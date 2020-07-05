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"الصحة": أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد"

قالت "الصحة": إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد"، بلغ أكثر من (نصف مليون) مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن؛ وذلك بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأشارت "الصحة" إلى أن عيادات "تطمن" خصصت لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للذين لديهم أعراض تنفسية مثل آلام الحلق والسعال، وضيق التنفس، وارتفاع درجة الحرار ة، وتستقبل المراجعين دون الحاجة إلى موعد مسبق؛ مبينةً أن العيادات تتواجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات، ويبلغ عددها حوالى ٢٣٥ عيادة موزعة على جميع مناطق المملكة؛ حيث قدمت خدماتها حتى الآن لعدد (٢٠٨) آلاف مستفيد.

وأضافت "الصحة" أن مراكز "تأكد" خُصصت للذين لا يَشْكُون من أعراض أو لديهم أعراض خفيفة ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة بشخص مصاب، ويُقَدَّم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية؛ حيث تتطلب هذه المراكز حجز موعد عن طريق تطبيق "صحتي" وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المراكز (٣٥٧) ألف مستفيد.

وأوضحت أن مراكز "تأكد" تتواجد حاليًا في بعض المراكز الصحية ومراكز مسارات المركبات، وستتواجد هذه المراكز خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة؛ مؤكدةً أن الفحوصات تُبَيّن مدة انتشار الفيروس والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى ومنع تكوّن بؤر التفشي.

وزارة الصحة عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد"
سبق

قالت "الصحة": إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد"، بلغ أكثر من (نصف مليون) مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن؛ وذلك بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأشارت "الصحة" إلى أن عيادات "تطمن" خصصت لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للذين لديهم أعراض تنفسية مثل آلام الحلق والسعال، وضيق التنفس، وارتفاع درجة الحرار ة، وتستقبل المراجعين دون الحاجة إلى موعد مسبق؛ مبينةً أن العيادات تتواجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات، ويبلغ عددها حوالى ٢٣٥ عيادة موزعة على جميع مناطق المملكة؛ حيث قدمت خدماتها حتى الآن لعدد (٢٠٨) آلاف مستفيد.

وأضافت "الصحة" أن مراكز "تأكد" خُصصت للذين لا يَشْكُون من أعراض أو لديهم أعراض خفيفة ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة بشخص مصاب، ويُقَدَّم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية؛ حيث تتطلب هذه المراكز حجز موعد عن طريق تطبيق "صحتي" وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المراكز (٣٥٧) ألف مستفيد.

وأوضحت أن مراكز "تأكد" تتواجد حاليًا في بعض المراكز الصحية ومراكز مسارات المركبات، وستتواجد هذه المراكز خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة؛ مؤكدةً أن الفحوصات تُبَيّن مدة انتشار الفيروس والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى ومنع تكوّن بؤر التفشي.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
10:15 AM

"الصحة": أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد"

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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قالت "الصحة": إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد"، بلغ أكثر من (نصف مليون) مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن؛ وذلك بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأشارت "الصحة" إلى أن عيادات "تطمن" خصصت لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للذين لديهم أعراض تنفسية مثل آلام الحلق والسعال، وضيق التنفس، وارتفاع درجة الحرار ة، وتستقبل المراجعين دون الحاجة إلى موعد مسبق؛ مبينةً أن العيادات تتواجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات، ويبلغ عددها حوالى ٢٣٥ عيادة موزعة على جميع مناطق المملكة؛ حيث قدمت خدماتها حتى الآن لعدد (٢٠٨) آلاف مستفيد.

وأضافت "الصحة" أن مراكز "تأكد" خُصصت للذين لا يَشْكُون من أعراض أو لديهم أعراض خفيفة ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة بشخص مصاب، ويُقَدَّم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية؛ حيث تتطلب هذه المراكز حجز موعد عن طريق تطبيق "صحتي" وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المراكز (٣٥٧) ألف مستفيد.

وأوضحت أن مراكز "تأكد" تتواجد حاليًا في بعض المراكز الصحية ومراكز مسارات المركبات، وستتواجد هذه المراكز خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة؛ مؤكدةً أن الفحوصات تُبَيّن مدة انتشار الفيروس والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى ومنع تكوّن بؤر التفشي.

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