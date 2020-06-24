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"الصحة" تعلن تسجيل 3123 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 167267

إيران.. إجمالي وفيات كورونا يلامس الـ10 آلاف

السلطات تتحدث عن تغيّر في أعراض المرض

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 133 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 121 في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 9996 حالة.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن عدد الإصابات زاد بواقع 2531 مقابل 2445 أمس ووصل إلى 212501، مع تماثل 172092 من المصابين للشفاء حتى الآن.

ووفق "روسيا اليوم"، أشارت الوزارة إلى أن أقاليم خوزستان، كردستان، هرمزغان، بوشهر، وبعض مناطق أقاليم فارس، لورستان، كرمانشاه، وكلستان لم تشهد أي انخفاض في الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة.

وأكد نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي، أن 15% من سكان طهران و40% من سكان محافظتي قم وكيلان وبعض المحافظات الأخرى أصيبوا بفيروس كورونا.


وقال: إذا أردنا بلوغ مرحلة "عدوى القطيع" (أي المناعة الجماعية)، فينبغي إصابة أكثر من 65% من سكان البلاد بالفيروس.

واعتبر نائب الوزير أن رفع الإغلاق في المدن الإيرانية زاد من معدلات الإصابة بالفيروس، محذراً من أن أعراض فيروس كورونا تغيرت، وعلى المواطنين الانتباه إلى أعراض تصيب الجهاز الهضمي.

إيران فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

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إيران.. إجمالي وفيات كورونا يلامس الـ10 آلاف
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 133 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 121 في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 9996 حالة.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن عدد الإصابات زاد بواقع 2531 مقابل 2445 أمس ووصل إلى 212501، مع تماثل 172092 من المصابين للشفاء حتى الآن.

ووفق "روسيا اليوم"، أشارت الوزارة إلى أن أقاليم خوزستان، كردستان، هرمزغان، بوشهر، وبعض مناطق أقاليم فارس، لورستان، كرمانشاه، وكلستان لم تشهد أي انخفاض في الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة.

وأكد نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي، أن 15% من سكان طهران و40% من سكان محافظتي قم وكيلان وبعض المحافظات الأخرى أصيبوا بفيروس كورونا.


وقال: إذا أردنا بلوغ مرحلة "عدوى القطيع" (أي المناعة الجماعية)، فينبغي إصابة أكثر من 65% من سكان البلاد بالفيروس.

واعتبر نائب الوزير أن رفع الإغلاق في المدن الإيرانية زاد من معدلات الإصابة بالفيروس، محذراً من أن أعراض فيروس كورونا تغيرت، وعلى المواطنين الانتباه إلى أعراض تصيب الجهاز الهضمي.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
03:21 PM

إيران.. إجمالي وفيات كورونا يلامس الـ10 آلاف

السلطات تتحدث عن تغيّر في أعراض المرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 133 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 121 في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 9996 حالة.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن عدد الإصابات زاد بواقع 2531 مقابل 2445 أمس ووصل إلى 212501، مع تماثل 172092 من المصابين للشفاء حتى الآن.

ووفق "روسيا اليوم"، أشارت الوزارة إلى أن أقاليم خوزستان، كردستان، هرمزغان، بوشهر، وبعض مناطق أقاليم فارس، لورستان، كرمانشاه، وكلستان لم تشهد أي انخفاض في الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة.

وأكد نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي، أن 15% من سكان طهران و40% من سكان محافظتي قم وكيلان وبعض المحافظات الأخرى أصيبوا بفيروس كورونا.


وقال: إذا أردنا بلوغ مرحلة "عدوى القطيع" (أي المناعة الجماعية)، فينبغي إصابة أكثر من 65% من سكان البلاد بالفيروس.

واعتبر نائب الوزير أن رفع الإغلاق في المدن الإيرانية زاد من معدلات الإصابة بالفيروس، محذراً من أن أعراض فيروس كورونا تغيرت، وعلى المواطنين الانتباه إلى أعراض تصيب الجهاز الهضمي.

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