النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 643 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 903 خلال الـ24 ساعة الماضية

ليبيا: 440 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

شفاء 178 حالة وحصيلة المتعافين تبلغ 12,100

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 440 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 178 حالة جديدة، وحالتي وفاة.

وأوضح المركز أنه تسلّم أمس 1999 عينة من المختبرات المنتشرة في عدد من المناطق، مؤكدا أن نتائج 1559 عينة جاءت سلبية، و440 إيجابية، موزعة إلى 281 حالة جديدة غير مخالطة، و159 مخالطة.
وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 22 ألفا و348 حالة، فيما لا يزال 9 آلاف و849 منها نشطة، و12 ألف و100 متعافٍ، و354 حالة وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
ليبيا: 440 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة
سبق

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 440 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 178 حالة جديدة، وحالتي وفاة.

وأوضح المركز أنه تسلّم أمس 1999 عينة من المختبرات المنتشرة في عدد من المناطق، مؤكدا أن نتائج 1559 عينة جاءت سلبية، و440 إيجابية، موزعة إلى 281 حالة جديدة غير مخالطة، و159 مخالطة.
وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 22 ألفا و348 حالة، فيما لا يزال 9 آلاف و849 منها نشطة، و12 ألف و100 متعافٍ، و354 حالة وفاة.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
06:32 PM

ليبيا: 440 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

شفاء 178 حالة وحصيلة المتعافين تبلغ 12,100

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
0
119

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 440 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 178 حالة جديدة، وحالتي وفاة.

وأوضح المركز أنه تسلّم أمس 1999 عينة من المختبرات المنتشرة في عدد من المناطق، مؤكدا أن نتائج 1559 عينة جاءت سلبية، و440 إيجابية، موزعة إلى 281 حالة جديدة غير مخالطة، و159 مخالطة.
وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 22 ألفا و348 حالة، فيما لا يزال 9 آلاف و849 منها نشطة، و12 ألف و100 متعافٍ، و354 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,900
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,871
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,481
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,489

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة