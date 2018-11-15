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"العمري" يفتتح الملتقى الثاني للمرشدين الصحيين بـ"تعليم الرياض"

شهد عروض تدريب على البرامج والمبادرات المدرجة ضمن الخطة التشغيلية

افتتح مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري الملتقى السنوي الثاني للمرشدين الصحيين بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، وذلك في مدارس النبلاء الأهلية، بحضور مدير عام الشؤون الصحية المدرسية بوزارة التعليم علي السلطان.

وشهد اللقاء انطلاق عروض تدريب المرشدين الصحيين في المدارس على البرامج والمبادرات الصحية المدرجة ضمن الخطة التشغيلية، حيث قدّم الدكتور عبدالهادي الحموية برنامج الفحص الاستكشافي المبكر.

بعدها قدّم الدكتور أحمد الزهوري ورقة عمل عن الزيارات التفقدية للبيئة المدرسية، بعد ذلك عرض الدكتور عماد الأرياني مبادرة خفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات (رشاقة) وآلية المبادرة وطريقة تنفيذها في المدارس.

وأوضح مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الرياض الدكتور حمد الهاجري أن اللقاء يهدف إلى تركيز الجهود حول أبرز المبادرات الصحية التي تستهدف الميدان التعليمي والتي جاءت بعد مسح ميداني، مشيراً إلى أن المبادرات لها جوانب تثقيفية تستهدف زيادة الوعي للمرشدين الصحيين عن تلك المبادرات وآلية تنفيذها وطرق عملها في الميدان التعليمي.

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"العمري" يفتتح الملتقى الثاني للمرشدين الصحيين بـ"تعليم الرياض"
سبق

افتتح مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري الملتقى السنوي الثاني للمرشدين الصحيين بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، وذلك في مدارس النبلاء الأهلية، بحضور مدير عام الشؤون الصحية المدرسية بوزارة التعليم علي السلطان.

وشهد اللقاء انطلاق عروض تدريب المرشدين الصحيين في المدارس على البرامج والمبادرات الصحية المدرجة ضمن الخطة التشغيلية، حيث قدّم الدكتور عبدالهادي الحموية برنامج الفحص الاستكشافي المبكر.

بعدها قدّم الدكتور أحمد الزهوري ورقة عمل عن الزيارات التفقدية للبيئة المدرسية، بعد ذلك عرض الدكتور عماد الأرياني مبادرة خفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات (رشاقة) وآلية المبادرة وطريقة تنفيذها في المدارس.

وأوضح مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الرياض الدكتور حمد الهاجري أن اللقاء يهدف إلى تركيز الجهود حول أبرز المبادرات الصحية التي تستهدف الميدان التعليمي والتي جاءت بعد مسح ميداني، مشيراً إلى أن المبادرات لها جوانب تثقيفية تستهدف زيادة الوعي للمرشدين الصحيين عن تلك المبادرات وآلية تنفيذها وطرق عملها في الميدان التعليمي.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
04:01 PM

"العمري" يفتتح الملتقى الثاني للمرشدين الصحيين بـ"تعليم الرياض"

شهد عروض تدريب على البرامج والمبادرات المدرجة ضمن الخطة التشغيلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري الملتقى السنوي الثاني للمرشدين الصحيين بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، وذلك في مدارس النبلاء الأهلية، بحضور مدير عام الشؤون الصحية المدرسية بوزارة التعليم علي السلطان.

وشهد اللقاء انطلاق عروض تدريب المرشدين الصحيين في المدارس على البرامج والمبادرات الصحية المدرجة ضمن الخطة التشغيلية، حيث قدّم الدكتور عبدالهادي الحموية برنامج الفحص الاستكشافي المبكر.

بعدها قدّم الدكتور أحمد الزهوري ورقة عمل عن الزيارات التفقدية للبيئة المدرسية، بعد ذلك عرض الدكتور عماد الأرياني مبادرة خفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات (رشاقة) وآلية المبادرة وطريقة تنفيذها في المدارس.

وأوضح مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الرياض الدكتور حمد الهاجري أن اللقاء يهدف إلى تركيز الجهود حول أبرز المبادرات الصحية التي تستهدف الميدان التعليمي والتي جاءت بعد مسح ميداني، مشيراً إلى أن المبادرات لها جوانب تثقيفية تستهدف زيادة الوعي للمرشدين الصحيين عن تلك المبادرات وآلية تنفيذها وطرق عملها في الميدان التعليمي.

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