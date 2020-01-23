النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حالة ذعر.. قتيل وعدة إصابات بإطلاق نار في سياتل الأمريكية

شرطة المدينة: المحققون يباشرون الحادثة بعد إصابة 6 أشخاص

قالت الشرطة في مدينة سياتل الأمريكية، اليوم الخميس: إن شخصًا واحدًا على الأقل لَقِيَ حتفه، وأصيب 5، في واقعة إطلاق نار بوسط المدينة. وأضافت أنها تبحث عن مشتبه بهم.

ولم تَرِد على الفور سوى تفاصيل قليلة بشأن الواقعة؛ لكن قناة تلفزيون محلية قالت إن الحادث وقع في ساعة ذروة المرور المسائية، ونقلت عن شاهد قوله إنه سمع إطلاق نار، ورأى عشرات الأشخاص يركضون بحثًا عن ساتر يحميهم من الرصاص.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، قال: "كانت هناك حالة من الذعر التام.. لم أرَ شيئًا كهذا من قبل".

وقالت شرطة سياتل على "تويتر": "المحققون يباشرون التحقيق بعد إصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار وسقوط قتيل".

وأضاف: "لاذ المشتبه به بالفرار من المكان".

وقالت متحدثة باسم مركز هاربورفيو الطبي: إنه تم نقل سبع ضحايا إلى قسم الطوارئ في المستشفى، ولم تقدم تقريرًا على الفور عن حالتهم.

وقالت إدارة الشرطة بالمدينة الواقعة في ولاية واشنطن: إن الضباط والمسعفين يقدمون الرعاية اللازمة للضحايا في موقع الحادث.

وقالت القناة التلفزيونية المحلية: إن صبيًّا عمره تسع سنوات من بين المصابين، وإن امرأة (55 عامًا) مصابة بجروح خطيرة. وذكرت القناة أن اثنين من المشتبه بهما لاذا بالفرار.

الشرطة الأمريكية مدينة سياتل الأمريكية أمريكا إطلاق نار

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
حالة ذعر.. قتيل وعدة إصابات بإطلاق نار في سياتل الأمريكية
سبق

قالت الشرطة في مدينة سياتل الأمريكية، اليوم الخميس: إن شخصًا واحدًا على الأقل لَقِيَ حتفه، وأصيب 5، في واقعة إطلاق نار بوسط المدينة. وأضافت أنها تبحث عن مشتبه بهم.

ولم تَرِد على الفور سوى تفاصيل قليلة بشأن الواقعة؛ لكن قناة تلفزيون محلية قالت إن الحادث وقع في ساعة ذروة المرور المسائية، ونقلت عن شاهد قوله إنه سمع إطلاق نار، ورأى عشرات الأشخاص يركضون بحثًا عن ساتر يحميهم من الرصاص.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، قال: "كانت هناك حالة من الذعر التام.. لم أرَ شيئًا كهذا من قبل".

وقالت شرطة سياتل على "تويتر": "المحققون يباشرون التحقيق بعد إصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار وسقوط قتيل".

وأضاف: "لاذ المشتبه به بالفرار من المكان".

وقالت متحدثة باسم مركز هاربورفيو الطبي: إنه تم نقل سبع ضحايا إلى قسم الطوارئ في المستشفى، ولم تقدم تقريرًا على الفور عن حالتهم.

وقالت إدارة الشرطة بالمدينة الواقعة في ولاية واشنطن: إن الضباط والمسعفين يقدمون الرعاية اللازمة للضحايا في موقع الحادث.

وقالت القناة التلفزيونية المحلية: إن صبيًّا عمره تسع سنوات من بين المصابين، وإن امرأة (55 عامًا) مصابة بجروح خطيرة. وذكرت القناة أن اثنين من المشتبه بهما لاذا بالفرار.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
09:04 AM

حالة ذعر.. قتيل وعدة إصابات بإطلاق نار في سياتل الأمريكية

شرطة المدينة: المحققون يباشرون الحادثة بعد إصابة 6 أشخاص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,367

قالت الشرطة في مدينة سياتل الأمريكية، اليوم الخميس: إن شخصًا واحدًا على الأقل لَقِيَ حتفه، وأصيب 5، في واقعة إطلاق نار بوسط المدينة. وأضافت أنها تبحث عن مشتبه بهم.

ولم تَرِد على الفور سوى تفاصيل قليلة بشأن الواقعة؛ لكن قناة تلفزيون محلية قالت إن الحادث وقع في ساعة ذروة المرور المسائية، ونقلت عن شاهد قوله إنه سمع إطلاق نار، ورأى عشرات الأشخاص يركضون بحثًا عن ساتر يحميهم من الرصاص.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، قال: "كانت هناك حالة من الذعر التام.. لم أرَ شيئًا كهذا من قبل".

وقالت شرطة سياتل على "تويتر": "المحققون يباشرون التحقيق بعد إصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار وسقوط قتيل".

وأضاف: "لاذ المشتبه به بالفرار من المكان".

وقالت متحدثة باسم مركز هاربورفيو الطبي: إنه تم نقل سبع ضحايا إلى قسم الطوارئ في المستشفى، ولم تقدم تقريرًا على الفور عن حالتهم.

وقالت إدارة الشرطة بالمدينة الواقعة في ولاية واشنطن: إن الضباط والمسعفين يقدمون الرعاية اللازمة للضحايا في موقع الحادث.

وقالت القناة التلفزيونية المحلية: إن صبيًّا عمره تسع سنوات من بين المصابين، وإن امرأة (55 عامًا) مصابة بجروح خطيرة. وذكرت القناة أن اثنين من المشتبه بهما لاذا بالفرار.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,243
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,138
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,571
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,230

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة