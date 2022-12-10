حملة ميدانية مشتركة تسفر عن ضبط أكثر من 181 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

إخضاع أكثر من 15 ألفاً للإجراءات وإيقاع العقوبات الفورية بحق 21711 مخالفاً

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي بدأت يوم الأربعاء الموافق 26 صفر 1439 هـ، وحتى نهاية يوم السبت 21 ربيع الأول 1439هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مناطق المملكة عن ضبط أكثر من 180 ألف مخالف، وألفي متسلل، و430 متورطا في نقل وإيواء المخالفين، وتم إيقاف 75 متورطاً وإخضاع أكثر من 15 ألف مخالف لإجراءات تنفيذ الأنظمة، وإيقاع العقوبات الفورية بحق 21711 مخالفاً.

وأسفرت الحملات عن النتائج التالية تفصيلياً:

أولاً : بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في جميع مناطق المملكة (181060) مخالفاً، منهم (101586) مخالفاً لنظام الإقامة، و(52835) مخالفاً لنظام العمل، و(26639) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانيـاً : بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (2073) شخصاً، (78%) منهم يمنيو الجنسية، و(21%) إثيوبيو الجنسية، و(1%) جنسيات آخرى، تم ترحيل (2029) منهم، كما تم ضبط (42) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثــاً : بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم ، وتم ضبطهم (430) شخصاً.

رابعـاً : بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (75) مواطناً، استكملت الإجراءات النظامية بحق (51) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (24) سعودياً.

خامسـاً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (15154) وافداً مخالفاً، منهم (13395) رجلاً، و (1759) امرأة.

سادساً : تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (21711) مخالفاً، وإحالة (22608) مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (24572) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (34697) مخالفاً.