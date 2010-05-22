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خلال حفل عشاء .. "المعلمي" يناقش مع وزير الخارجية أبرز القضايا

على هامش مشاركته في اجتماع الأمم المتحدة حول أوضاع الأراضي الفلسطينية

أقام مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس حفل عشاء على شرف وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وذلك خلال زيارة إلى نيويورك، ومشاركته في اجتماع الأمم المتحدة حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حضر الحفل سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روز ماري دي كارلو، والممثل السامي لتحالف الحضارات لدى الأمم المتحدة ميغيل موراتينوس، ومدير معهد السلام الدولي الأمير زيد بن رعد الحسين، والقنصل العام للسعودية في نيويورك حاتم بن غرم الله الغامدي، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود، ومدير مكتب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة فيصل بن ناصر الحقباني، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية المهمة ومسؤولي الأمم المتحدة رفيعي المستوى.

وتخلل الحفل مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية المهمة، واستعراض التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في الأراضي الفلسطينية، ومنطقة الشرق الأوسط، وجهود السعودية الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليَّيْن.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال حفل عشاء .. "المعلمي" يناقش مع وزير الخارجية أبرز القضايا
سبق

أقام مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس حفل عشاء على شرف وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وذلك خلال زيارة إلى نيويورك، ومشاركته في اجتماع الأمم المتحدة حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حضر الحفل سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روز ماري دي كارلو، والممثل السامي لتحالف الحضارات لدى الأمم المتحدة ميغيل موراتينوس، ومدير معهد السلام الدولي الأمير زيد بن رعد الحسين، والقنصل العام للسعودية في نيويورك حاتم بن غرم الله الغامدي، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود، ومدير مكتب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة فيصل بن ناصر الحقباني، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية المهمة ومسؤولي الأمم المتحدة رفيعي المستوى.

وتخلل الحفل مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية المهمة، واستعراض التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في الأراضي الفلسطينية، ومنطقة الشرق الأوسط، وجهود السعودية الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليَّيْن.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
12:20 AM

خلال حفل عشاء .. "المعلمي" يناقش مع وزير الخارجية أبرز القضايا

على هامش مشاركته في اجتماع الأمم المتحدة حول أوضاع الأراضي الفلسطينية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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أقام مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس حفل عشاء على شرف وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وذلك خلال زيارة إلى نيويورك، ومشاركته في اجتماع الأمم المتحدة حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حضر الحفل سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روز ماري دي كارلو، والممثل السامي لتحالف الحضارات لدى الأمم المتحدة ميغيل موراتينوس، ومدير معهد السلام الدولي الأمير زيد بن رعد الحسين، والقنصل العام للسعودية في نيويورك حاتم بن غرم الله الغامدي، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود، ومدير مكتب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة فيصل بن ناصر الحقباني، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية المهمة ومسؤولي الأمم المتحدة رفيعي المستوى.

وتخلل الحفل مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية المهمة، واستعراض التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في الأراضي الفلسطينية، ومنطقة الشرق الأوسط، وجهود السعودية الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليَّيْن.

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