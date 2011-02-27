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"العثيمين": منظمة التعاون تسهم بدور فعال في إثراء الحوار بين الثقافات وتعزيز التفاهم بين أتباع الحضارات

​في كلمته أمام مؤتمر "الحوار بين أتباع الأديان من أجل السلام":

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أمام مؤتمر "الحوار بين أتباع الأديان من أجل السلام: تعزيز التعايش السلمي والمواطنة المشتركة" الذي يعقده مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا بالنمسا يومي 26 و27 فبراير 2018، أن منظمة التعاون الإسلامي تسهم بدور فعال في إثراء الحوار بين الثقافات وتعزيز التفاهم بين أتباع الأديان والحضارات، وتولي المشروع أولوية في برامجها ونشاطاتها في الدول الأعضاء وعلى مستوى العالم.

وأضاف أن القرار المعني بتعزيز الوفاق والتفاهم بين مختلف الحضارات والثقافات متأصل في قرارات القمم الإسلامية، ومجالس وزراء خارجية الدول الأعضاء، وبرنامج العمل العشري للمنظمة، والذي يؤكد على "أن الحوار بين الحضارات المبني على الاحترام المتبادل والتفاهم والمساواة بين الشعوب شرط لازم للسلم والأمن الدوليين وللتسامح والتعايش السلمي".

ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها المنظمة في ذلك المجال، بين العثيمين أنه تم تأسيس مركز صوت الحكمة للحوار والسلام والتفاهم، بهدف التصدي لخطاب الكراهية ومراجعة الذات وتصحيح المفاهيم المغلوطة والمتطرفة وإشاعة مبادئ القيم والتعايش والتعارف بين الأمم والحضارات على اختلافها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الديانات السماوية نزلت لتكون سببا في سعادة البشر.

وأشاد الأمين العام بالرعاية الخاصة التي توليها بعض الدول الأعضاء في المنظمة لقضايا حوار الأديان والثقافات، وتبنيها لاستراتيجيات وطنية تعمل على تعزيز ونشر قيم التسامح والإخاء في مواجهة التطرف والإرهاب، وتأتي في مقدمة تلك الدول: المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات"، والمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، ومركز الحرب الفكرية، وهي مبادرات تسعى إلى محاربة التطرف فكرياً وإعلامياً ورقمياً تعزيزاً لأسس ومبادئ التعايش والتسامح بين الشعوب.

وشكر الأمين العام جهود المملكة والدول الأعضاء كافة التي لديها مبادرات إيجابية في تلك المجالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العثيمين": منظمة التعاون تسهم بدور فعال في إثراء الحوار بين الثقافات وتعزيز التفاهم بين أتباع الحضارات
سبق

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أمام مؤتمر "الحوار بين أتباع الأديان من أجل السلام: تعزيز التعايش السلمي والمواطنة المشتركة" الذي يعقده مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا بالنمسا يومي 26 و27 فبراير 2018، أن منظمة التعاون الإسلامي تسهم بدور فعال في إثراء الحوار بين الثقافات وتعزيز التفاهم بين أتباع الأديان والحضارات، وتولي المشروع أولوية في برامجها ونشاطاتها في الدول الأعضاء وعلى مستوى العالم.

وأضاف أن القرار المعني بتعزيز الوفاق والتفاهم بين مختلف الحضارات والثقافات متأصل في قرارات القمم الإسلامية، ومجالس وزراء خارجية الدول الأعضاء، وبرنامج العمل العشري للمنظمة، والذي يؤكد على "أن الحوار بين الحضارات المبني على الاحترام المتبادل والتفاهم والمساواة بين الشعوب شرط لازم للسلم والأمن الدوليين وللتسامح والتعايش السلمي".

ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها المنظمة في ذلك المجال، بين العثيمين أنه تم تأسيس مركز صوت الحكمة للحوار والسلام والتفاهم، بهدف التصدي لخطاب الكراهية ومراجعة الذات وتصحيح المفاهيم المغلوطة والمتطرفة وإشاعة مبادئ القيم والتعايش والتعارف بين الأمم والحضارات على اختلافها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الديانات السماوية نزلت لتكون سببا في سعادة البشر.

وأشاد الأمين العام بالرعاية الخاصة التي توليها بعض الدول الأعضاء في المنظمة لقضايا حوار الأديان والثقافات، وتبنيها لاستراتيجيات وطنية تعمل على تعزيز ونشر قيم التسامح والإخاء في مواجهة التطرف والإرهاب، وتأتي في مقدمة تلك الدول: المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات"، والمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، ومركز الحرب الفكرية، وهي مبادرات تسعى إلى محاربة التطرف فكرياً وإعلامياً ورقمياً تعزيزاً لأسس ومبادئ التعايش والتسامح بين الشعوب.

وشكر الأمين العام جهود المملكة والدول الأعضاء كافة التي لديها مبادرات إيجابية في تلك المجالات.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
07:58 PM

"العثيمين": منظمة التعاون تسهم بدور فعال في إثراء الحوار بين الثقافات وتعزيز التفاهم بين أتباع الحضارات

​في كلمته أمام مؤتمر "الحوار بين أتباع الأديان من أجل السلام":

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
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أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أمام مؤتمر "الحوار بين أتباع الأديان من أجل السلام: تعزيز التعايش السلمي والمواطنة المشتركة" الذي يعقده مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا بالنمسا يومي 26 و27 فبراير 2018، أن منظمة التعاون الإسلامي تسهم بدور فعال في إثراء الحوار بين الثقافات وتعزيز التفاهم بين أتباع الأديان والحضارات، وتولي المشروع أولوية في برامجها ونشاطاتها في الدول الأعضاء وعلى مستوى العالم.

وأضاف أن القرار المعني بتعزيز الوفاق والتفاهم بين مختلف الحضارات والثقافات متأصل في قرارات القمم الإسلامية، ومجالس وزراء خارجية الدول الأعضاء، وبرنامج العمل العشري للمنظمة، والذي يؤكد على "أن الحوار بين الحضارات المبني على الاحترام المتبادل والتفاهم والمساواة بين الشعوب شرط لازم للسلم والأمن الدوليين وللتسامح والتعايش السلمي".

ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها المنظمة في ذلك المجال، بين العثيمين أنه تم تأسيس مركز صوت الحكمة للحوار والسلام والتفاهم، بهدف التصدي لخطاب الكراهية ومراجعة الذات وتصحيح المفاهيم المغلوطة والمتطرفة وإشاعة مبادئ القيم والتعايش والتعارف بين الأمم والحضارات على اختلافها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الديانات السماوية نزلت لتكون سببا في سعادة البشر.

وأشاد الأمين العام بالرعاية الخاصة التي توليها بعض الدول الأعضاء في المنظمة لقضايا حوار الأديان والثقافات، وتبنيها لاستراتيجيات وطنية تعمل على تعزيز ونشر قيم التسامح والإخاء في مواجهة التطرف والإرهاب، وتأتي في مقدمة تلك الدول: المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات"، والمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، ومركز الحرب الفكرية، وهي مبادرات تسعى إلى محاربة التطرف فكرياً وإعلامياً ورقمياً تعزيزاً لأسس ومبادئ التعايش والتسامح بين الشعوب.

وشكر الأمين العام جهود المملكة والدول الأعضاء كافة التي لديها مبادرات إيجابية في تلك المجالات.

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