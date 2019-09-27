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مختص: السياحة ثاني أسرع القطاعات نموًّا.. وهذا سبب الاحتفال السنوي

في يومها العالمي الذي يصادف 27 سبتمبر

قال ثامر بن بدر الحربي، المحاضر في كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز، إن الغرض من الاحتفال السنوي باليوم العالمي للسياحة الذي يصادف اليوم الجمعة 27 سبتمبر هو زيادة الوعي حول أهمية السياحة، وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية دوليًّا.

وأضاف الحربي بأن الهدف التصدي للتحديات العالمية، وتسليط الضوء على المساهمة التي يمكن أن تقدمها صناعة السياحة عالميًّا. وذكرت المنظمة العالمية للسياحة الحاجة لخلق سياسات جديدة من أجل تعظيم إمكانات السياحة في خلق وظائف أكثر وأفضل، ولاسيما للنساء والشباب، ودمج التطورات المستمرة في التكنولوجيا، إضافة إلى تقديم حلول لمعالجة عدم التوافق الحالي بين المهارات السياحية التي يتم تدريسها واحتياج سوق العمل.

وأشار إلى أن هذا يتطلب اتباع نهج كلي لمستقبل العمل في مجال السياحة، وزيادة التعاون بين جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك القطاعان العام والخاص؛ لهذا السبب في عام 2019، تماشيًا مع التركيز الشامل لمنظمة السياحة العالمية على المهارات والتعليم والوظائف على مدار العام، سيكون يوم السياحة العالمي 2019 بمنزلة احتفال حول موضوع "السياحة والوظائف: مستقبل أفضل للجميع".

وكشف "الحربي" أنه بحسب منظمة السياحة العالمية UNWTO تعد صناعة السياحة ثاني أسرع القطاعات نموًّا بالعالم، وتخلق 10 % من الفرص الوظيفية عالميًّا بمعدل 292 مليون شخص في جميع أنحاء العالم؛ وهو ما يعني أن وظيفة من بين كل عشر وظائف مرتبطة بها.

وأردف: أما في المملكة العربية السعودية فتعد السياحة ثالث قطاع منتج للوظائف بعد قطاعَي البتروكيماويات والخدمات؛ لذلك ركزت رؤية السعودية 2030 بصورة رئيسية على أهمية تطوير القطاع السياحي من أجل تنوُّع مصادر الدخل، وتشجيع استثمار القطاع الخاص؛ لذلك من ضمن أهداف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في 2030 إضافة مليون وظيفة جديدة في السياحة، حسب تصريح رئيس مجلس إدارة الهيئة. وحسب برنامج التحول لوطني 2020 سيتم رفع إجمالي عدد الوظائف المباشرة في السياحة إلى 1.2 مليون وظيفة بنسبة توطين 30 % مقابل 0.83 مليون وظيفة في عام 2016.

ومنذ إطلاق رؤية 2030 توالت الخطط والبرامج الهادفة إلى تنفيذ كثير من المشاريع الضخمة في القطاع السياحي، وأصبحت السياحة صناعة تشمل "قطاع السفر والسياحة، الضيافة، الفعاليات، الترفيه، الأنشطة الرياضية والاستشفاء".

وأشار إلى أن أكبر المشاريع السياحية، مثل (القدية، أمالا، نيوم، مشروع البحر الأحمر، شركة مشاريع الترفيه، مشاريع تطوير العلا وشركات روئ الحرم المكي وروئ الحرم المدني التابعة لصندوق الاستثمارات العامة)، ركزت على توفير جميع مقومات صناعة السياحة في السعودية. وبالنظر للفرص الوظيفية في تلك المشاريع فقط يصل احتياجها خلال السنوات العشر القادمة إلى أكثر من 534 ألف وظيفة، وذلك حسب إعلان المشاريع.

وختم: السياحة ثاني قطاع في السعودية من حيث توطين الوظائف؛ إذ ستوفر أكثر من 900 ألف وظيفة خلال الأعوام القادمة بمسارات مختلفة، كالإرشاد السياحي، والاستقبال والمبيعات في شركات السياحة والضيافة والحج والعمرة، وقطاع الأغذية والمشروبات والمتاحف، إضافة إلى تنظيم الفعاليات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مختص: السياحة ثاني أسرع القطاعات نموًّا.. وهذا سبب الاحتفال السنوي
سبق

قال ثامر بن بدر الحربي، المحاضر في كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز، إن الغرض من الاحتفال السنوي باليوم العالمي للسياحة الذي يصادف اليوم الجمعة 27 سبتمبر هو زيادة الوعي حول أهمية السياحة، وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية دوليًّا.

وأضاف الحربي بأن الهدف التصدي للتحديات العالمية، وتسليط الضوء على المساهمة التي يمكن أن تقدمها صناعة السياحة عالميًّا. وذكرت المنظمة العالمية للسياحة الحاجة لخلق سياسات جديدة من أجل تعظيم إمكانات السياحة في خلق وظائف أكثر وأفضل، ولاسيما للنساء والشباب، ودمج التطورات المستمرة في التكنولوجيا، إضافة إلى تقديم حلول لمعالجة عدم التوافق الحالي بين المهارات السياحية التي يتم تدريسها واحتياج سوق العمل.

وأشار إلى أن هذا يتطلب اتباع نهج كلي لمستقبل العمل في مجال السياحة، وزيادة التعاون بين جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك القطاعان العام والخاص؛ لهذا السبب في عام 2019، تماشيًا مع التركيز الشامل لمنظمة السياحة العالمية على المهارات والتعليم والوظائف على مدار العام، سيكون يوم السياحة العالمي 2019 بمنزلة احتفال حول موضوع "السياحة والوظائف: مستقبل أفضل للجميع".

وكشف "الحربي" أنه بحسب منظمة السياحة العالمية UNWTO تعد صناعة السياحة ثاني أسرع القطاعات نموًّا بالعالم، وتخلق 10 % من الفرص الوظيفية عالميًّا بمعدل 292 مليون شخص في جميع أنحاء العالم؛ وهو ما يعني أن وظيفة من بين كل عشر وظائف مرتبطة بها.

وأردف: أما في المملكة العربية السعودية فتعد السياحة ثالث قطاع منتج للوظائف بعد قطاعَي البتروكيماويات والخدمات؛ لذلك ركزت رؤية السعودية 2030 بصورة رئيسية على أهمية تطوير القطاع السياحي من أجل تنوُّع مصادر الدخل، وتشجيع استثمار القطاع الخاص؛ لذلك من ضمن أهداف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في 2030 إضافة مليون وظيفة جديدة في السياحة، حسب تصريح رئيس مجلس إدارة الهيئة. وحسب برنامج التحول لوطني 2020 سيتم رفع إجمالي عدد الوظائف المباشرة في السياحة إلى 1.2 مليون وظيفة بنسبة توطين 30 % مقابل 0.83 مليون وظيفة في عام 2016.

ومنذ إطلاق رؤية 2030 توالت الخطط والبرامج الهادفة إلى تنفيذ كثير من المشاريع الضخمة في القطاع السياحي، وأصبحت السياحة صناعة تشمل "قطاع السفر والسياحة، الضيافة، الفعاليات، الترفيه، الأنشطة الرياضية والاستشفاء".

وأشار إلى أن أكبر المشاريع السياحية، مثل (القدية، أمالا، نيوم، مشروع البحر الأحمر، شركة مشاريع الترفيه، مشاريع تطوير العلا وشركات روئ الحرم المكي وروئ الحرم المدني التابعة لصندوق الاستثمارات العامة)، ركزت على توفير جميع مقومات صناعة السياحة في السعودية. وبالنظر للفرص الوظيفية في تلك المشاريع فقط يصل احتياجها خلال السنوات العشر القادمة إلى أكثر من 534 ألف وظيفة، وذلك حسب إعلان المشاريع.

وختم: السياحة ثاني قطاع في السعودية من حيث توطين الوظائف؛ إذ ستوفر أكثر من 900 ألف وظيفة خلال الأعوام القادمة بمسارات مختلفة، كالإرشاد السياحي، والاستقبال والمبيعات في شركات السياحة والضيافة والحج والعمرة، وقطاع الأغذية والمشروبات والمتاحف، إضافة إلى تنظيم الفعاليات.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
11:42 PM

مختص: السياحة ثاني أسرع القطاعات نموًّا.. وهذا سبب الاحتفال السنوي

في يومها العالمي الذي يصادف 27 سبتمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال ثامر بن بدر الحربي، المحاضر في كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز، إن الغرض من الاحتفال السنوي باليوم العالمي للسياحة الذي يصادف اليوم الجمعة 27 سبتمبر هو زيادة الوعي حول أهمية السياحة، وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية دوليًّا.

وأضاف الحربي بأن الهدف التصدي للتحديات العالمية، وتسليط الضوء على المساهمة التي يمكن أن تقدمها صناعة السياحة عالميًّا. وذكرت المنظمة العالمية للسياحة الحاجة لخلق سياسات جديدة من أجل تعظيم إمكانات السياحة في خلق وظائف أكثر وأفضل، ولاسيما للنساء والشباب، ودمج التطورات المستمرة في التكنولوجيا، إضافة إلى تقديم حلول لمعالجة عدم التوافق الحالي بين المهارات السياحية التي يتم تدريسها واحتياج سوق العمل.

وأشار إلى أن هذا يتطلب اتباع نهج كلي لمستقبل العمل في مجال السياحة، وزيادة التعاون بين جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك القطاعان العام والخاص؛ لهذا السبب في عام 2019، تماشيًا مع التركيز الشامل لمنظمة السياحة العالمية على المهارات والتعليم والوظائف على مدار العام، سيكون يوم السياحة العالمي 2019 بمنزلة احتفال حول موضوع "السياحة والوظائف: مستقبل أفضل للجميع".

وكشف "الحربي" أنه بحسب منظمة السياحة العالمية UNWTO تعد صناعة السياحة ثاني أسرع القطاعات نموًّا بالعالم، وتخلق 10 % من الفرص الوظيفية عالميًّا بمعدل 292 مليون شخص في جميع أنحاء العالم؛ وهو ما يعني أن وظيفة من بين كل عشر وظائف مرتبطة بها.

وأردف: أما في المملكة العربية السعودية فتعد السياحة ثالث قطاع منتج للوظائف بعد قطاعَي البتروكيماويات والخدمات؛ لذلك ركزت رؤية السعودية 2030 بصورة رئيسية على أهمية تطوير القطاع السياحي من أجل تنوُّع مصادر الدخل، وتشجيع استثمار القطاع الخاص؛ لذلك من ضمن أهداف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في 2030 إضافة مليون وظيفة جديدة في السياحة، حسب تصريح رئيس مجلس إدارة الهيئة. وحسب برنامج التحول لوطني 2020 سيتم رفع إجمالي عدد الوظائف المباشرة في السياحة إلى 1.2 مليون وظيفة بنسبة توطين 30 % مقابل 0.83 مليون وظيفة في عام 2016.

ومنذ إطلاق رؤية 2030 توالت الخطط والبرامج الهادفة إلى تنفيذ كثير من المشاريع الضخمة في القطاع السياحي، وأصبحت السياحة صناعة تشمل "قطاع السفر والسياحة، الضيافة، الفعاليات، الترفيه، الأنشطة الرياضية والاستشفاء".

وأشار إلى أن أكبر المشاريع السياحية، مثل (القدية، أمالا، نيوم، مشروع البحر الأحمر، شركة مشاريع الترفيه، مشاريع تطوير العلا وشركات روئ الحرم المكي وروئ الحرم المدني التابعة لصندوق الاستثمارات العامة)، ركزت على توفير جميع مقومات صناعة السياحة في السعودية. وبالنظر للفرص الوظيفية في تلك المشاريع فقط يصل احتياجها خلال السنوات العشر القادمة إلى أكثر من 534 ألف وظيفة، وذلك حسب إعلان المشاريع.

وختم: السياحة ثاني قطاع في السعودية من حيث توطين الوظائف؛ إذ ستوفر أكثر من 900 ألف وظيفة خلال الأعوام القادمة بمسارات مختلفة، كالإرشاد السياحي، والاستقبال والمبيعات في شركات السياحة والضيافة والحج والعمرة، وقطاع الأغذية والمشروبات والمتاحف، إضافة إلى تنظيم الفعاليات.

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