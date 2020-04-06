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"كورونا" و"كوفيد".. توأمان هنديان في زمن "الجائحة"

وُلِدا في مستشفى حكومي بعد يومين من سريان الإغلاق

دفعت جائحة "كورونا"، بزوجين هنديين في ولاية تشاتيسجارا، الواقعة وسط الهند، إلى تسمية ابنهم وابنتهم التوأمين "كورونا" والآخر "كوفيد".

ونقلت "ديلي ميل" عن وسائل إعلام هندية، أن التوأمين وهما ذكر وأنثى وُلِدا في مستشفى حكومي في مدينة رايبور، عاصمة الولاية في 27 مارس الماضي، بعد يومين من سريان الإغلاق الكامل في الهند.

ووفق موقع "الحرة" فتبرير ذلك -بحسب الزوجين- أن اسمَي التوأمين "سيذكّرهما بالصعوبات التي واجهاها قبل الوصول والولادة في المستشفى".

وقالت بريتي فيرما، وهي والدة التوأمين، وتبلغ من العمر 27 عامًا: إنهما لم يجدا أي مساعدة؛ حيث إن أفراد العائلة لم يتمكنوا من الوصول إلى مدينة رايبور بسبب الإغلاق الكامل.

وأضافت: "مع توقف حركة المركبات، وصلنا إلى المستشفى في وقت متأخر ليلًا بعد الكثير من المعاناة، وبعد كل تلك الصعوبات حصلت الولادة.. كنا نريد أن يتم تذكّر الاسمين ويكونا فريدين".

وقال الأب، فيناي فيرما: "إلى جانب أن الاسمين جميلان؛ حيث إن كورونا تعني تاجًا باللغة اللاتينية؛ نريد أيضًا إنهاء المخاوف المتعلقة بهذه الأسماء، والتركيز على أهمية النظافة والعناية الصحية".

وتشهد الهند إغلاقًا كاملًا يستمر ثلاثة أسابيع حتى 14 أبريل؛ حيث تم وقف خدمات النقل العام مع أوامر صارمة بالبقاء في المنزل لسكان الهند وعددهم 1.3 مليار نسمة.

وارتفع عدد حالات الإصابة بكورونا في الهند إلى ثلاثة آلاف تقريبًا؛ بينما بلغ عدد الوفيات 68 حالة.

فيروس كورونا الجديد الهند

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"كورونا" و"كوفيد".. توأمان هنديان في زمن "الجائحة"
سبق

دفعت جائحة "كورونا"، بزوجين هنديين في ولاية تشاتيسجارا، الواقعة وسط الهند، إلى تسمية ابنهم وابنتهم التوأمين "كورونا" والآخر "كوفيد".

ونقلت "ديلي ميل" عن وسائل إعلام هندية، أن التوأمين وهما ذكر وأنثى وُلِدا في مستشفى حكومي في مدينة رايبور، عاصمة الولاية في 27 مارس الماضي، بعد يومين من سريان الإغلاق الكامل في الهند.

ووفق موقع "الحرة" فتبرير ذلك -بحسب الزوجين- أن اسمَي التوأمين "سيذكّرهما بالصعوبات التي واجهاها قبل الوصول والولادة في المستشفى".

وقالت بريتي فيرما، وهي والدة التوأمين، وتبلغ من العمر 27 عامًا: إنهما لم يجدا أي مساعدة؛ حيث إن أفراد العائلة لم يتمكنوا من الوصول إلى مدينة رايبور بسبب الإغلاق الكامل.

وأضافت: "مع توقف حركة المركبات، وصلنا إلى المستشفى في وقت متأخر ليلًا بعد الكثير من المعاناة، وبعد كل تلك الصعوبات حصلت الولادة.. كنا نريد أن يتم تذكّر الاسمين ويكونا فريدين".

وقال الأب، فيناي فيرما: "إلى جانب أن الاسمين جميلان؛ حيث إن كورونا تعني تاجًا باللغة اللاتينية؛ نريد أيضًا إنهاء المخاوف المتعلقة بهذه الأسماء، والتركيز على أهمية النظافة والعناية الصحية".

وتشهد الهند إغلاقًا كاملًا يستمر ثلاثة أسابيع حتى 14 أبريل؛ حيث تم وقف خدمات النقل العام مع أوامر صارمة بالبقاء في المنزل لسكان الهند وعددهم 1.3 مليار نسمة.

وارتفع عدد حالات الإصابة بكورونا في الهند إلى ثلاثة آلاف تقريبًا؛ بينما بلغ عدد الوفيات 68 حالة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
11:53 AM

"كورونا" و"كوفيد".. توأمان هنديان في زمن "الجائحة"

وُلِدا في مستشفى حكومي بعد يومين من سريان الإغلاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دفعت جائحة "كورونا"، بزوجين هنديين في ولاية تشاتيسجارا، الواقعة وسط الهند، إلى تسمية ابنهم وابنتهم التوأمين "كورونا" والآخر "كوفيد".

ونقلت "ديلي ميل" عن وسائل إعلام هندية، أن التوأمين وهما ذكر وأنثى وُلِدا في مستشفى حكومي في مدينة رايبور، عاصمة الولاية في 27 مارس الماضي، بعد يومين من سريان الإغلاق الكامل في الهند.

ووفق موقع "الحرة" فتبرير ذلك -بحسب الزوجين- أن اسمَي التوأمين "سيذكّرهما بالصعوبات التي واجهاها قبل الوصول والولادة في المستشفى".

وقالت بريتي فيرما، وهي والدة التوأمين، وتبلغ من العمر 27 عامًا: إنهما لم يجدا أي مساعدة؛ حيث إن أفراد العائلة لم يتمكنوا من الوصول إلى مدينة رايبور بسبب الإغلاق الكامل.

وأضافت: "مع توقف حركة المركبات، وصلنا إلى المستشفى في وقت متأخر ليلًا بعد الكثير من المعاناة، وبعد كل تلك الصعوبات حصلت الولادة.. كنا نريد أن يتم تذكّر الاسمين ويكونا فريدين".

وقال الأب، فيناي فيرما: "إلى جانب أن الاسمين جميلان؛ حيث إن كورونا تعني تاجًا باللغة اللاتينية؛ نريد أيضًا إنهاء المخاوف المتعلقة بهذه الأسماء، والتركيز على أهمية النظافة والعناية الصحية".

وتشهد الهند إغلاقًا كاملًا يستمر ثلاثة أسابيع حتى 14 أبريل؛ حيث تم وقف خدمات النقل العام مع أوامر صارمة بالبقاء في المنزل لسكان الهند وعددهم 1.3 مليار نسمة.

وارتفع عدد حالات الإصابة بكورونا في الهند إلى ثلاثة آلاف تقريبًا؛ بينما بلغ عدد الوفيات 68 حالة.

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