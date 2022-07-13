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وفق البروتوكول .. رابطة الدوري الإيطالي تطالب بحضور الجماهير للملاعب

تسعى رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إلى مطالبة الاتحاد الإيطالي للعبة والحكومة بفتح المدرجات بشكل جزئي أمام الجماهير، بعد مضي نحو 3 أشهر على حالة الإغلاق العام التي فرضتها إيطاليا.
وذكرت الرابطة في بيان، الاثنين: "نعمل على إنهاء بروتوكول سيتم تقديمه لجابريلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في غضون الساعات القادمة، لكي يستعين به في محادثاته مع مسؤولي الحكومة".


وأضاف البيان: "في المباريات الأخيرة من الموسم الجاري نأمل أن يتم السماح لكل نادٍ، بفتح ملعبه لعدد محدد من الجماهير".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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وفق البروتوكول .. رابطة الدوري الإيطالي تطالب بحضور الجماهير للملاعب
سبق

تسعى رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إلى مطالبة الاتحاد الإيطالي للعبة والحكومة بفتح المدرجات بشكل جزئي أمام الجماهير، بعد مضي نحو 3 أشهر على حالة الإغلاق العام التي فرضتها إيطاليا.
وذكرت الرابطة في بيان، الاثنين: "نعمل على إنهاء بروتوكول سيتم تقديمه لجابريلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في غضون الساعات القادمة، لكي يستعين به في محادثاته مع مسؤولي الحكومة".


وأضاف البيان: "في المباريات الأخيرة من الموسم الجاري نأمل أن يتم السماح لكل نادٍ، بفتح ملعبه لعدد محدد من الجماهير".

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
09:02 PM

وفق البروتوكول .. رابطة الدوري الإيطالي تطالب بحضور الجماهير للملاعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسعى رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إلى مطالبة الاتحاد الإيطالي للعبة والحكومة بفتح المدرجات بشكل جزئي أمام الجماهير، بعد مضي نحو 3 أشهر على حالة الإغلاق العام التي فرضتها إيطاليا.
وذكرت الرابطة في بيان، الاثنين: "نعمل على إنهاء بروتوكول سيتم تقديمه لجابريلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في غضون الساعات القادمة، لكي يستعين به في محادثاته مع مسؤولي الحكومة".


وأضاف البيان: "في المباريات الأخيرة من الموسم الجاري نأمل أن يتم السماح لكل نادٍ، بفتح ملعبه لعدد محدد من الجماهير".

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