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سفير المملكة بجاكرتا ينوّه بجهود السعودية بالمؤتمر الدولي للحج بإندونيسيا

بمشاركة وفود من باكستان ونيجيريا وماليزيا ودول أخرى ذات كثافة سكانية

ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جاكرتا، عصام عابد الثقفي، اليوم؛ كلمة في المؤتمر الدولي للحج، الذي نظمته هيئة إدارة الصندوق الإندونيسي للحج، على هامش مهرجان الاقتصاد الإسلامي الدولي بجاكرتا.

وتناول السفير الثقفي في كلمته جهود المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين.

مما يذكر أنه شارك في المؤتمر وفود من باكستان ونيجيريا وماليزيا، ودول أخرى ذات كثافة سكانية عالية؛ نسبهم في حصص الحج عالية.

سفير المملكة بجاكرتا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفير المملكة بجاكرتا ينوّه بجهود السعودية بالمؤتمر الدولي للحج بإندونيسيا
سبق

ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جاكرتا، عصام عابد الثقفي، اليوم؛ كلمة في المؤتمر الدولي للحج، الذي نظمته هيئة إدارة الصندوق الإندونيسي للحج، على هامش مهرجان الاقتصاد الإسلامي الدولي بجاكرتا.

وتناول السفير الثقفي في كلمته جهود المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين.

مما يذكر أنه شارك في المؤتمر وفود من باكستان ونيجيريا وماليزيا، ودول أخرى ذات كثافة سكانية عالية؛ نسبهم في حصص الحج عالية.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
06:44 PM

سفير المملكة بجاكرتا ينوّه بجهود السعودية بالمؤتمر الدولي للحج بإندونيسيا

بمشاركة وفود من باكستان ونيجيريا وماليزيا ودول أخرى ذات كثافة سكانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جاكرتا، عصام عابد الثقفي، اليوم؛ كلمة في المؤتمر الدولي للحج، الذي نظمته هيئة إدارة الصندوق الإندونيسي للحج، على هامش مهرجان الاقتصاد الإسلامي الدولي بجاكرتا.

وتناول السفير الثقفي في كلمته جهود المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين.

مما يذكر أنه شارك في المؤتمر وفود من باكستان ونيجيريا وماليزيا، ودول أخرى ذات كثافة سكانية عالية؛ نسبهم في حصص الحج عالية.

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