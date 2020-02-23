"مايكروسوفت" تطرح مجموعة جديدة من الرموز لمنصة ويندوز 10

بعد أن أُعيد تصميمها وتتوافر الآن في الإصدار التجريبي للمستخدمين

من المنتظر أن تبدأ شركة مايكروسوفت قريباً بطرح مجموعة جديدة من الرموز التي أُعيد تصميمها بشكل مميز بتصميم Fluent لمنصة ويندوز 10، التي تتوافر الآن في الإصدار التجريبي للمستخدمين، حيث كانت "مايكروسوفت" قد أطلقت رموزاً جديدة لتطبيقات Office خلال شهر نوفمبر من عام 2018، ومن جديد أعلنت "مايكروسوفت" خلال شهر ديسمبر من عام 2019 خططها لإعادة تصميم جميع رموز منصة ويندوز 10.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع"، بحسب موقع TNW الهولندي، فقد تم أخيراً رصد الرموز الجديدة التي أعيد تصميمها من "مايكروسوفت" في ويندوز Insiders، إذ إنه من المقرر أن تقدم "مايكروسوفت" الرموز الجديدة لكل من تطبيقات Calculator، وGroove Music، وتطبيق البريد الإلكتروني، وتطبيق التسجيل الصوتي، وAlarms & Clock، وMovies & TV إلى جانب تطبيق التقويم.

كذلك من المنتظر أن تستمر شركة مايكروسوفت في دفع مزيد من الرموز لعدد أكبر من التطبيقات في منصة ويندوز 10، كما تدفع "مايكروسوفت" كلاً من الرموز الجديدة لتطبيقات التقويم والبريد الإلكتروني لمستخدمي ويندوز 10 في البداية.

مع ملاحظة أن "مايكروسوفت" استخدمت الرموز ذاتها في منصة ويندوز لسنوات عدة دون أي تغيير، لتكشف بعد ذلك عن لغة تصميم Fluent في مؤتمر Build لعام 2017، حيث ارتكز التصميم الجديد على عناصر الإضاءة والحركة، مع تفاصيل أكثر دقة، مع حجم يدعم الضبط وفقاً للأجهزة المختلفة.