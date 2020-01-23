حالة ذعر.. قتيل وعدة إصابات بإطلاق نار في سياتل الأمريكية

شرطة المدينة: المحققون يباشرون الحادثة بعد إصابة 6 أشخاص

قالت الشرطة في مدينة سياتل الأمريكية، اليوم الخميس: إن شخصًا واحدًا على الأقل لَقِيَ حتفه، وأصيب 5، في واقعة إطلاق نار بوسط المدينة. وأضافت أنها تبحث عن مشتبه بهم.

ولم تَرِد على الفور سوى تفاصيل قليلة بشأن الواقعة؛ لكن قناة تلفزيون محلية قالت إن الحادث وقع في ساعة ذروة المرور المسائية، ونقلت عن شاهد قوله إنه سمع إطلاق نار، ورأى عشرات الأشخاص يركضون بحثًا عن ساتر يحميهم من الرصاص.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، قال: "كانت هناك حالة من الذعر التام.. لم أرَ شيئًا كهذا من قبل".

وقالت شرطة سياتل على "تويتر": "المحققون يباشرون التحقيق بعد إصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار وسقوط قتيل".

وأضاف: "لاذ المشتبه به بالفرار من المكان".

وقالت متحدثة باسم مركز هاربورفيو الطبي: إنه تم نقل سبع ضحايا إلى قسم الطوارئ في المستشفى، ولم تقدم تقريرًا على الفور عن حالتهم.

وقالت إدارة الشرطة بالمدينة الواقعة في ولاية واشنطن: إن الضباط والمسعفين يقدمون الرعاية اللازمة للضحايا في موقع الحادث.

وقالت القناة التلفزيونية المحلية: إن صبيًّا عمره تسع سنوات من بين المصابين، وإن امرأة (55 عامًا) مصابة بجروح خطيرة. وذكرت القناة أن اثنين من المشتبه بهما لاذا بالفرار.