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"مدني الباحة" يدعو للحذر من أمطار تستمر إلى الجمعة

أكد الجميع ضرورة عدم الاقتراب من تجمعات المياه

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى توخي الحذر، على ضوء تنبيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، باستمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على المنطقة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد؛ بدءًا من اليوم وحتى يوم الجمعة القادم.

وأهاب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني في الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بالجميع توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول أثناء جريانها ومتابعة ما يرد عن الحالة الجوية والأخذ بالتنبيهات والتحذيرات.

وأوضح أن "مدني الباحة" قد اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وذكر أن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل من أجل خدمة الجميع والحفاظ على سلامتهم؛ وذلك من خلال تلقي البلاغات على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة.

مديرية الدفاع المدني الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الباحة" يدعو للحذر من أمطار تستمر إلى الجمعة
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى توخي الحذر، على ضوء تنبيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، باستمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على المنطقة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد؛ بدءًا من اليوم وحتى يوم الجمعة القادم.

وأهاب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني في الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بالجميع توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول أثناء جريانها ومتابعة ما يرد عن الحالة الجوية والأخذ بالتنبيهات والتحذيرات.

وأوضح أن "مدني الباحة" قد اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وذكر أن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل من أجل خدمة الجميع والحفاظ على سلامتهم؛ وذلك من خلال تلقي البلاغات على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
12:27 PM

"مدني الباحة" يدعو للحذر من أمطار تستمر إلى الجمعة

أكد الجميع ضرورة عدم الاقتراب من تجمعات المياه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى توخي الحذر، على ضوء تنبيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، باستمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على المنطقة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد؛ بدءًا من اليوم وحتى يوم الجمعة القادم.

وأهاب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني في الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بالجميع توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول أثناء جريانها ومتابعة ما يرد عن الحالة الجوية والأخذ بالتنبيهات والتحذيرات.

وأوضح أن "مدني الباحة" قد اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وذكر أن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل من أجل خدمة الجميع والحفاظ على سلامتهم؛ وذلك من خلال تلقي البلاغات على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة.

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