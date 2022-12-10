النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حملة ميدانية مشتركة تسفر عن ضبط أكثر من 181 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

إخضاع أكثر من 15 ألفاً للإجراءات وإيقاع العقوبات الفورية بحق 21711 مخالفاً

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي بدأت يوم الأربعاء الموافق 26 صفر 1439 هـ، وحتى نهاية يوم السبت 21 ربيع الأول 1439هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مناطق المملكة عن ضبط أكثر من 180 ألف مخالف، وألفي متسلل، و430 متورطا في نقل وإيواء المخالفين، وتم إيقاف 75 متورطاً وإخضاع أكثر من 15 ألف مخالف لإجراءات تنفيذ الأنظمة، وإيقاع العقوبات الفورية بحق 21711 مخالفاً.

وأسفرت الحملات عن النتائج التالية تفصيلياً:

أولاً : بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في جميع مناطق المملكة (181060) مخالفاً، منهم (101586) مخالفاً لنظام الإقامة، و(52835) مخالفاً لنظام العمل، و(26639) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانيـاً : بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (2073) شخصاً، (78%) منهم يمنيو الجنسية، و(21%) إثيوبيو الجنسية، و(1%) جنسيات آخرى، تم ترحيل (2029) منهم، كما تم ضبط (42) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثــاً : بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم ، وتم ضبطهم (430) شخصاً.

رابعـاً : بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (75) مواطناً، استكملت الإجراءات النظامية بحق (51) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (24) سعودياً.

خامسـاً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (15154) وافداً مخالفاً، منهم (13395) رجلاً، و (1759) امرأة.

سادساً : تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (21711) مخالفاً، وإحالة (22608) مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (24572) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (34697) مخالفاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حملة ميدانية مشتركة تسفر عن ضبط أكثر من 181 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
سبق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي بدأت يوم الأربعاء الموافق 26 صفر 1439 هـ، وحتى نهاية يوم السبت 21 ربيع الأول 1439هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مناطق المملكة عن ضبط أكثر من 180 ألف مخالف، وألفي متسلل، و430 متورطا في نقل وإيواء المخالفين، وتم إيقاف 75 متورطاً وإخضاع أكثر من 15 ألف مخالف لإجراءات تنفيذ الأنظمة، وإيقاع العقوبات الفورية بحق 21711 مخالفاً.

وأسفرت الحملات عن النتائج التالية تفصيلياً:

أولاً : بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في جميع مناطق المملكة (181060) مخالفاً، منهم (101586) مخالفاً لنظام الإقامة، و(52835) مخالفاً لنظام العمل، و(26639) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانيـاً : بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (2073) شخصاً، (78%) منهم يمنيو الجنسية، و(21%) إثيوبيو الجنسية، و(1%) جنسيات آخرى، تم ترحيل (2029) منهم، كما تم ضبط (42) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثــاً : بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم ، وتم ضبطهم (430) شخصاً.

رابعـاً : بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (75) مواطناً، استكملت الإجراءات النظامية بحق (51) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (24) سعودياً.

خامسـاً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (15154) وافداً مخالفاً، منهم (13395) رجلاً، و (1759) امرأة.

سادساً : تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (21711) مخالفاً، وإحالة (22608) مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (24572) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (34697) مخالفاً.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
08:06 PM

حملة ميدانية مشتركة تسفر عن ضبط أكثر من 181 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

إخضاع أكثر من 15 ألفاً للإجراءات وإيقاع العقوبات الفورية بحق 21711 مخالفاً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
3,861

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي بدأت يوم الأربعاء الموافق 26 صفر 1439 هـ، وحتى نهاية يوم السبت 21 ربيع الأول 1439هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مناطق المملكة عن ضبط أكثر من 180 ألف مخالف، وألفي متسلل، و430 متورطا في نقل وإيواء المخالفين، وتم إيقاف 75 متورطاً وإخضاع أكثر من 15 ألف مخالف لإجراءات تنفيذ الأنظمة، وإيقاع العقوبات الفورية بحق 21711 مخالفاً.

وأسفرت الحملات عن النتائج التالية تفصيلياً:

أولاً : بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في جميع مناطق المملكة (181060) مخالفاً، منهم (101586) مخالفاً لنظام الإقامة، و(52835) مخالفاً لنظام العمل، و(26639) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانيـاً : بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (2073) شخصاً، (78%) منهم يمنيو الجنسية، و(21%) إثيوبيو الجنسية، و(1%) جنسيات آخرى، تم ترحيل (2029) منهم، كما تم ضبط (42) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثــاً : بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم ، وتم ضبطهم (430) شخصاً.

رابعـاً : بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (75) مواطناً، استكملت الإجراءات النظامية بحق (51) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (24) سعودياً.

خامسـاً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (15154) وافداً مخالفاً، منهم (13395) رجلاً، و (1759) امرأة.

سادساً : تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (21711) مخالفاً، وإحالة (22608) مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (24572) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (34697) مخالفاً.

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,080
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,417
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,716
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,105

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز
أرباحهم 900 %..!!

أرباحهم 900 %..!!

ماجد الحربي
عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
ثلاجـات الموظفين..!!

ثلاجـات الموظفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة