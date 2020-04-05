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"العبدالعالي": هناك حركة مرصودة للمواطنين تتجاوز 40٪ وهذه نسبة مقلقة جدًا

شدد على ضرورة أن يكون الخروج من المنزل للضرورة القصوى

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن معدل التنقلات في المجتمع السعودي والتي رصدت قبل أسبوع، في تقرير عن طريق خرائط جوجل حيث رصد هذا التقرير نتائج مهمة جدًا.

وقال "العبدالعالي" في الموتر الصحفي عن مستجدات كورونا: "نلاحظ أن هناك انخفاضاً في الحركة الموجودة لغرض التسوق أو الترفيه أو التموين والصيدلة وأماكن العمل، حيث كانت الحركة أقل، وفي الأماكن السكنية كان التواجد أكثر، لكن هنالك ملاحظة مهمة؛ أنه للأسف لاتزال هناك حركة موجودة ومرصودة في التسوق والتحرك خارج المنازل بنسبة تتحاوز 40 ٪".

وأضاف: "هذه نسبة مقلقة جدا، وأنا هنا أبعث رسالة ننصح الجميع بأن هذا الحراك والتحرك خطير، ومن يريد أن يغامر بنفسه في هذه التجمعات ويخرج يغامر لأجل حركة غير ضرورية بشكل عالٍ"، مؤكداً أن الضرورة القصوى هي التي يجب أن تدعو للخروج من المنزل، وخاصة في الأوقات التي لا يكون فيها منع التجول، حيث إن هذه المغامرة تعرض الشخص نفسه والجميع للخطر.

كما أشار إلى أن الموقع الرسمي المخصص لمتابعة حالات كورونا في السعودية محدث بشكل دوري ومستمر، ولأكثر من مرة في اليومً مع توزيع للمدن التي تم تسجيل إصابات فيها جراء فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالعالي": هناك حركة مرصودة للمواطنين تتجاوز 40٪ وهذه نسبة مقلقة جدًا
سبق

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن معدل التنقلات في المجتمع السعودي والتي رصدت قبل أسبوع، في تقرير عن طريق خرائط جوجل حيث رصد هذا التقرير نتائج مهمة جدًا.

وقال "العبدالعالي" في الموتر الصحفي عن مستجدات كورونا: "نلاحظ أن هناك انخفاضاً في الحركة الموجودة لغرض التسوق أو الترفيه أو التموين والصيدلة وأماكن العمل، حيث كانت الحركة أقل، وفي الأماكن السكنية كان التواجد أكثر، لكن هنالك ملاحظة مهمة؛ أنه للأسف لاتزال هناك حركة موجودة ومرصودة في التسوق والتحرك خارج المنازل بنسبة تتحاوز 40 ٪".

وأضاف: "هذه نسبة مقلقة جدا، وأنا هنا أبعث رسالة ننصح الجميع بأن هذا الحراك والتحرك خطير، ومن يريد أن يغامر بنفسه في هذه التجمعات ويخرج يغامر لأجل حركة غير ضرورية بشكل عالٍ"، مؤكداً أن الضرورة القصوى هي التي يجب أن تدعو للخروج من المنزل، وخاصة في الأوقات التي لا يكون فيها منع التجول، حيث إن هذه المغامرة تعرض الشخص نفسه والجميع للخطر.

كما أشار إلى أن الموقع الرسمي المخصص لمتابعة حالات كورونا في السعودية محدث بشكل دوري ومستمر، ولأكثر من مرة في اليومً مع توزيع للمدن التي تم تسجيل إصابات فيها جراء فيروس كورونا.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
04:35 PM

"العبدالعالي": هناك حركة مرصودة للمواطنين تتجاوز 40٪ وهذه نسبة مقلقة جدًا

شدد على ضرورة أن يكون الخروج من المنزل للضرورة القصوى

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
20
30,603

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن معدل التنقلات في المجتمع السعودي والتي رصدت قبل أسبوع، في تقرير عن طريق خرائط جوجل حيث رصد هذا التقرير نتائج مهمة جدًا.

وقال "العبدالعالي" في الموتر الصحفي عن مستجدات كورونا: "نلاحظ أن هناك انخفاضاً في الحركة الموجودة لغرض التسوق أو الترفيه أو التموين والصيدلة وأماكن العمل، حيث كانت الحركة أقل، وفي الأماكن السكنية كان التواجد أكثر، لكن هنالك ملاحظة مهمة؛ أنه للأسف لاتزال هناك حركة موجودة ومرصودة في التسوق والتحرك خارج المنازل بنسبة تتحاوز 40 ٪".

وأضاف: "هذه نسبة مقلقة جدا، وأنا هنا أبعث رسالة ننصح الجميع بأن هذا الحراك والتحرك خطير، ومن يريد أن يغامر بنفسه في هذه التجمعات ويخرج يغامر لأجل حركة غير ضرورية بشكل عالٍ"، مؤكداً أن الضرورة القصوى هي التي يجب أن تدعو للخروج من المنزل، وخاصة في الأوقات التي لا يكون فيها منع التجول، حيث إن هذه المغامرة تعرض الشخص نفسه والجميع للخطر.

كما أشار إلى أن الموقع الرسمي المخصص لمتابعة حالات كورونا في السعودية محدث بشكل دوري ومستمر، ولأكثر من مرة في اليومً مع توزيع للمدن التي تم تسجيل إصابات فيها جراء فيروس كورونا.

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