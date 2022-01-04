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"الغطاء النباتي": اكتمال زراعة حوالي مليون شتلة مانجروف في جازان

من خلال مشروعي التراثية والصوارمة.. والجذور الهوائية بدأت تظهر

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن اكتمال زراعة ما يقارب المليون شتلة مانجروف في مشروعي التراثية والصوارمة في منطقة جازان، وظهور الجذور الهوائية للنباتات بعد مرور سنة على زراعتها، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتمثل غابات المانجروف واحدة من أهم الثروات الطبيعية لمكافحة التغير المناخي بالمملكة؛ لذا يعمل المركز بالتعاون مع الوزارة على تنميتها عبر كثير من مشروعات الاستزراع، ومنها مشروعا التراثية والصوارمة؛ لأنها تعد شريانًا حيويًّا للبيئة الساحلية والغطاء النباتي، ومصدرًا رئيسًا للتنوع الأحيائي.

يذكر أنه تمت زراعة أكثر من 14 مليون شجرة مانجروف على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي حتى العام الماضي.

وتستهدف المملكة زراعة أكثر من 100 مليون شجرة مانجروف خلال الأعوام القليلة المقبلة؛ لذا لا تزال الجهود متواصلة لزراعة أشجار المانجروف؛ تنميةً للغطاء النباتي بالمناطق الساحلية وتحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغطاء النباتي": اكتمال زراعة حوالي مليون شتلة مانجروف في جازان
سبق

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن اكتمال زراعة ما يقارب المليون شتلة مانجروف في مشروعي التراثية والصوارمة في منطقة جازان، وظهور الجذور الهوائية للنباتات بعد مرور سنة على زراعتها، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتمثل غابات المانجروف واحدة من أهم الثروات الطبيعية لمكافحة التغير المناخي بالمملكة؛ لذا يعمل المركز بالتعاون مع الوزارة على تنميتها عبر كثير من مشروعات الاستزراع، ومنها مشروعا التراثية والصوارمة؛ لأنها تعد شريانًا حيويًّا للبيئة الساحلية والغطاء النباتي، ومصدرًا رئيسًا للتنوع الأحيائي.

يذكر أنه تمت زراعة أكثر من 14 مليون شجرة مانجروف على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي حتى العام الماضي.

وتستهدف المملكة زراعة أكثر من 100 مليون شجرة مانجروف خلال الأعوام القليلة المقبلة؛ لذا لا تزال الجهود متواصلة لزراعة أشجار المانجروف؛ تنميةً للغطاء النباتي بالمناطق الساحلية وتحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
04:57 PM

"الغطاء النباتي": اكتمال زراعة حوالي مليون شتلة مانجروف في جازان

من خلال مشروعي التراثية والصوارمة.. والجذور الهوائية بدأت تظهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن اكتمال زراعة ما يقارب المليون شتلة مانجروف في مشروعي التراثية والصوارمة في منطقة جازان، وظهور الجذور الهوائية للنباتات بعد مرور سنة على زراعتها، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتمثل غابات المانجروف واحدة من أهم الثروات الطبيعية لمكافحة التغير المناخي بالمملكة؛ لذا يعمل المركز بالتعاون مع الوزارة على تنميتها عبر كثير من مشروعات الاستزراع، ومنها مشروعا التراثية والصوارمة؛ لأنها تعد شريانًا حيويًّا للبيئة الساحلية والغطاء النباتي، ومصدرًا رئيسًا للتنوع الأحيائي.

يذكر أنه تمت زراعة أكثر من 14 مليون شجرة مانجروف على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي حتى العام الماضي.

وتستهدف المملكة زراعة أكثر من 100 مليون شجرة مانجروف خلال الأعوام القليلة المقبلة؛ لذا لا تزال الجهود متواصلة لزراعة أشجار المانجروف؛ تنميةً للغطاء النباتي بالمناطق الساحلية وتحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,209
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,221
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,680
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,587

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