجودهم في أحد المتنزهات بمحافظة عنيزة.

وقال "السحيباني": تمت السيطرة على المتورطين، وهم (8) رجال، و(5) نساء من الجنسية اليمنية، كما ضُبطت الأسلحة البيضاء التي تم استخدامها في المشاجرة، وتوقيفهم جميعًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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