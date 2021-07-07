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وزير التجارة يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة

تسهم في تطوير وتنظيم المهنة والرفع من مستوى الجودة والكفاءة

أصدر وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا وزاريًّا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والرفع من مستوى الجودة والكفاءة وضبط مزاولتها بما يحقق متطلبات وأهداف نظام المحاسبة والمراجعة الجديد.

ونصت اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة المعتمدة على شرط الاعتداد بالشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص ذي علاقة بالمهنة من أجل الحصول على الترخيص، على أن تكون الشهادة في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها؛ شريطة أن يكون طالب الترخيص مستوفيًا لإحدى وعشرين ساعة في المحاسبة، أو ما تعده الهيئة معادلًا لها، وأن يجتاز البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تعده الهيئة الخاص بمزاولة المهنة.

وحددت اللائحة التنفيذية مدة الترخيص لمزاولة المهنة دون تفرغ ثلاث سنوات. وألا تقل نسبة ساعات المراجعة عن (6٪) من مجموع ساعات كل عملية مراجعة قام بإصدار تقرير مراجعة بشأنها، وألا تزيد الساعات المخصصة له خلال العام على (ألف) ساعة عمل، وألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.

الجدير بالذكر أن نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد الذي صدرت موافقة اعتماده مؤخرًا من مجلس الوزراء، جاء ليواكب برامج وأهداف رؤية المملكة 2030 التي ترمي لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر؛ لا سيما في ظل التطورات التي تشهدها بيئة الأعمال في المملكة، وتنامي عدد الشركات، وارتفاع حجم الاستثمارات؛ مما يستدعي زيادة أعداد المحاسبين القانونيين، وتنظيم مهن جديدة ذات صلة بمهنة المحاسبة والمراجعة توافي حاجة الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

للاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة: https://socpa.org.sa/Socpa/About-Socpa/Regulations/2054.aspx

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وزير التجارة يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة
سبق

أصدر وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا وزاريًّا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والرفع من مستوى الجودة والكفاءة وضبط مزاولتها بما يحقق متطلبات وأهداف نظام المحاسبة والمراجعة الجديد.

ونصت اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة المعتمدة على شرط الاعتداد بالشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص ذي علاقة بالمهنة من أجل الحصول على الترخيص، على أن تكون الشهادة في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها؛ شريطة أن يكون طالب الترخيص مستوفيًا لإحدى وعشرين ساعة في المحاسبة، أو ما تعده الهيئة معادلًا لها، وأن يجتاز البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تعده الهيئة الخاص بمزاولة المهنة.

وحددت اللائحة التنفيذية مدة الترخيص لمزاولة المهنة دون تفرغ ثلاث سنوات. وألا تقل نسبة ساعات المراجعة عن (6٪) من مجموع ساعات كل عملية مراجعة قام بإصدار تقرير مراجعة بشأنها، وألا تزيد الساعات المخصصة له خلال العام على (ألف) ساعة عمل، وألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.

الجدير بالذكر أن نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد الذي صدرت موافقة اعتماده مؤخرًا من مجلس الوزراء، جاء ليواكب برامج وأهداف رؤية المملكة 2030 التي ترمي لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر؛ لا سيما في ظل التطورات التي تشهدها بيئة الأعمال في المملكة، وتنامي عدد الشركات، وارتفاع حجم الاستثمارات؛ مما يستدعي زيادة أعداد المحاسبين القانونيين، وتنظيم مهن جديدة ذات صلة بمهنة المحاسبة والمراجعة توافي حاجة الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

للاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة: https://socpa.org.sa/Socpa/About-Socpa/Regulations/2054.aspx

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
01:28 PM

وزير التجارة يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة

تسهم في تطوير وتنظيم المهنة والرفع من مستوى الجودة والكفاءة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أصدر وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا وزاريًّا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والرفع من مستوى الجودة والكفاءة وضبط مزاولتها بما يحقق متطلبات وأهداف نظام المحاسبة والمراجعة الجديد.

ونصت اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة المعتمدة على شرط الاعتداد بالشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص ذي علاقة بالمهنة من أجل الحصول على الترخيص، على أن تكون الشهادة في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها؛ شريطة أن يكون طالب الترخيص مستوفيًا لإحدى وعشرين ساعة في المحاسبة، أو ما تعده الهيئة معادلًا لها، وأن يجتاز البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تعده الهيئة الخاص بمزاولة المهنة.

وحددت اللائحة التنفيذية مدة الترخيص لمزاولة المهنة دون تفرغ ثلاث سنوات. وألا تقل نسبة ساعات المراجعة عن (6٪) من مجموع ساعات كل عملية مراجعة قام بإصدار تقرير مراجعة بشأنها، وألا تزيد الساعات المخصصة له خلال العام على (ألف) ساعة عمل، وألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.

الجدير بالذكر أن نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد الذي صدرت موافقة اعتماده مؤخرًا من مجلس الوزراء، جاء ليواكب برامج وأهداف رؤية المملكة 2030 التي ترمي لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر؛ لا سيما في ظل التطورات التي تشهدها بيئة الأعمال في المملكة، وتنامي عدد الشركات، وارتفاع حجم الاستثمارات؛ مما يستدعي زيادة أعداد المحاسبين القانونيين، وتنظيم مهن جديدة ذات صلة بمهنة المحاسبة والمراجعة توافي حاجة الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

للاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة: https://socpa.org.sa/Socpa/About-Socpa/Regulations/2054.aspx

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